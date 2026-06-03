search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.06.2026 21:17
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.06.2026 19:53

Μάικλ Τζόρνταν: Η πρώτη καλοκαιρινή στάση στην Ελλάδα και το νησί που επέλεξε

03.06.2026 19:53
MICHAEL_JORDAN
AP

Στην Ελλάδα βρίσκεται ξανά ο Μάικλ Τζόρνταν, ξεκινώντας τις φετινές καλοκαιρινές του εξορμήσεις από ένα νησί που συγκαταλέγεται στις αγαπημένες του επιλογές.

Ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ επέλεξε φέτος να ταξιδέψει νωρίς στη χώρα μας, καθώς έφτασε στη Μύκονο μόλις την τρίτη ημέρα του Ιουνίου. Την άφιξή του γνωστοποίησε με σχετικό βίντεο η ΚΑΕ του νησιού.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε, καταγράφεται το χαρακτηριστικό αεροσκάφος με το οποίο μετακινείται συχνά ο «MJ», σηματοδοτώντας την παρουσία του στο κοσμοπολίτικο νησί.

Σημειώνεται ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τζόρνταν επιλέγει την Ελλάδα για τις διακοπές του.

Τον Ιούλιο του 2025 είχε βρεθεί και πάλι στη Μύκονο, αλλά και την Κέρκυρα και τις Σπέτσες μαζί με την Ιβέτ Πριέτο, ενώ κατά τη διάρκεια του ίδιου ταξιδιού πέρασε και από την Αθήνα για μεγάλη εκδήλωση του προσωπικού του brand.

Τότε είχε προκαλέσει εντύπωση και το φιλοδώρημα ύψους 10.000 ευρώ που άφησε σε εστιατόριο της Βουλιαγμένης, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την ικανοποίησή του από την εξυπηρέτηση.

Διαβάστε επίσης:

Η Σακίρα λέει ότι οι γιοι της τη βοήθησαν να ξεπεράσει τον «δύσκολο» χωρισμό με τον Πικέ: «Η μητρότητα σε κάνει δυνατή»

O «πόλεμος των Ντελόν» συνεχίζεται μετά τον θάνατο του διάσημου πατέρα τους – Η διαρροή ηχογραφημένης συνομιλίας και τα πρόστιμα

Το «αντίο» της Finos Film στον Άγγελο Αντωνόπουλο: «Θα τον ευγνωμονούμε αιώνια για το ταλέντο και το ήθος του» (video)





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
merts 987- new
ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικό πλήγμα για το Βερολίνο – Εκτός Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ η Γερμανία

Paiania
ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση με ρόπαλα σε ανήλικους στην Παιανία

fournie-345
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Mε ηχηρές απώλειες o πρώτος τελικός της Basket League – Σε εξέλιξη ο αγώνας

macron pierrakakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σύντομη συνάντηση Μακρόν με τον πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη στο Ελιζέ

kilauea-hawaii
ΚΟΣΜΟΣ

Χαβάη: Ανεμοστρόβιλος δημιουργήθηκε πάνω από το ηφαίστειο Κιλαουέα που «βρυχάται» – Εντυπωσιακό βίντεο από το σπάνιο φαινόμενο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

kalxass-2347
ΚΑΛΧΑΣ

Εντυπώσεις από Pulse και… Σκάι, ο Σαμαράς, η δημοσκοπική ταραχή στο ΠΑΣΟΚ και το φλερτ με Κασσελάκη, το δράμα της ΝΕΑΡ και η καχύποπτη Λατινοπούλου

pylones deh ipsili tasi – new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κρήτη: Οργή για ΑΔΜΗΕ –  «Φυτεύουν» 267 πυλώνες 33 μέτρων σε 100 χιλιόμετρα με παρθένα βουνά και αρχαιολογικούς χώρους

pyravlos-aeroplanoforo
ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικές οι απώλειες των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν – Ο πραγματικός λόγος που ο Τραμπ σταμάτησε την επίθεση

pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «μεγάλη παραίτηση» του ΠΑΣΟΚ: Χωρίς πρωτιά, προτιμά την αντιπολίτευση παρά την αναζήτηση προοδευτικής διακυβέρνησης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.06.2026 21:17
merts 987- new
ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικό πλήγμα για το Βερολίνο – Εκτός Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ η Γερμανία

Paiania
ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση με ρόπαλα σε ανήλικους στην Παιανία

fournie-345
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Mε ηχηρές απώλειες o πρώτος τελικός της Basket League – Σε εξέλιξη ο αγώνας

1 / 3