Μάικλ Τζόρνταν: Η πρώτη καλοκαιρινή στάση στην Ελλάδα και το νησί που επέλεξε

Στην Ελλάδα βρίσκεται ξανά ο Μάικλ Τζόρνταν, ξεκινώντας τις φετινές καλοκαιρινές του εξορμήσεις από ένα νησί που συγκαταλέγεται στις αγαπημένες του επιλογές.

Ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ επέλεξε φέτος να ταξιδέψει νωρίς στη χώρα μας, καθώς έφτασε στη Μύκονο μόλις την τρίτη ημέρα του Ιουνίου. Την άφιξή του γνωστοποίησε με σχετικό βίντεο η ΚΑΕ του νησιού.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε, καταγράφεται το χαρακτηριστικό αεροσκάφος με το οποίο μετακινείται συχνά ο «MJ», σηματοδοτώντας την παρουσία του στο κοσμοπολίτικο νησί.

Σημειώνεται ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τζόρνταν επιλέγει την Ελλάδα για τις διακοπές του.

Τον Ιούλιο του 2025 είχε βρεθεί και πάλι στη Μύκονο, αλλά και την Κέρκυρα και τις Σπέτσες μαζί με την Ιβέτ Πριέτο, ενώ κατά τη διάρκεια του ίδιου ταξιδιού πέρασε και από την Αθήνα για μεγάλη εκδήλωση του προσωπικού του brand.

Τότε είχε προκαλέσει εντύπωση και το φιλοδώρημα ύψους 10.000 ευρώ που άφησε σε εστιατόριο της Βουλιαγμένης, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την ικανοποίησή του από την εξυπηρέτηση.

Διαβάστε επίσης:

Η Σακίρα λέει ότι οι γιοι της τη βοήθησαν να ξεπεράσει τον «δύσκολο» χωρισμό με τον Πικέ: «Η μητρότητα σε κάνει δυνατή»

O «πόλεμος των Ντελόν» συνεχίζεται μετά τον θάνατο του διάσημου πατέρα τους – Η διαρροή ηχογραφημένης συνομιλίας και τα πρόστιμα

Το «αντίο» της Finos Film στον Άγγελο Αντωνόπουλο: «Θα τον ευγνωμονούμε αιώνια για το ταλέντο και το ήθος του» (video)











