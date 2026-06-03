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03.06.2026 17:11

Το «αντίο» της Finos Film στον Άγγελο Αντωνόπουλο: «Θα τον ευγνωμονούμε αιώνια για το ταλέντο και το ήθος του» (video)

03.06.2026 17:11
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Η Finos Film αποχαιρέτησε, με ένα αφιερωματικό βίντεο, τον ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο, που έφυγε απο τη ζωή σε ηλικία 94 ετών.

«Ο Άγγελος Αντωνόπουλος ήταν και θα παραμείνει πάντα “παιδί” της Finos Film και θα τον ευγνωμονούμε αιώνια για το ταλέντο του, το ήθος του, τον ακέραιο χαρακτήρα του και την ανθρωπιά του», αναφέρει στο μήνυμά της η εταιρεία παραγωγής.

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα της Finos Film:

«Σήμερα μεγαλώνει ο θίασος του παραδείσου, καθώς αποχαιρετούμε τον μοναδικό Άγγελο Αντωνόπουλο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών. Έναν καλλιτέχνη με σπάνιο εκτόπισμα, ευγένεια και πνευματική καλλιέργεια, που άφησε πίσω του σπουδαίες θεατρικές, τηλεοπτικές και κινηματογραφικές ερμηνείες.

Ξεκίνησε την κινηματογραφική του καριέρα το 1964 στην Φίνος Φιλμ, με την ταινία “Ένας Μεγάλος Έρωτας” του Ντίνου Δημόπουλου. Ακολούθησαν ακόμη 16 ταινίες, μέσα από τις οποίες ξεδίπλωσε το ξεχωριστό δραματικό του ταλέντο, κέρδισε την αγάπη του κοινού και την εκτίμηση των κριτικών, γράφοντας το δικό του κεφάλαιο στις χρυσές σελίδες της ελληνικής κινηματογραφίας.

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος ήταν και θα παραμείνει πάντα “παιδί” της Finos Film και θα τον ευγνωμονούμε αιώνια για το ταλέντο του, το ήθος του, τον ακέραιο χαρακτήρα του και την ανθρωπιά του.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.
Καλό ταξίδι Άγγελε».

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ΤΕΤΑΡΤΗ 03.06.2026 17:42
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