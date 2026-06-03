Εξιτήριο από το νοσοκομείο για τον Γιάννη Παπαμιχαήλ (Video)

Εξιτήριο από το «Ασκληπιείο» της Βούλας πήρε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, έπειτα από πέντε ημέρες νοσηλείας, με τον διοικητή του νοσοκομείου να επισημαίνει ότι οι εξετάσεις του δείχνουν, πλέον, ότι η υγεία του είναι σε εξαιρετική κατάσταση.

Ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ είχε αναφέρει σε ανάρτησή του πως νοσηλεύτηκε για προληπτικούς λόγους για το καθιερωμένο του check-up.

Μιλώντας στο Πρωινό, ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, που είναι και ξάδερφός του, αποκάλυψε πως ο Γιάννης Παπαμιχαήλ επέστρεψε σπίτι του την Τρίτη το απόγευμα.

«Ο ασθενής Γιάννης Παπαμιχαήλ εξήλθε εχθές του νοσοκομείου νωρίς το απόγευμα, αφού όλες οι κλινικές, εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις απέδειξαν τη σημαντική βελτίωση και την επαναφορά σε όλους τους φυσιολογικούς δείκτες. Ως Αιμίλιος και με το γνώρισμα πλέον του ανθρώπου που έχουμε μεγαλώσει μαζί και ως στενότερος συγγενής, βέβαια μόνο χαρούμενος και ανακουφισμένος. Είμαστε όλη η οικογένειά κοντά του. Είναι το καταφύγιο η οικογένεια πάντα σε κάθε δυσκολία. Ο Γιάννης είναι ευδιάθετος, σε εξαιρετική κατάσταση» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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