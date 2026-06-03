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03.06.2026 10:38

Γιώργος Γιαννόπουλος: «Η νέα γενιά ηθοποιών είναι καλύτερη – Όσοι δεν συμφωνούν με αυτό είναι ηλίθιοι, μέτριοι και ατάλαντοι» (Video)

03.06.2026 10:38
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Για τη νέα γενιά ηθοποιών την οποία θεωρεί σαφώς καλύτερη μίλησε ο Γιώργος Γιαννόπουλος, επισημαίνοντας ότι όποιοι διαφωνούν με αυτό, είναι «ηλίθιοι, μέτριοι και ατάλαντοι».

Όσο για τους συνομήλικούς του, τόνισε ότι η επικοινωμία μαζί τους είναι δύσκολη για τον ίδιo, καθώς τα μυαλά τους είναι «γερασμένα».

«Η νέα γενιά ηθοποιών είναι καλύτερη. Το αυτονόητο για μένα είναι ότι πως ό,τι έρχεται είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Όσοι δεν συμφωνούν με αυτό είναι ηλίθιοι, μέτριοι και ατάλαντοι. Δεν μπορώ να συνεννοηθώ με τους συνομηλίκους μου. Γιατί είναι είναι τα μυαλά τους γερασμένα, παππούδες, πώς να το πω…» ανέφερε, μεταξύ άλλων, μιλώντας στην εκπομπή “Breakfast@star”.

Ερωτηθείς για τον Πέτρο Φιλιππίδη, ο Γιώργος Γιαννόπουλος τόνισε ότι έχει επικοινωνία μαζί του, επισημαίνοντας ότι τον θεωρεί πολύ τυχερό που έχει δίπλα του ανθρώπους που τον αγαπούν.

«Έχω ακούσει ότι ο γιος του είναι ταλαντούχο παιδί. Εγώ μιλάω με τον Πέτρο, δεν έχω θέμα. Μια μέρα του είπα “είσαι ο πιο τυχερός άνθρωπος του κόσμου γιατί έχεις μια γυναίκα που σε λατρεύει, σε αγαπάει και αυτό είναι πολύ σημαντικό”» τόνισε.

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