Γιώργος Καπουτζίδης: «Δεν έχω παντρευτεί αλλά φυσικά είναι στα σχέδιά μου» (Video)

Την πρόθεσή του να παντρευτεί στο μέλλον αποκάλυψε ο Γιώργος Καπουτζίδης, ερωτηθείς σχετικά, καλεσμένος στην εκπομπή Στούντιο 4 το απόγευμα της Τρίτης (2/6).

Η συζήτηση ξεκίνησε όταν ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος παρατήρησε το δαχτυλίδι που φορούσε ο ηθοποιός και σεναριογράφος, ρωτώντας τον ευθέως αν σχετίζεται με κάποια σημαντική εξέλιξη στην προσωπική του ζωή.

«Αυτό έχει να κάνει με την προσωπική μου ζωή και την προσωπική μου ζωή θα την πούμε προσωπικά» απάντησε αρχικά ο Γιώργος Καπουτζίδης, επιλέγοντας να κρατήσει χαμηλούς τόνους.

O παρουσιαστής, ωστόσο, επέμεινε, ρωτώντας αν πρόκειται για κάτι που υποδηλώνει γάμο, με τον γνωστό ηθοποιό και σεναριογράφο να ξεκαθαρίζει:

«Δεν έχω παντρευτεί αν με ρωτάτε αυτό το πράγμα, αλλά φυσικά είναι στα σχέδιά μου».

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