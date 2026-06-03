search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.06.2026 09:11
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.06.2026 08:24

Γιώργος Καπουτζίδης: «Δεν έχω παντρευτεί αλλά φυσικά είναι στα σχέδιά μου» (Video)

03.06.2026 08:24
kapoutzidis-new

Την πρόθεσή του να παντρευτεί στο μέλλον αποκάλυψε ο Γιώργος Καπουτζίδης, ερωτηθείς σχετικά, καλεσμένος στην εκπομπή Στούντιο 4 το απόγευμα της Τρίτης (2/6). 

Η συζήτηση ξεκίνησε όταν ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος παρατήρησε το δαχτυλίδι που φορούσε ο ηθοποιός και σεναριογράφος, ρωτώντας τον ευθέως αν σχετίζεται με κάποια σημαντική εξέλιξη στην προσωπική του ζωή.

«Αυτό έχει να κάνει με την προσωπική μου ζωή και την προσωπική μου ζωή θα την πούμε προσωπικά» απάντησε αρχικά ο Γιώργος Καπουτζίδης, επιλέγοντας να κρατήσει χαμηλούς τόνους.

O παρουσιαστής, ωστόσο, επέμεινε, ρωτώντας αν πρόκειται για κάτι που υποδηλώνει γάμο, με τον γνωστό ηθοποιό και σεναριογράφο να ξεκαθαρίζει:

«Δεν έχω παντρευτεί αν με ρωτάτε αυτό το πράγμα, αλλά φυσικά είναι στα σχέδιά μου».

Διαβάστε επίσης:

«Ποιος θα το πίστευε πως ένας μανιακός θα μπορούσε να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ;» – Ρίτσαρντ Γκιρ κατά Ντόναλντ Τραμπ

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ ζητά περιοριστικά μέτρα εναντίον stalker που επιχείρησε να μπει στο σπίτι της – «Φοβάται για τη ζωή της»

Η Ντούα Λίπα μοιράζεται τις πρώτες φωτογραφίες του γάμου της με τον Κάλουμ Τέρνερ σε μια ιδιωτική τελετή στο Λονδίνο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bioiatriki adwnis
BUSINESS

Νέο Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής εγκαινίασε η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ενισχύοντας τις διαγνωστικές δυνατότητες στην Ελλάδα

katsafadoy-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η Δήμητρα Κατσαφάδου – «Όσα χρήματα και να έχεις, όλα είναι μικρά σε σχέση με το νόημα της ζωής»

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Παιανία: Επίθεση 30 ατόμων σε παρέα ανηλίκων – Χτύπησαν τον έναν με ρόπαλο στο κεφάλι, εννέα συλλήψεις

skaramangas sumfwnia
BUSINESS

Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και HDHyundaiHeavyIndustries υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για σκάφη επιφανείας

ntantades_geitonias
ΕΛΛΑΔΑ

«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για αιτήσεις από γονείς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

pyravlos-aeroplanoforo
ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικές οι απώλειες των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν – Ο πραγματικός λόγος που ο Τραμπ σταμάτησε την επίθεση

ginaikoktonia-kalamata
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Τα αναπάντητα ερωτήματα για τα παιδιά, τα ηρεμιστικά και η παρακολούθηση στα social media

xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

germany-poverty
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ: Η φτώχεια χτυπάει και τη Γερμανία - 13 εκατ. άνθρωποι με εισόδημα κάτω από το 60% του μέσου όρου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.06.2026 09:11
bioiatriki adwnis
BUSINESS

Νέο Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής εγκαινίασε η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ενισχύοντας τις διαγνωστικές δυνατότητες στην Ελλάδα

katsafadoy-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η Δήμητρα Κατσαφάδου – «Όσα χρήματα και να έχεις, όλα είναι μικρά σε σχέση με το νόημα της ζωής»

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Παιανία: Επίθεση 30 ατόμων σε παρέα ανηλίκων – Χτύπησαν τον έναν με ρόπαλο στο κεφάλι, εννέα συλλήψεις

1 / 3