Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ ζητά περιοριστικά μέτρα εναντίον stalker που επιχείρησε να μπει στο σπίτι της – «Φοβάται για τη ζωή της»

Η τραγουδίστρια Σαμπρίνα Κάρπεντερ φοβάται για την ασφάλειά της, αφού όπως λέει ένας stalker προσπάθησε να εισέλθει στο σπίτι της τον Μάιο.

Η 27χρονη καλλιτέχνιδα υπέβαλε στις 29 Μαΐου αγωγή για περιοριστικά μέτρα παρενόχλησης εναντίον του 31χρονου Γουίλιαμ Άπλγκεϊτ, ο οποίος, όπως ισχυρίζεται, πήγε στο σπίτι της στο Λος Άντζελες στις 23 Μαΐου «απροειδοποίητα και χωρίς πρόσκληση».

Στη δήλωσή της, αναφέρει ότι ο Άπλγκεϊτ εισέβαλε στην ιδιοκτησία του γείτονά της για να «παραβιάσει τον φράχτη ασφαλείας που προστατεύει» το σπίτι της και στη συνέχεια «πλησίασε με τη βία την κατοικία μου και προχώρησε κατευθείαν στην μπροστινή μου πόρτα».

Στη συνέχεια, η Κάρπεντερ ισχυρίζεται ότι ο Άπλγκεϊτ «άρπαξε τον μοχλό της μπροστινής μου πόρτας και τον έσπρωξε με δύναμη προς τα κάτω, προσπαθώντας ενεργά να εισέλθει στο σπίτι μου χωρίς καμία πρόσκληση, άδεια ή συναίνεση».

Η αίτηση συνεχίζει λέγοντας ότι αφού ο Άπλγκεϊτ φέρεται να χτύπησε την πόρτα της Κάρπεντερ και χτύπησε το κουδούνι, ένα μέλος της ομάδας ασφαλείας της τραγουδίστριας «παρενέβη και απομάκρυνε σωματικά τον Άπλγκεϊτ». Ωστόσο, η Κάρπεντερ λέει ότι ο Άπλγκεϊτ εξακολουθούσε να «αρνείται να συμμορφωθεί». Ο Άπλγκεϊτ παρέμεινε στις εγκαταστάσεις του ακινήτου μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί του Λος Άντζελες στο σημείο.

Ο ντετέκτιβ Πίτερ Ντούμανις του Αστυνομικού Τμήματος του Λος Άντζελες έγραψε σε ξεχωριστή δήλωση ότι ο Άπλγκεϊτ συνελήφθη μετά το περιστατικό και «τέθηκε υπό κράτηση για εγκληματική είσοδο κατά παράβαση του Ποινικού Κώδικα της Καλιφόρνια», το οποίο καθιστά πλημμέλημα την «είσοδο και κατάληψη ακίνητης περιουσίας ή κατασκευών χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, του αντιπροσώπου του ή του ατόμου που έχει νόμιμη κατοχή».

Ο Ντούμανις ισχυρίστηκε ότι η Κάρπεντερ «φοβόταν πραγματικά για την προσωπική της ασφάλεια» κατά τη στιγμή του περιστατικού και «συνεχίζει να φοβάται για την ασφάλειά της μέχρι σήμερα».

Μετά τη σύλληψη του Άπλγκεϊτ στις 23 Μαΐου, αφού αφέθηκε ελεύθερος επέστρεψε στο σπίτι της Κάρπεντερ στις 24 και 25 Μαΐου, σύμφωνα με τους ιδιωτικούς φρουρούς ασφαλείας της τραγουδίστριας στα δικαστικά έγγραφα.

Ο Χόρχε Λέπε, ο οποίος είναι ιδιωτικός φρουρός ασφαλείας της Κάρπεντερ, ανέφερε στην δήλωσή του ότι το πρωί της 24ης Μαΐου «παρατήρησε ένα SUV να σταματά στην περιοχή» κοντά στην πύλη της Κάρπεντερ «και να ενεργοποιεί τα αλάρμ του».

«Παρατήρησα ένα άτομο που ταίριαζε στην περιγραφή του Γουίλιαμ Άπλγκεϊτ να βγαίνει από το SUV και να περπατάει προς ένα παρκαρισμένο ασημί Toyota Prius», είπε ο Λέπε, προσθέτοντας ότι το άτομο μπήκε στο Prius, κοιμήθηκε στο παρκαρισμένο Toyota για δύο ώρες και στη συνέχεια παρκάρισε ξανά το αυτοκίνητό του «περίπου 30 πόδια από το δρόμο της». Όταν ο Λέπε επικοινώνησε με το άτομο, το οποίο αναγνώρισε ως τον Άπλγκεϊτ, τον ρώτησε αν υπήρχε κάτι με το οποίο θα μπορούσε να τον βοηθήσει. Ο Άπλγκεϊτ φέρεται να απάντησε «Όχι, απλώς χαλαρώνω στο αυτοκίνητό μου» πριν φύγει.

Ο Χασάν Μπράουν, ένας άλλος ιδιωτικός φύλακας ασφαλείας της Κάρπεντερ, πρόσθεσε σε ξεχωριστή δήλωση ότι παρατήρησαν ένα άτομο που πίστευαν ότι ήταν ο Άπλγκεϊτ να είναι παρκαρισμένο σε ένα όχημα «περίπου 10 πόδια» από την είσοδο πεζών του σπιτιού της Κάρπεντερ στις 12:30 μ.μ. στις 25 Μαΐου.

Ο Μπράουν έγραψε στη δήλωση: «Παρατήρησα τον Άπλγκεϊτ να λύνει τη ζώνη ασφαλείας του και να ξαπλώνει το κάθισμα του οδηγού σε μια εντελώς επίπεδη θέση. Αυτό φαινόταν να είναι μια σκόπιμη προσπάθεια να κρυφτεί».

Ο Μπράουν έγραψε ότι η αστυνομία του Λος Άντζελες έφτασε και επικοινώνησε με τον Άπλγκεϊτ. Δεν έγινε σύλληψη, αλλά ο Μπράουν λέει ότι μετά την αναχώρηση της αστυνομίας του Λος Άντζελες, ο Άπλγκεϊτ «παρέμεινε παρκαρισμένος περίπου 10 πόδια» από την είσοδο του σπιτιού της Κάρπεντερ «για αρκετές επιπλέον ώρες» πριν φύγει γύρω στις 3:30 μ.μ.

Στη δήλωσή του, ο Μπράουν ανέφερε ότι έχει παρατηρήσει το όχημα του Άπλγκεϊτ να είναι παρκαρισμένο κοντά στο σπίτι της Κάρπεντερ σε πολλές προηγούμενες περιπτώσεις, ξεκινώντας κάποια στιγμή μετά τις 19 Απριλίου και τουλάχιστον στις 25 Μαΐου, «με το όχημα να παρκάρει προοδευτικά σε μεγαλύτερη απόσταση» από την κατοικία της τραγουδίστριας με την πάροδο του χρόνου.

Η εντολή περιορισμού της Κάρπεντερ, προστατεύει επίσης την αδερφή της, Σάρα Κάρπεντερ, 29 ετών, και τον σύντροφό της, Τζόρτζ Σμιθ, 26 ετών, ο οποίος ζει με την τραγουδίστρια στο σπίτι της.

«Το σύνολο της συμπεριφοράς του Άπλγκεϊτ μου έχει προκαλέσει σημαντικό και συνεχή φόβο για την προσωπική μου ασφάλεια και την ασφάλεια όλων των ατόμων που διαμένουν στο σπίτι μου», δήλωσε η Κάρπεντερ στη δήλωσή της, προσθέτοντας ότι οι φερόμενες προσπάθειες του Άπλγκεϊτ να εισέλθει στο σπίτι της χωρίς συγκατάθεση είναι «μεταξύ των πιο ανησυχητικών παραβιάσεων της προσωπικής ασφάλειας και της ιδιωτικότητας που έχω βιώσει ποτέ».

Η Κάρπεντερ συνέχισε: «Η παραληρηματική του επιμονή ότι με γνωρίζει και τον περίμενα είναι ενδεικτική μιας επικίνδυνης και παράλογης εμμονής σε μένα. Το μοτίβο της παρακολούθησης, της παράνομης εισόδου και της επιτήρησης μου έχει προκαλέσει σοβαρή και συνεχή συναισθηματική δυσφορία και φοβάμαι τι μπορεί να κάνει αν δεν περιοριστεί από αυτό το Δικαστήριο».

Το γραφείο του Εισαγγελέα αναφέρει ότι δεν έχουν απαγγελθεί ποινικές κατηγορίες εναντίον της Άπλγκεϊτ.

