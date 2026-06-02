Τροχαίο στην πλατεία Κολιάτσου – Ανετράπη αυτοκίνητο, απεγκλωβίστηκε ο οδηγός

Τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή δύο αυτοκίνητων σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, στην πλατεία Κολιάτσου. Το ένα από το δυο ΙΧ ανατράπηκε μετά τη σύγκρουση.

Το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ιππολύτου και Πίνδου, ένα σημείο που, σύμφωνα με περιοίκους, αποτελεί διασταύρωση – καρμανιόλα, καθώς διαρκώς γίνονται παραβιάσεις της προτεραιότητας.

Απεγκλωβίστηκε ο οδηγός

Το όχημα που ερχόταν από την Ιππολύτου δέχθηκε σφοδρό χτύπημα στο πλαϊνό μέρος και ανετράπη, ενώ ο οδηγός απεγκλωβίστηκε, λίγα λεπτά αργότερα, με τη βοήθεια πυροσβεστών.

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