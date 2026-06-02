search
ΤΡΙΤΗ 02.06.2026 21:59
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.06.2026 20:12

Τροχαίο στην πλατεία Κολιάτσου – Ανετράπη αυτοκίνητο, απεγκλωβίστηκε ο οδηγός

02.06.2026 20:12
ekav astynomia 876- new
φωτογραφία αρχείου

Τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή δύο αυτοκίνητων σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, στην πλατεία Κολιάτσου. Το ένα από το δυο ΙΧ ανατράπηκε μετά τη σύγκρουση.

Το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ιππολύτου και Πίνδου, ένα σημείο που, σύμφωνα με περιοίκους, αποτελεί διασταύρωση – καρμανιόλα, καθώς διαρκώς γίνονται παραβιάσεις της προτεραιότητας.

Απεγκλωβίστηκε ο οδηγός

Το όχημα που ερχόταν από την Ιππολύτου δέχθηκε σφοδρό χτύπημα στο πλαϊνό μέρος και ανετράπη, ενώ ο οδηγός απεγκλωβίστηκε, λίγα λεπτά αργότερα, με τη βοήθεια πυροσβεστών.

Διαβάστε επίσης:

Καλαμάτα: Φίλοι της 39χρονης είχαν καταγγείλει στην αστυνομία τον 41χρονο τον Νοέμβριο – Ζήτησε βοήθεια και η ίδια

Ιωάννινα: Θρήνος στην κηδεία του ποδοσφαιριστή Μάριου Οικονόμου, που πέθανε στα 33 του, μετά από τροχαίο (Photos)

Δίκη για τον θάνατο του Άγγελου: Αίτημα από την υπεράσπιση να εξεταστούν οι νοητικές ικανότητες της μητέρας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsipras-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι δεξαμενές του Τσίπρα και της Καρυστιανού

freatia nea yorki
ΚΟΣΜΟΣ

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ερευνά μυστηριώδεις περιπτώσεις ανθρώπων που… βγαίνουν από φρεάτια (Video)

tileorasi
MEDIA

Μπάλα, μεταμφιέσεις και… άγιος έρωτας τα κορυφαία σε τηλεθέαση προγράμματα του τριήμερου (30,31/5 & 1/6)

vouli-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτή είναι η πρόταση της ΝΔ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση: Κατατέθηκε στη Βουλή, τι προβλέπει

gavriil-sakelaridis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σακελλαρίδης στα μέλη της ΝΕΑΡ: Το δίλημμα είναι ρευστοποίηση σε μία θολή «παράταξη» ή υπεράσπιση του πολιτικού χώρου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

aade_elvenizelos
ΕΛΛΑΔΑ

Η ΑΑΔΕ εντόπισε 500.000 ευρώ αδήλωτα μετρητά στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Πώς ήρθε από το Ντουμπάι το μισό εκατομμύριο

sokratis-alafouzos-new
LIFESTYLE

Σωκράτης Αλαφούζος: «Έφυγα από μια χρεωκοπημένη χώρα και πήγα στην Αμερική - Κατάφερα πράγματα που δεν φανταζόμουν» (Video)

pyravlos-aeroplanoforo
ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικές οι απώλειες των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν – Ο πραγματικός λόγος που ο Τραμπ σταμάτησε την επίθεση

mav1 (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο λογαριασμός της «Γαλάζιας Πατρίδας» για την Ελλάδα: Τι φέρνει για οικονομία και επιχειρήσεις, ποιοι, πως και γιατί απειλούνται από μία παρατεταμένη ένταση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.06.2026 21:57
tsipras-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι δεξαμενές του Τσίπρα και της Καρυστιανού

freatia nea yorki
ΚΟΣΜΟΣ

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ερευνά μυστηριώδεις περιπτώσεις ανθρώπων που… βγαίνουν από φρεάτια (Video)

tileorasi
MEDIA

Μπάλα, μεταμφιέσεις και… άγιος έρωτας τα κορυφαία σε τηλεθέαση προγράμματα του τριήμερου (30,31/5 & 1/6)

1 / 3