Δίκη για τον θάνατο του Άγγελου: Αίτημα από την υπεράσπιση να εξεταστούν οι νοητικές ικανότητες της μητέρας

Αίτημα να εξεταστεί η νοητική λειτουργία της 27χρονης μητέρας του Άγγελου κατέθεσε η υπεράσπιση, επικαλούμενη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου συνεχίζεται στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου με κατηγορούμενους την 27χρονη μητέρα του και τον 45χρονο πατριό του.

Χαμηλό νοητικό επίπεδο

Η συνήγορος υπεράσπισης της μητέρας Μαρία Αβούρη υποστήριξε ότι η απόφαση έχει ιδιαίτερη αποδεικτική σημασία, καθώς φωτίζει την προσωπικότητα, τη νοητική κατάσταση και τη λειτουργικότητα της 27χρονης. Όπως υποστηρίχθηκε, η απόφαση αναφέρεται στο χαμηλό επίπεδο νοημοσύνης της κατηγορουμένης και στο πλαίσιο των δυσκολιών που φέρεται να αντιμετωπίζει στην καθημερινή της λειτουργία και στην αξιολόγηση σύνθετων καταστάσεων.

Το αίτημα υποβλήθηκε ενώ η διαδικασία βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της εξέτασης των μαρτύρων που αναγράφονται στο κλητήριο θέσπισμα και όχι στο στάδιο ανάγνωσης εγγράφων. Παρ’ όλα αυτά, η πλευρά της υπεράσπισης ζήτησε την κατ’ εξαίρεση ανάγνωση της απόφασης και των πρακτικών της, επικαλούμενη την ανάγκη να τεθούν εγκαίρως υπόψη του δικαστηρίου στοιχεία που, κατά την άποψή της, συνδέονται άμεσα με κρίσιμες παραμέτρους της υπόθεσης.

Στο έγγραφο αίτημα που κατατέθηκε ενώπιον του δικαστηρίου, η 27χρονη, η οποία κρατείται στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Κορυδαλλού, ζητά μέσω της υπεράσπισής της την ανάγνωση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και των πρακτικών που τη συνοδεύουν. Παράλληλα, ζητείται η επαναφορά αιτήματος για προβολή βιντεοληπτικού υλικού μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, με σκοπό, όπως αναφέρεται, την ενίσχυση της αποδεικτικής διαδικασίας και την ενσωμάτωση του υλικού στα πρακτικά της δίκης.

Όπως αναφέρεται επιπλέον στο αίτημα, τα συγκεκριμένα έγγραφα είναι ουσιώδους σημασίας, καθώς συνδέονται με την αποτύπωση της νοητικής κατάστασης της 27χρονης, της δυνατότητας αντίληψης και αξιολόγησης γεγονότων, αλλά και της ικανότητάς της να διαχειρίζεται απαιτητικές και πιεστικές συνθήκες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η υπεράσπιση στο γεγονός ότι η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εκδόθηκε πρόσφατα και, όπως υποστηρίζει, αποτυπώνει με θεσμικό και δικαστικά διαπιστωμένο τρόπο το πλαίσιο δυσκολιών της 27χρονης. Συγκεκριμένα, στο αίτημα γίνεται λόγος για χαμηλό νοητικό επίπεδο, μειωμένη κριτική ικανότητα, αδυναμία διαχείρισης σύνθετων καταστάσεων και αυξημένη ευαλωτότητα σε χειρισμό από τρίτα πρόσωπα.

Κατά την υπεράσπιση, τα στοιχεία αυτά είναι καθοριστικά για την ερμηνεία της στάσης της 27χρονης μέσα στο περιβάλλον στο οποίο βρέθηκε μετά τη μετακίνησή της στην Κρήτη και τη συμβίωσή της με τον 45χρονο σύντροφό της. Η πλευρά της κατηγορουμένης υποστηρίζει ότι το δικαστήριο πρέπει να συνεκτιμήσει την εν λόγω κατάσταση, προκειμένου να αξιολογήσει ορθά τις συμπεριφορές της, τις αντιδράσεις της, τις παραλείψεις της και τη γενικότερη θέση της στο οικογενειακό πλαίσιο που διαμορφώθηκε.

Η δίκη βρίσκεται σε εξέλιξη, όπου συνεχίζεται με καταθέσεις γειτόνων του 44χρονου συντρόφού της μητέρας.

