Στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά την Τετάρτη ο πρωθυπουργός

Αύριο, Τετάρτη 3 Ιουνίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στην εξόδιο ακολουθία του Νίκου Ταγαρά, στην Κόρινθο.

Ο γιος του, Χρήστος, γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το μέρος και την ώρα της κηδείας του βουλευτή Κορινθίας της ΝΔ, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο.

«Μέσα στη βαθιά μας θλίψη για την απώλεια του πολυαγαπημένου μας Νίκου Ταγαρά, αισθανόμαστε την ανάγκη να σας ευχαριστήσουμε όλους θερμά που στέκεστε στο πλευρό μας με την αγάπη και τον σεβασμό σας.

Το τελευταίο αντίο στον άνθρωπό μας, που υπηρέτησε με ήθος και αφοσίωση τον τόπο του και την πατρίδα, θα δοθεί την ερχόμενη Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, την Τετάρτη (3/6) στη 1 το μεσημέρι όπου η σορός του θα βρίσκεται από τις 10:00 το πρωί για απόδοση τιμών. Στη συνέχεια, η ανάπαυσή του θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Χιλιομόδι Κορινθίας.

Αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν, μπορούν να ενισχύσουν τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια “Η Φλόγα”, μέσω του ειδικού κυτίου που θα βρίσκεται στον χώρο του Ιερού Ναού, τιμώντας τη μνήμη του», έγραψε χαρακτηριστικά.

