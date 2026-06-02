Σωκράτης Αλαφούζος: «Έφυγα από μια χρεωκοπημένη χώρα και πήγα στην Αμερική – Κατάφερα πράγματα που δεν φανταζόμουν» (Video)

Για τη δεκαετή επαγγελματική του πορεία στην Αμερική μίλησε ο Σωκράτης Αλαφούζος, επισημαίνοντας ότι κατάφερε να διαγράψει μια σημαντική καλλιτεχνική διαδρομή με επιτεύγματα που -όπως τόνισε- δεν είχε φανταστεί ούτε ο ίδιος.

Με ένα βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης αναφέρθηκε στις δυσκολίες που κρύβει μια τέτοια απόφαση αλλά και τη δικαίωση που νιώθει 10 χρόνια μετά, έχοντας επιτύχει πολλούς από τους επαγγελματικούς αλλά και προσωπικούς στόχους του.

Απευθυνόμενος, μάλιστα, στους νέους, παρότρυνε όποιον επιθυμεί ένα καλύτερο μέλλον, να τολμήσει να ταξιδέψει προς το… άγνωστο, κυνηγώντας τα όνειρά του.

«Φέτος κλείνω δέκα χρόνια στην Αμερική. Η επίσημη είσοδός μου ήταν για το LAGFF, που γινόταν στο Egyptian Theater, όπως φέτος. Το φεστιβάλ κλείνει τα 20 του χρόνια αυτή τη χρονιά. Δεν ήταν ένα εύκολο ταξίδι για εμένα, μία εύκολη απόφαση. Έφυγα από μία χώρα χρεωκοπημένη, που το να έχεις αξιοπρέπεια, ειδικά μετά από μία καριέρα πάνω από 25-30 χρόνια ήταν δύσκολο. Αποφάσισα να βγω λίγο ξανά στο άγνωστο, να δοκιμαστώ. Φυσικά το ταξίδι δεν ήταν από την αρχή ιδανικό ή εύκολο, όμως αυτά τα 10 χρόνια έχω καταφέρει πράγματα που δεν φανταζόμουν. Μεταξύ άλλων, αναγορεύτηκα presidential fellow στο Ελληνικό θέατρο στο Chapman University. Τα τελευταία τρία χρόνια συνέχισα μετά ως Λέκτορας και τα τελευταία τρία χρόνια διδάσκω, στο Dodge College of Film and Media Arts, που είναι το Νο4 κινηματογραφικό σχολείο της Αμερικής. Συμμετείχα σε δύο αμερικάνικες σειρές, σκηνοθέτησα δύο θεατρικές παραστάσεις, έκανα ένα ντοκιμαντέρ σχετικά πρόσφατα, και ίσως το πιο σημαντικό άνοιξα τον δρόμο για την κόρη μου, η οποία θα αποφοιτήσει από το University of California San Diego, και μάλιστα είμαι πολύ περήφανος που έγινε δεκτή και για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα εκεί. Το μοιράζομαι αυτό γιατί, το να βγεις στο άγνωστο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολλές φορές απαραίτητο. Όταν βγεις στο άγνωστο δοκιμάζεις εμπειρίες, μάλλον τις δυνάμεις σου, ανακαλύπτεις δυνάμεις και ταλέντα που ίσως δεν ήξερες ότι είχες και καταφέρνεις πράγματα που πιθανώς ξεπερνούν κάποιους στόχους. Αυτά τα ολίγα, βγείτε στο άγνωστο, δοκιμάστε, τολμήστε. Σας φιλώ» είπε χαρακτηριστικά.

