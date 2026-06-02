Ένα τριπλό εμβόλιο κατά του καρκίνου μπορεί να εξαλείψει ολόκληρους όγκους σε ασθενείς. Οι γιατροί χαμογελούν με αισιοδοξία μετά τα πρωτοφανή αποτελέσματα μιας διεθνούς κλινικής δοκιμής που κάλυψε 11 χώρες και δείχνει ότι μετά το εμβόλιο, υποχώρησε ο καρκίνος σε ασθενείς των οποίων η νόσος είχε εξαπλωθεί ή είχε υποτροπιάσει και δεν είχε ανταποκριθεί σε άλλες θεραπείες.

Το εμβόλιο, που ονομάζεται αμιβανταμάμπη, και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης συρρίκνωσε τους όγκους σε περισσότερους από το ένα τρίτο των ασθενών, με δραματικές αλλαγές να παρατηρούνται μέσα σε λίγες εβδομάδες. Σε 15 από αυτούς, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το φάρμακο είχε εξαλείψει εντελώς τους όγκους τους, όπως αναφέρει ο The Guardian.

Ο Kevin Harrington, καθηγητής βιολογικών θεραπειών για τον καρκίνο στο Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο του Λονδίνου (ICR), δήλωσε:

«Πρόκειται για πρωτοφανώς ισχυρές αντιδράσεις σε ασθενείς των οποίων η νόσος έχει γίνει ανθεκτική τόσο στη χημειοθεραπεία όσο και στην ανοσοθεραπεία. Αυτή είναι μια ομάδα ασθενών για τους οποίους οι επιλογές θεραπείας είναι εξαιρετικά περιορισμένες, επομένως το να βλέπουμε αυτό το επίπεδο οφέλους είναι πολύ εντυπωσιακό». Ο ίδιος που είναι και σύμβουλος ογκολόγος στο ίδρυμα Royal Marsden NHS, πρόσθεσε: «Αυτή η θεραπεία έχει τη δυνατότητα να ωφελήσει πολλές χιλιάδες ασθενείς κάθε χρόνο».

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν την Κυριακή στο Σικάγο στο μεγαλύτερο συνέδριο για τον καρκίνο στον κόσμο, την ετήσια συνάντηση της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (Asco).

Η μελέτη

Στη δοκιμή, χορηγήθηκε το εμβόλιο σε 102 ασθενείς με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου, τον έκτο πιο συχνό καρκίνο στον κόσμο.

Οι όγκοι συρρικνώθηκαν ή εξαφανίστηκαν εντελώς σε 43 ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων 28 των οποίων οι όγκοι συρρικνώθηκαν σημαντικά και 15 των οποίων οι όγκοι εξαφανίστηκαν εντελώς.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι η ένεση είχε δείξει παρόμοια αποτελέσματα και σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα. Η αμιβανταμάμπη, που αναπτύχθηκε από την Johnson & Johnson, αξιολογείται τώρα σε περίπου 60 κλινικές δοκιμές, κυρίως για καρκίνο του πνεύμονα, αλλά και για καρκίνο του παχέος εντέρου, του εγκεφάλου και του στομάχου.

Πώς λειτουργεί

Το έξυπνο εμβόλιο στοχεύει τον καρκίνο με τρεις τρόπους. Αναστέλλει τόσο τον EGFR (υποδοχέα επιδερμικού αυξητικού παράγοντα), μια πρωτεΐνη που βοηθά στην ανάπτυξη των όγκων, όσο και τον MET, μια οδό που χρησιμοποιούν συχνά τα καρκινικά κύτταρα για να ξεφύγουν από τη θεραπεία. Βοηθά, επίσης, στην ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος για να επιτεθεί στον όγκο.

Ένας από τους πρώτους ασθενείς που ωφελήθηκαν ήταν ο Carl Walsh, 56 ετών, ο οποίος διαγνώστηκε με καρκίνο της γλώσσας τον Μάιο του 2024 και συμμετείχε στη δοκιμή OrigAMI-4 στο Royal Marsden τον Ιούλιο του 2025.

«Αρχικά υποβλήθηκα σε θεραπεία τόσο με χημειοθεραπεία όσο και με ανοσοθεραπεία, οι οποίες δυστυχώς δεν ήταν επιτυχείς», είπε. «Σε εκείνο το σημείο, μου συστήθηκε η δοκιμή OrigAMI-4. Τώρα βρίσκομαι στον 17ο κύκλο θεραπείας μου και είμαι πολύ ευχαριστημένος με την πρόοδο μέχρι στιγμής».

Σε αντίθεση με πολλές θεραπείες για τον καρκίνο, η αμιβανταμάμπη χορηγείται με μικροσκοπική ένεση κάτω από το δέρμα και όχι με ενδοφλέβια ένεση, καθιστώντας τη θεραπεία ταχύτερη και πιο βολική για τους ασθενείς και πολύ πιο εύκολη στην παροχή σε εξωτερικά ιατρεία.

Οι παρενέργειες

Οι περισσότερες παρενέργειες της θεραπείας, η οποία χορηγούνταν μία φορά κάθε τρεις εβδομάδες, ήταν ήπιες έως μέτριες, με λιγότερους από έναν στους 10 ασθενείς να αναγκάζονται να διακόψουν τη θεραπεία τους.

Ο Walsh, από το Μπέρμιγχαμ, δήλωσε: «Τώρα νιώθω ότι μπορώ να ζήσω μια φυσιολογική ζωή. Πριν ξεκινήσω τη δοκιμή, δυσκολευόμουν να μιλήσω σωστά και δυσκολευόμουν να φάω λόγω του πρηξίματος και του πόνου.

«Από την έναρξη της θεραπείας, το πρήξιμο έχει μειωθεί σημαντικά και τα επίπεδα πόνου μου έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Επίσης, δεν βιώνω πλέον τις ίδιες παρενέργειες που μου επηρέαζαν τη ζωή και είχα κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας»

Πρόσθεσε: «Όταν τα πράγματα ήταν στα χειρότερα τους, έτρωγα σούπα, ρυζόγαλο, κονσέρβες ραβιόλι και σπαγγέτι και πολλές, πολλές ομελέτες, όλα εμπλουτισμένα με τρία συνταγογραφούμενα θρεπτικά ροφήματα γάλακτος την ημέρα. Έχασα αρκετά βάρος. Μετά από μόνο δύο κύκλους θεραπείας, η διατροφή μου άρχισε να επιστρέφει στο φυσιολογικό και έτρωγα μια πλήρη διατροφή μετά από έξι μήνες. Αυτό που απόλαυσα περισσότερο ήταν η πρώτη μεγάλη μπριζόλα. Η ομιλία μου έχει επανέλθει πλήρως στο φυσιολογικό και στη δουλειά μιλάω τακτικά με ακουστικά χωρίς προβλήματα».

Οι ερευνητές τόνισαν επίσης ότι η κλινική δοκιμή επικεντρώθηκε σε άτομα με καρκίνους κεφαλής και τραχήλου, μεταξύ των οποίων δεν περιλαμβάνονταν άτομα με καρκίνωμα πλακωδών κυττάρων στοματοφάρυγγα θετικό στον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV). Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ανέφεραν, καθώς οι καρκίνοι κεφαλής και τραχήλου που δεν προκαλούνται από τον HPV είναι συνήθως πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν, γεγονός που καθιστά την πρόοδο σε αυτήν την ομάδα εξαιρετικά σημαντική.

Επεκτάθηκε το προσδόκιμο της ζωής

Οι ασθενείς που έλαβαν αμιβανταμάμπη έζησαν κατά μέσο όρο 12,5 μήνες συνολικά μετά την έναρξη της θεραπείας, παρά το γεγονός ότι έπασχαν από μια μορφή καρκίνου με πολύ κακή έκβαση, όταν οι τυπικές θεραπείες έπαψαν να λειτουργούν.

Ο καθηγητής Kristian Helin, διευθύνων σύμβουλος του ICR, δήλωσε: «Αυτή η μελέτη καταδεικνύει πώς η ανάπτυξη νέων θεραπειών μέσω αυστηρής έρευνας για τον καρκίνο μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικές προόδους, ακόμη και για ασθενείς με πολύ περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές».

«Η επίτευξη αυτού του επιπέδου ανταπόκρισης του όγκου και η ενθάρρυνση των αποτελεσμάτων επιβίωσης σε μια τόσο δύσκολη στη θεραπεία ομάδα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός».

Πηγή: theguardian.com

