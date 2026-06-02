Ποιοι συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις -Τι ποσά θα πάρουν

Εργαζόμενοι συνταξιούχοι αναμένεται να δουν, το επόμενο διάστημα, αυξήσεις από 20 έως 85 ευρώ μηνιαίως, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις.

Αφορά περίπου 250.000 άτομα που εξακολουθούν να εργάζονται, μετά την συνταξιοδότησή τους, και συνεχίζουν να καταβάλλουν κανονικά τις εισφορές τους.

Τι εξετάζει λοιπόν το υπουργείο Εργασίας; Προσαύξηση της σύνταξης, η οποία θα έχει μόνιμο χαρακτήρα. Μέχρι σήμερα ισχύει η πρακτική της σωρευτικής αναπροσαρμογής, μετά τη διακοπή της απασχόλησης και την καταβολή εφάπαξ του ποσού.

Ειδικότερα, το πλάνο του υπουργείου προβλέπει επανυπολογισμό της σύνταξης ανά πενταετία. Τι σημαίνει αυτό;

Ο πρόσθετος ασφαλιστικός χρόνος που συγκεντρώνει ο εργαζόμενος συνταξιούχος θα μετατρέπεται αυτόματα σε αύξηση της σύνταξης, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης ή αποχώρηση από την εργασία.

Έτσι οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι θα ενισχύουν το εισόδημά τους όσο παραμένουν ενεργοί στην αγορά εργασίας.

Ο σχεδιασμός αυτός εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην ταχύτερη ανταπόδοση των εισφορών που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι και στην αποφυγή δημιουργίας νέας αναμονής λόγω εκκρεμών επανυπολογισμών.

Στην ερώτηση πώς θα υπολογίζεται το όφελος, η απάντηση είναι: για τους μισθωτούς, η προσαύξηση συνδέεται με τις αποδοχές τους και υπολογίζεται με συγκεκριμένο ποσοστό επί των ασφαλιστέων αποδοχών για κάθε έτος εργασίας.

Κερδισμένος βγαίνει και ο e-ΕΦΚΑ από αυτή την εξέλιξη και τον επανυπολογισμό της σύνταξης ανά πενταετία. Γιατί; Θα περιοριστεί ο όγκος των αιτήσεων που συσσωρεύονται, όταν μεγάλος αριθμός συνταξιούχων διακόπτει ταυτόχρονα την εργασία του.

Πόσοι είναι οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι -Οι μισοί, αγρότες

Εν τω μεταξύ, οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι αυξήθηκαν κατά 37% σε έναν χρόνο, φτάνοντας τους 246.579, λόγω του ευνοϊκού καθεστώτος που κατάργησε το πέναλτι στη σύνταξη.

Οι μισοί σχεδόν, το 48% των απασχολούμενων συνταξιούχων, είναι αγρότες, ενώ το 25% είναι μισθωτοί και το 23% ελεύθεροι επαγγελματίες.

Οι συνταξιούχοι μισθωτοί αποτελούν μόλις το 2% του συνόλου των μισθωτών, ενώ οι αυτοτελώς απασχολούμενοι το 6,5% των οικονομικά ενεργών αυταπασχολούμενων.

Τα μέτρα για τη στήριξη των συνταξιούχων

Nα πούμε ακόμη ότι μέτρα για τους συνταξιούχους λαμβάνει η κυβέρνηση. Πιο συγκεκριμένα, κεντρικό μέτρο αποτελεί η καθιέρωση μόνιμου επιδόματος ύψους 300 ευρώ, το οποίο θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε περισσότερους από 420.000 συνταξιούχους.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και χήρες που έχουν ως μοναδικό εισόδημα τη σύνταξη χηρείας, από την ηλικία των 60 ετών.

Παράλληλα, προβλέπεται αύξηση των συντάξεων κατά 2,6% από το 2027, με την πρώτη πίστωση να αναμένεται τον Δεκέμβριο του 2026 και να αφορά περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους.

Στα νέα μέτρα περιλαμβάνεται επίσης η δυνατότητα εξαγοράς χρόνου ασφάλισης και για την επικουρική σύνταξη, κυρίως για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους που δεν συμπληρώνουν τα απαιτούμενα 15 έτη ασφάλισης.

