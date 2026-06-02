Ο φόβος για το 2027 φέρνει νέο κύμα φυγής προς τη σύνταξη – Ρεκόρ αιτήσεων στον ΕΦΚΑ

Ένα νέο κύμα πρόωρων αποχωρήσεων από την αγορά εργασίας καταγράφεται τους τελευταίους μήνες, με χιλιάδες ασφαλισμένους να σπεύδουν να καταθέσουν αίτηση συνταξιοδότησης πριν ανοίξει οριστικά η συζήτηση για τις αλλαγές που ενδέχεται να έρθουν στο ασφαλιστικό σύστημα από το 2027 και μετά.

Οι αριθμοί που καταγράφει ο ΕΦΚΑ αποτυπώνουν με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο το κλίμα ανησυχίας που έχει διαμορφωθεί. Το πρώτο τετράμηνο του 2026 καταγράφηκε η υψηλότερη επίδοση νέων αιτήσεων συνταξιοδότησης από τη δημιουργία του φορέα το 2017, εξέλιξη που προκαλεί έντονο προβληματισμό τόσο στο οικονομικό επιτελείο όσο και στους ειδικούς της κοινωνικής ασφάλισης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΑΤΛΑΣ», από τον Ιανουάριο έως και τον Απρίλιο κατατέθηκαν συνολικά 74.838 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης. Ειδικότερα, τον Ιανουάριο οι αιτήσεις ανήλθαν στις 18.636, τον Φεβρουάριο στις 18.363, τον Μάρτιο στις 21.214 και τον Απρίλιο στις 16.625.

Η σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους είναι αποκαλυπτική. Το πρώτο τετράμηνο του 2025 είχαν καταγραφεί 63.542 αιτήσεις, γεγονός που σημαίνει ότι φέτος οι αποχωρήσεις εμφανίζονται αυξημένες κατά περισσότερες από 11.000 περιπτώσεις. Εάν ο ρυθμός αυτός διατηρηθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς, τότε το 2026 ενδέχεται να εξελιχθεί σε μία από τις πιο έντονες περιόδους συνταξιοδοτήσεων των τελευταίων ετών.

Στην καρδιά αυτής της τάσης βρίσκεται η αβεβαιότητα για το μέλλον του ασφαλιστικού συστήματος. Παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι δεν υπάρχει άμεσος σχεδιασμός για αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, πολλοί εργαζόμενοι θεωρούν ότι οι δημογραφικές εξελίξεις και οι ευρωπαϊκές κατευθύνσεις θα οδηγήσουν αργά ή γρήγορα σε αλλαγές.

Η συζήτηση αφορά κυρίως τη σύνδεση των ορίων ηλικίας με το προσδόκιμο ζωής, μια πρακτική που εφαρμόζεται ήδη σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Εφόσον οι σχετικοί δείκτες συνεχίσουν να αυξάνονται, δεν αποκλείεται τα επόμενα χρόνια να εξεταστούν προσαρμογές που θα μεταθέσουν σταδιακά προς τα πάνω την ηλικία εξόδου από την εργασία.

Αυτή ακριβώς η προοπτική είναι που κινητοποιεί χιλιάδες ασφαλισμένους, κυρίως όσους βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση. Οι ηλικίες μεταξύ 50 και 55 ετών εμφανίζονται ιδιαίτερα δραστήριες, καθώς πολλοί επιδιώκουν να κατοχυρώσουν δικαιώματα πριν υπάρξουν πιθανές παρεμβάσεις στο υφιστάμενο πλαίσιο.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις των ασφαλισμένων παίζει το καθεστώς των πλασματικών ετών. Η δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου από σπουδές, στρατιωτική θητεία ή ανατροφή τέκνων παραμένει ένα από τα βασικά εργαλεία για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων συνταξιοδότησης.

Στελέχη που παρακολουθούν την αγορά εκτιμούν ότι περίπου επτά στους δέκα ασφαλισμένους αξιοποιούν με κάποιον τρόπο τον πλασματικό χρόνο. Ωστόσο, η συζήτηση για ενδεχόμενες αλλαγές στο μέλλον έχει ενισχύσει τους φόβους ότι το κόστος εξαγοράς μπορεί να αυξηθεί ή να τεθούν αυστηρότεροι περιορισμοί, με αποτέλεσμα αρκετοί να επιλέγουν να επισπεύσουν την έξοδό τους.

Την ίδια στιγμή, νέα δεδομένα δημιουργεί και η αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών. Από τις αρχές του 2026 οι νέες συντάξεις δεν αναπροσαρμόζονται πλέον με βάση τον πληθωρισμό αλλά με δείκτη που συνδέεται με την πορεία των μισθών. Αν και οι πραγματικές συνέπειες του νέου συστήματος θα φανούν σταδιακά τα επόμενα χρόνια, η μεταβολή αυτή έχει ήδη προκαλέσει προβληματισμό σε μερίδα ασφαλισμένων.

Ένας ακόμη λόγος που ενισχύει την τάση εξόδου είναι το νέο καθεστώς απασχόλησης των συνταξιούχων. Η κατάργηση της περικοπής 30% στις συντάξεις όσων συνεχίζουν να εργάζονται έχει αλλάξει σημαντικά τα δεδομένα. Πλέον εφαρμόζεται ειδικός πόρος υπέρ του ασφαλιστικού συστήματος, επιτρέποντας στους συνταξιούχους να διατηρούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα με σαφώς ευνοϊκότερους όρους.

Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα περισσότεροι από 300.000 συνταξιούχοι δηλώνουν ενεργή εργασία, αριθμός που αυξάνεται σταθερά. Για πολλούς ασφαλισμένους, η δυνατότητα να λάβουν σύνταξη και παράλληλα να εξακολουθήσουν να έχουν εισόδημα από εργασία λειτουργεί ως ισχυρό κίνητρο για ταχύτερη αποχώρηση.

Το μήνυμα που κυριαρχεί πλέον σε μεγάλο μέρος των ασφαλισμένων είναι απλό: «κατοχυρώνω τώρα ό,τι μπορώ, πριν αλλάξουν οι κανόνες». Το αν πρόκειται για μια συγκυριακή αντίδραση ή για την απαρχή ενός νέου μεγάλου κύματος συνταξιοδοτήσεων θα φανεί μέσα στους επόμενους μήνες. Μέχρι τότε, τα στοιχεία του ΕΦΚΑ δείχνουν ότι οι φόβοι για το μέλλον του ασφαλιστικού μετατρέπονται ήδη σε μαζικές αποφάσεις εξόδου από την ενεργό εργασία.

