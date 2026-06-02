search
ΤΡΙΤΗ 02.06.2026 08:45
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.06.2026 07:34

Πετρέλαιο: Συγκρατημένη πτώση τιμών μετά το ράλι 

02.06.2026 07:34
platforma petrelaiou (1)

«Διορθωτικά» κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά το χθεσινό ράλι, καθώς αναπτερώνονται οι ελπίδες για πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αν και οι αγορές διατηρούν επιφυλακτικότητα. 

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent διαπραγματεύονται κοντά στα 95 δολάρια ανά βαρέλι στις συναλλαγές της Τρίτης (2.6.2026), σε συνέχεια ανόδου που έφτασε το 7% στην χθεσινή, πρώτη συνεδρίαση του μήνα, όταν μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν ότι η Τεχεράνη είχε αναστείλει τις επαφές με την Ουάσινγκτον ως απάντηση στις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο.

Το δημοσίευμα ανέφερε επίσης ότι το Ιράν και οι περιφερειακοί σύμμαχοί του εξετάζουν το πλήρες κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και του Στενού Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, μιας βασικής εναλλακτικής διαδρομής για τις παγκόσμιες μεταφορές πετρελαίου.

Αυτές οι εξελίξεις έδωσαν ώθηση και στο αργό πετρέλαιο τύπου WTI το οποίο σήμερα διαπραγματεύεται χαμηλότερα, γύρω στα 91 δολάρια το βαρέλι.

Εν τω μεταξύ, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και σημείωσε ότι ένα μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να επιτευχθεί εντός της επόμενης εβδομάδας.

Επίσης, οι αρχές στη Λιβύη ζήτησαν να καλυφθεί όλη η λιβανέζικη επικράτεια από οποιαδήποτε παράταση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Χεζμπολάχ και Τελ Αβίβ.

Διαβάστε επίσης

Ο φόβος για το 2027 φέρνει νέο κύμα φυγής προς τη σύνταξη – Ρεκόρ αιτήσεων στον ΕΦΚΑ

Πώς το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η Ουκρανία απειλούν τις τσέπες των Ελλήνων αγροτών – Όλο το παρασκήνιο για τα νέα πακέτα της ΕΕ

«Έκρηξη» στο πετρέλαιο μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή – Πιέσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, νευρικότητα στη Wall Street

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
electric_bike
TRAVEL

Το Ρέθυμνο επενδύει στον ποδηλατικό τουρισμό – Φύση, ιστορία και βιώσιμη κινητικότητα

kairos new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Συνεχίζονται οι καλοκαιρινές ημέρες – Πού θα αγγίξει σήμερα τους 34 βαθμούς ο υδράργυρος

anastasia-new
LIFESTYLE

Αναστασία: «Σε αυτόν τον χώρο γνώρισα πολύ όμορφους αλλά και πολύ άσχημους ανθρώπους» (Video)

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τον «τσάκωσαν» στο κρεοπωλείο του μετά από καταδίωξη – Χειροπέδες στον 44χρονο που απειλούσε και έβριζε την πρώην του

Μέτρα για την ομαλή λειτουργία των τραπεζών ζητά η ΟΤΟΕ - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο χάρτης πληρωμών μέχρι την Παρασκευή (5/6)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

mav1 (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο λογαριασμός της «Γαλάζιας Πατρίδας» για την Ελλάδα: Τι φέρνει για οικονομία και επιχειρήσεις, ποιοι, πως και γιατί απειλούνται από μία παρατεταμένη ένταση

droyza-new
MEDIA

«Μαθήματα Ζωής»: Πρεμιέρα για την Άννα Δρούζα στο OPEN (Video)

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: «Κλειδώνει» η πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου

ekloges-kalpi-1-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Πρώτη με 25,6% η ΝΔ, τέταρτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, πίσω από Τσίπρα και Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.06.2026 08:44
electric_bike
TRAVEL

Το Ρέθυμνο επενδύει στον ποδηλατικό τουρισμό – Φύση, ιστορία και βιώσιμη κινητικότητα

kairos new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Συνεχίζονται οι καλοκαιρινές ημέρες – Πού θα αγγίξει σήμερα τους 34 βαθμούς ο υδράργυρος

anastasia-new
LIFESTYLE

Αναστασία: «Σε αυτόν τον χώρο γνώρισα πολύ όμορφους αλλά και πολύ άσχημους ανθρώπους» (Video)

1 / 3