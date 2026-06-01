«Έκρηξη» στο πετρέλαιο μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή – Πιέσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, νευρικότητα στη Wall Street

Στο «κόκκινο» είναι τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μετά την απόφαση της Τεχεράνης να διακόψει τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την ταυτόχρονη εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου.

Το αρνητικό κλίμα ενισχύεται από την αυξανόμενη ανησυχία για πιθανή κατάρρευση της εκεχειρίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Η ιρανική κρατική τηλεόραση προειδοποίησε ότι ο κίνδυνος είναι πλέον υψηλός, εφόσον δεν σταματήσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο, συνδέοντας ευθέως τις γεωπολιτικές εξελίξεις με την πορεία των συνομιλιών.

Στις αγορές, ο δείκτης Euro Stoxx 50 κατέγραφε απώλειες 0,64%, με τα βασικά ευρωπαϊκά χρηματιστήρια να ακολουθούν πτωτική τροχιά: το Παρίσι υποχωρούσε κατά 0,79%, η Φρανκφούρτη κατά 0,80% και το Μιλάνο κατά 0,81%. Απώλειες σημείωνε και το Λονδίνο, με πτώση 0,87%, παρά την άνοδο των ενεργειακών τιμών.

Την ίδια ώρα, η αγορά πετρελαίου καταγράφει έντονη ανοδική αντίδραση. Η τιμή του Brent, με παράδοση τον Αύγουστο, ενισχύθηκε κατά 6,60%, φτάνοντας τα 97,13 δολάρια ανά βαρέλι. Παράλληλα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) για παράδοση Ιουλίου κατέγραψε άνοδο 7,62%, στα 94,02 δολάρια.

Με αρνητικά πρόσημα και αυξημένη νευρικότητα ξεκινά η εβδομάδα για την αμερικανική αγορά, καθώς οι επενδυτές στη Wall Street παρακολουθούν με ανησυχία τις γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρό ράλι, αντισταθμίζοντας τις θετικές ειδήσεις από το τεχνολογικό μέτωπο και τις νέες ανακοινώσεις της Nvidia.

Στο ταμπλό, αυτή την ώρα, ο Dow Jones καταγράφει απώλειες κατά 0,22% και διαπραγματεύεται στις 50.883 μονάδες. Ο S&P 500 κινείται οριακά ανοδικά κατά 0,01% στις 7.578 μονάδες, όπως και ο Nasdaq που ενισχύεται κατά 0,08% στις 26.989 μονάδες.

Οι εξελίξεις αυτές αποτυπώνουν την αυξανόμενη νευρικότητα των αγορών, καθώς η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή και η εμπλοκή κρίσιμων ενεργειακών διαδρόμων επηρεάζουν άμεσα την παγκόσμια οικονομία και την επενδυτική εμπιστοσύνη.

