Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Πολλαπλά χτυπήματα στην 39χρονη, έφερε τραύματα και στην πλάτη – Λουτρό αίματος στο διαμέρισμα

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της φρικτής γυναικοκτονίας της 39χρονης στην Καλαμάτα από το χέρι του συζύγου της, ο οποίος ομολόγησε ότι τη σκότωσε, παρά τις προσπάθειές του να θολώσει τα νερά, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν σε άμυνα.

O δράστης ισχυρίστηκε, ότι ξύπνησε και είδε την 39χρονη να στέκεται πάνω από το κεφάλι του κρατώντας μαχαίρι. Όπως ανέφερε, ακολούθησε πάλη μεταξύ τους, κατά τη διάρκεια της οποίας κατάφερε να της αποσπάσει το μαχαίρι και στη συνέχεια τη σκότωσε.

«Ξύπνησα και την είδα πάνω από το κεφάλι μου να κρατάει ένα μαχαίρι. Παλέψαμε, κατάφερα να της αρπάξω το μαχαίρι και τη σκότωσα», φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς. Παράλληλα, ο 41χρονος φέρεται να δήλωσε, πως είχαν συχνούς και έντονους καβγάδες μεταξύ τους και σκόπευαν να χωρίσουν, καθώς η ίδια διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση.

Αστυνομικές πηγές όμως, ανέφεραν στον Ant1, πως ο άνδρας δεν είχε αμυντικά τραύματα και θεωρούν πολύ πιθανό μετά την πράξη να τοποθέτησε το μαχαίρι στο χέρι του θύματος για να σκηνοθετήσει την σκηνή του εγκλήματος.

Επίσης, οι γείτονες που κάλεσαν στην αστυνομία, άκουσαν την άτυχη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια, ενώ οι αστυνομικοί αντίκρισαν ένα αποτρόπαιο θέαμα, με το θύμα να φέρει πολλαπλές μαχαιριές στο σώμα και το κεφάλι.

Την ίδια ώρα, στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα δύο μικρά κορίτσια του ζευγαριού, τα οποία λαμβάνουν φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη.

Το χρονικό της άγριας γυναικοκτονίας

Με ένα κουζινομάχαιρο ο δράστης, χτύπησε στο κεφάλι, το λαιμό, το στήθος και την πλάτη την 39χρονη γυναίκα του που άφησε την τελευταία της πνοή στη κρεβατοκάμαρα τους, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόταν τα δύο ανήλικα παιδιά τους 6 και 10 ετών, που δεν αντιλήφθηκαν το φονικό.

Η άγρια δολοφονία αποκαλύφθηκε στις 01:47 τα ξημερώματα, όταν περίοικοι κάλεσαν στο κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης στη Μεσσηνία και κατήγγειλαν ότι άκουσαν γυναικείες φωνές, που καλούσαν σε βοήθεια.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας και της Τροχαίας, έφτασαν στις 01:52, με τους γείτονες του ζευγαριού να τους ενημερώνουν ότι πριν από λίγο είχε σταματήσει η γυναίκα να φωνάζει.

Οι αστυνομικοί χτύπησαν την πόρτα του διαμερίσματος, και μετά από εντολές τους ο συζυγοκτόνος άνοιξε, φέροντας στα ρούχα που φορούσε διάσπαρτες κηλίδες αίματος.

Σοκ από τα πολλαπλά χτυπήματα στην 39χρονη – Τεράστια η ποσότητα αίματος στο σπίτι, λένε οι αστυνομικοί

Προχωρώντας στο εσωτερικό του σπιτιού εντόπισαν στο πάτωμα της κρεβατοκάμαρας τους, νεκρή την 39χρονη με πολλαπλά τραύματα στο σώμα και το κεφάλι της ενώ στο αριστερό της χέρι κρατούσε ένα μαχαίρι.

Ο 41χρονος συνελήφθη από τις αρχές, καθώς ομολόγησε την πράξη του. Φέρεται να υποστήριξε πως προηγήθηκε καυγάς. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ο 41χρονος ομολόγησε ότι εκείνος σκότωσε την σύζυγό του, παρουσιάζοντας της δικές του αιτιάσεις και τον τρόπο που έβαλαν χώρα τα πραγματικά περιστατικά που προηγήθηκαν της πράξης του.

Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ο οποίος εξέτασε το πτώμα της 39χρονης γυναίκας, που έφερε πολλαπλά τραύματα ακόμη και στη πλάτη στοιχείο που δείχνει ότι προσπάθησε να ξεφύγει αλλά δεν τα κατάφερε.

Tα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών, τα βρήκαν οι αστυνομικοί στο δωμάτιο τους, τα απομάκρυναν χωρίς να αντιληφθούν τη δολοφονία της μητέρας τους, και μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του Νοσοκομείου Καλαμάτας προκειμένου να τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, σοκαρισμένοι είναι οι αστυνομικοί από τις ποσότητες αίματος και τα πολλαπλά χτυπήματα που έφερε στο άψυχο σώμα της η άτυχη γυναίκα.

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, τον τελευταίο καιρό είχαν πυκνώσει οι τσακωμοί ανάμεσα στο ζευγάρι. Όπως αναφέρουν, άκουγαν περιστατικά λεκτικής και σωματικής βίας.

Γυναίκα, ένοικος της ίδιας πολυκατοικίας, φέρεται να δήλωσε στον Ant1 πως: «Ακούγαμε συχνά φασαρίες από το διαμέρισμα. Φωνές. Άκουσα τη Βάσω να φωνάζει “Bοήθεια, αν με ξαναχτυπήσεις θα καλέσω την αστυνομία”. Τον τελευταίο καιρό οι καυγάδες ήταν πιο συχνοί. Το έχω βάρος στην συνείδησή μου που δεν κάλεσα την αστυνομία όταν έπρεπε».



Σύμφωνα με πληροφορίες του Ant1 η γυναίκα είχε ζητήσει διαζύγιο από τον σύζυγό της αλλά δεν είχε προχωρήσει η αίτηση.

Επίσης άνθρωποι που γνωρίζουν και τους δύο ανέφεραν, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, πως ο δράστης ζήλευε την σύζυγό του.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία δεν είχε καμία καταγγελία στο ΑΤ της Καλαμάτας για ενδοοικογενειακή βία, ενώ κανένας από τους δύο δεν είχε απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν.

Ο δράστης της γυναικοκτονίας αναμένεται μα περάσει το κατώφλι του ανακριτή την Τρίτη (02/06).

Διαβάστε επίσης:

Αγίου Πνεύματος: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου σε Αττική και Θεσσαλονίκη

ΠΣΑΠΠ για τον θάνατο του Μάριου Οικονόμου: «Θρηνούμε και δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν αυτήν την τραγωδία»

Καμένα Βούρλα: 49χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε παγκάκι









