Καμένα Βούρλα: 49χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε παγκάκι

Τραγωδία στα Καμένα Βούρλα καθώς ένας 49χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε παγκάκι.

Σύμφωνα με το lamiareport, λίγο μετά τις 9 το πρωί στον παραλιακό δρόμο Καμένων Βούρλων – Αγ. Κωνσταντίνου στην θέση “Νιχώρι”, ο 49χρoνος, που είναι κάτοικος της ευρύτερης περιοχής, βρέθηκε νεκρός σε παγκάκι από περαστικούς.

Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε και το αυτοκίνητό του και από τα μέχρι τώρα στοιχεία πιθανολογείται ότι ο άτυχος άνδρας αισθάνθηκε αδιαθεσία και κάθισε στο παγκάκι να ηρεμήσει ή για να αντιμετωπίσει το άγχος του με κάποιο τσιγάρο και έμεινε από ανακοπή.

Απαντήσεις αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση από την αρμόδια υπηρεσία στη Λαμία, στην οποία παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή από το ΑΤ Καμένων Βούρλων που ανέλαβε την προανάκριση.

Οι αστυνομικοί από το συγκεκριμένο τμήμα, έχουν αποκλείσει την εγκληματική ενέργεια και συλλέγουν όσες πληροφορίες θα μπορούσαν να ρίξουν φως στον αιφνίδιο θάνατο ενός νέου ανθρώπου.

