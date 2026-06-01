ΠΣΑΠΠ για τον θάνατο του Μάριου Οικονόμου: «Θρηνούμε και δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν αυτήν την τραγωδία»

Συλλυπητήρια ανακοίνωση με την οποία εκφράζει την οδύνη του για τον θάνατο του διεθνούς ποδοσφαιριστή Μάριου Οικονόμου εξέδωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβόμενων Ποδοσφαιριστών – Ποδοσφαιριστριών (ΠΣΑΠΠ).

Όπως αναφέρει: «Θρηνούμε ξανά, μαζί με ολόκληρο το ποδόσφαιρο, μαζί με όλη τη φίλαθλη Ελλάδα. Θρηνούμε για τον Μάριο, γι’ αυτούς που αφήνει πίσω, για μια ακόμη ζωή που χάνεται στην άσφαλτο».

«Θρηνούμε και δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν αυτήν την τραγωδία» προσθέτει και καταλήγει: «Καλό ταξίδι, Μάριε. Θα σε θυμόμαστε πάντα μαχητή».

Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε μετά από 10 μέρες μάχης ο Μάριος Οικονόμου

