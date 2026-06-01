Πανελλαδική στάση εργασίας την Πέμπτη 4/6 από τους τραυματιοφορείς -Τα αιτήματά τους

Με βασικό αίτημά τους την μονιμοποίηση των συμβασιούχων συναδέλφων τους στα νοσοκομεία του ΕΣΥ όλης της χώρας κινητοποιούνται την Πέμπτη 4 Ιουνίου οι τραυματιοφορείς του ΕΣΥ.

Συγκεκριμένα, έχουν κυρύξει πανελλαδική στάση εργασίας, από τις 11 π.μ. έως τις 3 μ.μ., ενώ πραγματοποιούν και συγκέντρωση διαμαρτυρίας, στις 12:30 μ.μ., έξω από το κεντρικό κτίριο του υπουργείου Υγείας.

Τμήμα των αιτημάτων των τραυματιοφορέων είναι και η πρόσληψη νέου και μονίμου προσωπικού στα νοσοκομεία της χώρας.

