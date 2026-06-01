Επεισόδια στην Αλβανία: Ο Τσίπρας επιτιμά τον Ράμα – «Kανένας δεν έχει το δικαίωμα να μου απευθύνει δημόσια μαθήματα για το τι είναι ο εθνικισμός»

Με ευγενικό, αλλά και αυστηρό τρόπο, ο Αλέξης Τσίπρας απαντά στις δηλώσεις του Αλβανού πρωθυπουργού, Έντι Ράμα, ο οποίος αναφερόμενος στα επεισόδια στη Σβέρνιτσα, άφησε αιχμές για τη στάση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, όσον αφορά στην κριτική της για τις βιαιοπραγίες εναντίον μελών της ελληνικής μειονότητας.

Σε ανάρτησή του στα social media, o A. Τσίπρας, απευθυνόμενος στον Αλβανό πρωθυπουργό ως «αγαπητέ μου φίλε Έντι» δηλώνει έκπληκτος από «το γεγονός ότι έσπευσες να απαντήσεις με αιχμές περί εθνικιστικής ρητορικής στην ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ) για την βία που ασκήθηκε σε Έλληνα πολίτη και μέλος της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, που συνοδεύτηκε από την υπενθύμιση για την ανάγκη συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο».

Ο πρώην πρωθυπουργός σημειώνει ότι «κατανοώ τον εκνευρισμό της στιγμής και για αυτό δεν θυμώνω, ωστόσο καλό είναι να θυμάσαι ότι η στάση του καθενός μας απέναντι στον εθνικισμό αποδεικνύεται από τις πράξεις του. Και πολύ καλά γνωρίζεις φίλε, ότι οι αγώνες, οι δύσκολες αποφάσεις και τα επιτεύγματά μας για την ειρήνη και την συνεργασία στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της εμβληματικής Συμφωνίας των Πρεσπών, δεν αφήνουν σε κανέναν το δικαίωμα να μου απευθύνει δημόσια μαθήματα για το τι είναι ο εθνικισμός και τι η αριστερά του 21ου αιώνα».

«Άλλωστε καλό είναι να μην μπερδεύουμε το πατριωτικό μας καθήκον να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα της εθνικής μας μειονότητας όπως και κάθε μειονότητας, με τον εθνικισμό που δυστυχώς στις μέρες μας δηλητηριάζει ξανά το μυαλό και τις σχέσεις των ανθρώπων», γράφει ο Α. Τσίπρας, τονίζοντας ότι «χαίρομαι πάντως για το γεγονός ότι ελήφθησαν μέτρα απέναντι σε όσους συμμετείχαν σε αυτό το περιστατικό. Και ελπίζω οι αρμόδιες αρχές να εξασφαλίσουν την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων κάθε πολίτη που εμπλέκεται στην υπόθεση».

Υπενθυμίζει,δε, ότι «ήδη πριν σχεδόν μια δεκαετία, θυμάμαι, φίλε Έντι, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τη σημασία που είχε για την ευρωπαική προοπτική της Αλβανίας, η κατοχύρωση των περιουσιακών δικαιωμάτων για όλους τους Αλβανούς πολίτες – και βέβαια της Ελληνική Εθνικής Μειονότητας. Κάθε ουσιαστική πρόοδος σε αυτήν την κατεύθυνση θα συμβάλλει στην ευρωπαϊκή προοπτική της φίλης Αλβανίας και του λαού της. Και κάθε οπισθοδρόμηση θα αποτελέσει εμπόδιο για αυτήν. Και αυτό είναι γεγονός», και κλείνει λέγοντας ότι «ειλικρινά προσβλέπω στη μελλοντική συνεργασία μας τόσο για ένα ευρωπαϊκό μέλλον για τα Δυτικά Βαλκάνια και τη φίλη Αλβανία, όσο και για τις ελληνοαλβανικές σχέσεις».

Όλη η ανάρτηση του Α. Τσίπρα έχει ως εξής:

Αγαπητέ μου φίλε Έντι,

Ελπίζω και εγώ να είσαι καλά.

Οφείλω να ομολογήσω ότι μου προκαλεί και εμένα έκπληξη το γεγονός ότι έσπευσες να απαντήσεις με αιχμές περί εθνικιστικής ρητορικής στην ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ) για την βία που ασκήθηκε σε Έλληνα πολίτη και μέλος της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, που συνοδεύτηκε από την υπενθύμιση για την ανάγκη συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Κατανοώ τον εκνευρισμό της στιγμής και για αυτό δεν θυμώνω, ωστόσο καλό είναι να θυμάσαι ότι η στάση του καθενός μας απέναντι στον εθνικισμό αποδεικνύεται από τις πράξεις του. Και πολύ καλά γνωρίζεις φίλε, ότι οι αγώνες, οι δύσκολες αποφάσεις και τα επιτεύγματά μας για την ειρήνη και την συνεργασία στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της εμβληματικής Συμφωνίας των Πρεσπών, δεν αφήνουν σε κανέναν το δικαίωμα να μου απευθύνει δημόσια μαθήματα για το τι είναι ο εθνικισμός και τι η αριστερά του 21ου αιώνα.

Άλλωστε καλό είναι να μην μπερδεύουμε το πατριωτικό μας καθήκον να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα της εθνικής μας μειονότητας όπως και κάθε μειονότητας, με τον εθνικισμό που δυστυχώς στις μέρες μας δηλητηριάζει ξανά το μυαλό και τις σχέσεις των ανθρώπων.

Χαίρομαι πάντως για το γεγονός ότι ελήφθησαν μέτρα απέναντι σε όσους συμμετείχαν σε αυτό το περιστατικό. Και ελπίζω οι αρμόδιες αρχές να εξασφαλίσουν την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων κάθε πολίτη που εμπλέκεται στην υπόθεση.

Όπως θα αναγνωρίζεις και εσύ οι προοδευτικές δυνάμεις είναι πάντοτε υπέρ της προάσπισης του κράτους δικαίου – είτε μιλούμε για μεμονωμένα συμβάντα, είτε για συμβάντα που δεν μπορούν να λέγονται μεμονωμένα διότι είναι επαναλαμβανόμενα. Και αυτό φυσικά αφορά την Αριστερά σε όλη την Ευρώπη.

Ήδη πριν σχεδόν μια δεκαετία, θυμάμαι, φίλε Έντι, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τη σημασία που είχε για την ευρωπαική προοπτική της Αλβανίας, η κατοχύρωση των περιουσιακών δικαιωμάτων για όλους τους Αλβανούς πολίτες – και βέβαια της Ελληνική Εθνικής Μειονότητας. Κάθε ουσιαστική πρόοδος σε αυτήν την κατεύθυνση θα συμβάλλει στην ευρωπαϊκή προοπτική της φίλης Αλβανίας και του λαού της. Και κάθε οπισθοδρόμηση θα αποτελέσει εμπόδιο για αυτήν. Και αυτό είναι γεγονός.

Παλιέ μου φίλε Έντι, σου εύχομαι τα καλύτερα και ειλικρινά προσβλέπω στη μελλοντική συνεργασία μας τόσο για ένα ευρωπαϊκό μέλλον για τα Δυτικά Βαλκάνια και τη φίλη Αλβανία, όσο και για τις ελληνοαλβανικές σχέσεις.

— Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) June 1, 2026

Είχε προηγηθεί ανάρτηση του Έντι Ράμα στο Χ, όπου ο Αλβανός πρωθυπουργός σχολίασε τη στάση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) λέγοντας ότι έμεινε έκπληκτος από το πόσο γρήγορα ακόμη και το νέο κόμμα του Τσίπρα «συνέβαλε στο να μετατραπεί ένα εντελώς μεμονωμένο περιστατικό σε ζήτημα ευρύτερης πολιτικής σημασίας, παραβλέποντας τα αποδεδειγμένα γεγονότα και δίνοντας έμφαση σε μισές αλήθειες, οι οποίες συχνά αποτελούν την πιο παραπλανητική μορφή ψεύδους – ειδικά όταν είναι εμποτισμένες με εθνικιστικό χρώμα, πρέπει να πω!».

My dear @atsipras



I hope you are in great shape.



— Edi Rama (@ediramaal) June 1, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αλβανού πρωθυπουργού στο Χ:

«Αγαπητέ μου @atsipras

Ελπίζω να είσαι μια χαρά.

Συγγνώμη που σε ενοχλώ, αλλά ήθελα να μοιραστώ την έκπληξή μου για το πόσο γρήγορα ακόμη και το νέο σου κόμμα συνέβαλε στο να μετατραπεί ένα εντελώς μεμονωμένο περιστατικό σε ζήτημα ευρύτερης πολιτικής σημασίας, παραβλέποντας τα αποδεδειγμένα γεγονότα και δίνοντας έμφαση σε μισές αλήθειες, οι οποίες συχνά αποτελούν την πιο παραπλανητική μορφή ψεύδους – ειδικά όταν είναι εμποτισμένες με εθνικιστικό χρώμα, πρέπει να πω!

Το ατυχές και λυπηρό περιστατικό στο Ζβέρνεκ δεν συνέβη κατά τη διάρκεια μιας κανονικής διαμαρτυρίας για δικαιώματα ιδιοκτησίας. Έλαβε χώρα σε ένα κλίμα αυξημένης έντασης που τροφοδοτήθηκε από εκτεταμένη παραπληροφόρηση, συνοδευόμενη από επανειλημμένες προσπάθειες παρεμπόδισης των νόμιμων δραστηριοτήτων διεθνών ιδιωτών επενδυτών υψηλού κύρους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε ιδιωτική γη που απέκτησαν από νόμιμους ιδιοκτήτες κατόχους έγκυρων τίτλων ιδιοκτησίας, σε πλήρη συμμόρφωση με την αλβανική νομοθεσία.

Οποιοσδήποτε τραυματισμός οποιουδήποτε ατόμου, Αλβανού, Έλληνα ή άλλου, είναι λυπηρός. Οι περιστάσεις διασαφηνίστηκαν γρήγορα, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του υπεύθυνου προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας, την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας τους και την απόλυση του διευθυντή της αστυνομίας της Αυλώνας.

Τι άλλο θα περίμενες, Αλέξη, και ποια επιπλέον μέτρα θα είχες λάβει ως πρωθυπουργός υπό αυτές τις συνθήκες; Η μνήμη μου, μου λέει ότι, αν οι θέσεις μας ήταν αντίστροφες, η αντίδρασή σου πιθανότατα θα ήταν πολύ λιγότερο αποφασιστική. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα.

Το θέμα είναι ότι δεν είναι ούτε δίκαιο ούτε υπεύθυνο να μετατρέπεται ένα μεμονωμένο περιστατικό σε απόδειξη παραβίασης των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας ή του κράτους δικαίου. Αντίθετα, κάτι τέτοιο είναι άδικο, ανεύθυνο και αντίθετο στις ευρωπαϊκές αξίες που και οι δύο ισχυριζόμαστε ότι μοιραζόμαστε. Καμία επικείμενη προεκλογική εκστρατεία δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοια συμπεριφορά, ειδικά από ένα νέο κόμμα που φιλοδοξεί να εκπροσωπήσει την ευρωπαϊκή αριστερά του 21ου αιώνα.

Η δέσμευση της Αλβανίας στο κράτος δικαίου, στην προστασία της ιδιοκτησίας και στα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων δεν αποτελεί θέμα πολιτικής σκοπιμότητας. Είναι συνταγματική υποχρέωση, ευρωπαϊκή δέσμευση και πραγματικότητα που αντανακλάται στη νομοθεσία και στους θεσμούς μας.

Όπως έχω τονίσει σε προηγούμενες περιπτώσεις, μεταξύ άλλων όταν απαντούσα στις ανησυχίες σας σχετικά με την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας σε θέματα που αφορούν τους Έλληνες της Αλβανίας, συμφωνώ απόλυτα ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου είναι ουσιαστικής σημασίας. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, ωστόσο, τα γεγονότα πρέπει να διαπιστώνονται από αρμόδιους θεσμούς και δικαστήρια, και όχι από πολιτικές δηλώσεις που εκδίδονται από άλλη χώρα και διαμορφώνονται από εσωτερικές πολιτικές εκτιμήσεις.

Η ελληνική εθνική μειονότητα στην Αλβανία είναι ένας θησαυρός που εκτιμώ πάρα πολύ. Απολαμβάνει δικαιώματα και προστασία που δεν είναι ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα από αυτά που απολαμβάνουν όλοι οι Αλβανοί πολίτες και εργάζομαι καθημερινά για την ενίσχυσή τους, χάρη και στη στενή συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση.

Γι’ αυτό πιστεύω ότι θα συμφωνήσεις ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας εξυπηρετούνται καλύτερα από τα γεγονότα και όχι από υποθέσεις, και από τον σεβασμό στο κράτος δικαίου και στους θεσμούς των γειτονικών χωρών και όχι από πολιτικές εικασίες.

Σου εύχομαι επιτυχία στις επικείμενες εκλογές, ελπίζω ειλικρινά ότι το νέο σου κόμμα θα αποδείξει ότι τα νέα πολιτικά κινήματα δεν χρειάζεται να πέφτουν στα ίδια γνωστά μοτίβα της δημόσιας συζήτησης, συμπεριλαμβανομένου του πειρασμού να συσπειρώσουν τους οπαδούς γύρω από τη σημαία μέσω βιαστικών συμπερασμάτων για τους γείτονες και τους κυρίαρχους θεσμούς τους.

Στο κάτω-κάτω, η Ευρώπη χρειάζεται λιγότερα αντανακλαστικά από το παρελθόν και περισσότερη εμπιστοσύνη στα γεγονότα, στους θεσμούς και στις σχέσεις καλής γειτονίας.

Σου εύχομαι τα καλύτερα, παλιέ μου φίλε».





