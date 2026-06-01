Γιώργος Πατούλης – Νάνσυ Κοιλού: Βάπτισαν τον γιο τους στο Λαγονήσι

Ο Γιώργος Πατούλης και η σύζυγός του, Νάνσυ Κοιλού βάφτισαν το γιο τους το απόγευμα της Δευτέρας παρουσία πολλών υπουργών και εκλεκτών καλεσμένων που έδωσαν το παρών για να τιμήσουν τον νεοφώτιστο.

Το ζευγάρι επέλεξε την ημέρα του Αγίου Πνεύματος για να τελέσει το μυστήριο και να πάρει το παιδί τους το όνομα «Νικόλαος».

Η βάφτιση τελέστηκε στις 18:30 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Λαγονήσι, ενώ το μυστήριο πραγματοποίησε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρος.

