Μελία Κράιλινγκ: Η Ελληνίδα ηθοποιός του «Emily in Paris» παντρεύτηκε στη Σύρο (Photos)

Τον «εκλεκτό» της καρδιάς της, Νίκο Καλαντζόπουλο, παντρεύτηκε η Μελία Κράιλινγκ, παρουσία φίλων και συγγενών στη Σύρο.

Η ηθοποιός από το «Emily in Paris» και ο αρχιτέκτονας ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου, επισφραγίζοντας τον έρωτά τους με μια λαμπρή τελετή και τη δεξίωση που ακολούθησε.

Η Μελία Κράιλινγκ επέλεξε ένα ρομαντικό νυφικό, ενώ στο πάρτι εμφανίστηκε με ένα λευκό, μίνι φόρεμα, που άφηνε ακάλυπτη την πλάτη της.

Από το υλικό που κυκλοφόρησε στα social media ξεχώρισαν οι αγκαλιές και τα φιλιά των νεόνυμφων και ο ξέφρενος χορός της νύφης. Αρκετά από τα στιγμιότυπα της μεγάλης μέρας για το ζευγάρι δημοσιεύτηκαν στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα social media.

