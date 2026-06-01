Νεό σοκ στο ποδόσφαιρο: «Έχω καρκίνο τέταρτου σταδίου» ανακοίνωσε ο Κέβιν Κίγκαν (Photos)

Μια από τις σημαντικότερες μορφές του σύγχρονου βρετανικού – αλλά και ευρωπαϊκού – ποδοσφαίρου, ο παίκτης και προπονητής Κέβιν Κίγκαν – γνωστός και ως «βασιλιάς Κέβιν» – ανακοίνωσε ότι πάσχει από καρκίνο τετάρτου σταδίου.

Η οικογένεια του Κίγκαν ανακοίνωσε τον Ιανουάριο ότι του είχε διαγνωστεί η ασθένεια, αφού εισήχθη στο νοσοκομείο για εξετάσεις λόγω «επίμονων κοιλιακών συμπτωμάτων». Ο 75χρονος Κίγκαν έκανε ενημέρωση για την υγεία του κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής του στο Tyne Theatre and Opera House στο Νιούκαστλ το Σαββατοκύριακο.

«Μου είπαν ότι έχουμε έναν κορυφαίο γιατρό με αυτόν τον νέο τρόπο αντιμετώπισης της ασθένειας που έχετε, που είναι καρκίνος στο στάδιο τέσσερα», δήλωσε ο Κίγκαν. «Ήταν οπαδός της Λίβερπουλ, οπότε πήγα να τον συναντήσω». Ο σύλλογος της Premier League, Νιούκαστλ, έστειλε την «ειλικρινή υποστήριξη και τις θερμότερες ευχές» του στον Κίγκαν και την οικογένειά του.

Former England captain and manager Kevin Keegan has revealed he has stage four cancer.



Stage four is the most advanced stage of cancer, and means the disease has spread to other parts of the body.



«Όλοι στον σύλλογο στηρίζουν τον Κέβιν και στέλνουν δύναμη και τις καλύτερες ευχές σε αυτόν και την οικογένειά του για το ταξίδι που τους περιμένει», ανέφερε ο σύλλογος στο X. Ο Κίγκαν υπέγραψε συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ υπό τον Μπιλ Σάνκλι το 1971, κατακτώντας τρεις φορές τον τίτλο του αγγλικού πρωταθλήματος και το Κύπελλο Ευρώπης του 1977 κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Άνφιλντ.

Ο επιθετικός υπέγραψε με την Αμβούργο το 1977 και αναδείχθηκε δύο φορές Ευρωπαίος ποδοσφαιριστής της χρονιάς κατά τη διάρκεια της θητείας του στον γερμανικό σύλλογο. Ο Κίγκαν επέστρεψε στην Αγγλία για να αγωνιστεί με τη Σαουθάμπτον και τη Νιούκαστλ.

Συμμετείχε σε συνολικά 63 αγώνες με την εθνική Αγγλίας, σκοράροντας 21 γκολ, ενώ διετέλεσε και αρχηγός της εθνικής ομάδας. Ο Κίγκαν ανέλαβε δύο φορές την τεχνική ηγεσία της Νιούκαστλ κατά τη διάρκεια της προπονητικής του καριέρας, ενώ προπονούσε επίσης τη Φούλαμ, τη Μάντσεστερ Σίτι και την εθνική ομάδα της Αγγλίας.

Μιλώντας στην εκδήλωση του Σαββατοκύριακου, ο Κίγκαν δήλωσε ότι θα ήθελε να επιστρέψει στο Σεντ Τζέιμς Παρκ για να αποχαιρετήσει. «Θέλω να πω αντίο», είπε. «Δεν είχα την ευκαιρία όταν έφυγα από τον σύλλογο την τελευταία φορά».

