Μπάσκετ: Η κυβέρνηση βλέπει θετικά την παραχώρηση του κλειστού των Άνω Λιοσίων στην ΑΕΚ

Με θετικό μάτι βλέπει η κυβέρνηση την παραχώρηση του κλειστού των Άνω Λιοσίων στην ΑΕΚ, για μακροχρόνια χρήση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΚΑΕ έχει ήδη υποβάλει αίτημα στο υπουργείο Αθλητισμού, το οποίο το υποδέχτηκε θετικά και αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις, με τις διαδικασίες να προχωρούν το επόμενο διάστημα.

Ο Γ. Βρούτσης βλέπει θετικά την παραχώρηση του κλειστού στην ΑΕΚ για 49 χρόνια, ακριβώς στο μοντέλο που εφαρμόστηκε και στις περιπτώσεις του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.

Μάλιστα, αναμένεται να επικυρωθεί και στη Βουλή ως τα τέλη Ιουλίου ώστε να τρέξει το θέμα.

Το ίδιο μάλιστα, δρομολογείται να γίνει και με τον Άρη και το Αλεξάνδρειο το επόμενο διάστημα, κάτι που σημαίνει πως η Big-5 θα έχει για 5 δεκαετίες τουλάχιστον, έδρα για δική τους αποκλειστικά χρήση.

