search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 14:03
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.06.2026 13:50

Μπάσκετ: Η κυβέρνηση βλέπει θετικά την παραχώρηση του κλειστού των Άνω Λιοσίων στην ΑΕΚ

01.06.2026 13:50
sunel-arena

Με θετικό μάτι βλέπει η κυβέρνηση την παραχώρηση του κλειστού των Άνω Λιοσίων στην ΑΕΚ, για μακροχρόνια χρήση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΚΑΕ έχει ήδη υποβάλει αίτημα στο υπουργείο Αθλητισμού, το οποίο το υποδέχτηκε θετικά και αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις, με τις διαδικασίες να προχωρούν το επόμενο διάστημα.

Ο Γ. Βρούτσης βλέπει θετικά την παραχώρηση του κλειστού στην ΑΕΚ για 49 χρόνια, ακριβώς στο μοντέλο που εφαρμόστηκε και στις περιπτώσεις του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.

Μάλιστα, αναμένεται να επικυρωθεί και στη Βουλή ως τα τέλη Ιουλίου ώστε να τρέξει το θέμα.

Το ίδιο μάλιστα, δρομολογείται να γίνει και με τον Άρη και το Αλεξάνδρειο το επόμενο διάστημα, κάτι που σημαίνει πως η Big-5 θα έχει για 5 δεκαετίες τουλάχιστον, έδρα για δική τους αποκλειστικά χρήση.

Διαβάστε επίσης:

Παναθηναϊκός: Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοί του στον δεύτερο προκριματικό του Conference League

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Μάγεψε» και στο ποδόσφαιρο ο «Greek Freak» (Video)

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Υπήρχαν μέρες που ο πατέρας μου δεν έτρωγε για να φάμε εμείς» – «Έχω κουραστεί με τα κομπλιμέντα»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
stathmos-isap
ΕΛΛΑΔΑ

Πιλοτικό σύστημα με «έξυπνες» κάμερες για τους… τζαμπατζήδες στα τρένα – Σε ποιον σταθμό θα μπει η πρώτη

euforia-new
MEDIA

Euphoria: Ρίχνει αυλαία μετά από τρεις σεζόν και 26 επεισόδια

sunel-arena
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπάσκετ: Η κυβέρνηση βλέπει θετικά την παραχώρηση του κλειστού των Άνω Λιοσίων στην ΑΕΚ

michalis-reppas-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Ρέππας: «Πρέπει να πέφτουμε στα γόνατα και να ευχαριστούμε τον Θεό που προλάβαμε και κάναμε καριέρα σε μια άλλη εποχή (Video)

livanos 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τεχεράνη σε Ουάσινγκτον: «Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: «Κλειδώνει» η πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου

xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

lipa-turner-gamos
LIFESTYLE

Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ παντρεύτηκαν στο Λονδίνο - Ετοιμάζουν χολιγουντιανό πάρτι στο Παλέρμο

supermarket
ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ, καταστήματα, τράπεζες, υπηρεσίες

mav1 (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο λογαριασμός της «Γαλάζιας Πατρίδας» για την Ελλάδα: Τι φέρνει για οικονομία και επιχειρήσεις, ποιοι, πως και γιατί απειλούνται από μία παρατεταμένη ένταση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 14:01
stathmos-isap
ΕΛΛΑΔΑ

Πιλοτικό σύστημα με «έξυπνες» κάμερες για τους… τζαμπατζήδες στα τρένα – Σε ποιον σταθμό θα μπει η πρώτη

euforia-new
MEDIA

Euphoria: Ρίχνει αυλαία μετά από τρεις σεζόν και 26 επεισόδια

sunel-arena
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπάσκετ: Η κυβέρνηση βλέπει θετικά την παραχώρηση του κλειστού των Άνω Λιοσίων στην ΑΕΚ

1 / 3