Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Μάγεψε» και στο ποδόσφαιρο ο «Greek Freak» (Video)

Μπορεί να τον έχουμε συνηθίσει να μαγεύει στα παρκέ του NBA, ωστόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «το έχει» και στο ποδόσφαιρο όπως φαίνεται.

Ο Έλληνας σταρ του NBA βρέθηκε στη Βουδαπέστη για να δει από κοντά τον τελικό του Champions League μεταξύ Άρσεναλ και Παρί και μπορεί ως φαν των «κανονιέρηδων» να μην χάρηκε με το τελικό αποτέλεσμα, αλλά το διασκέδασε στο περιθώριο της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, αγωνίστηκε σε ένα σε ένα παιχνίδι επίδειξης και εντυπωσίασε με τις ντρίμπλες του. Μάλιστα ενθουσίασε και τον streamer, Μάρλον, ο οποίος δεν μπορούσε να πιστέψει πόσο καλός ήταν ο Γιάννης.

Στο βίντεο φαίνεται ο Αντετοκούνμπο να περνάει τους αντιπάλους του με χαρακτηριστική άνεση αλλά να μην μπορεί να σκοράρει.

Marlon was stunned by how insanely talented Giannis Antetokounmpo is at football, even as a pro NBA player 😳 pic.twitter.com/Zuqji2UOwC — ᴠᴏɪᴅ 💿 (@voiddmp4) May 31, 2026

Διαβάστε επίσης:

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Υπήρχαν μέρες που ο πατέρας μου δεν έτρωγε για να φάμε εμείς» – «Έχω κουραστεί με τα κομπλιμέντα»

Χάνει το Μουντιάλ ο Γκίλμουρ λόγω τραυματισμού

Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Παρί Σ.Ζ., «λύγισε» στα πέναλτι την Άρσεναλ – Ισόπαλες με 1-1 στην κανονική διάρκεια