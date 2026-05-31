ΚΥΡΙΑΚΗ 31.05.2026 18:09
Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Μάγεψε» και στο ποδόσφαιρο ο «Greek Freak» (Video)

Μπορεί να τον έχουμε συνηθίσει να μαγεύει στα παρκέ του NBA, ωστόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «το έχει» και στο ποδόσφαιρο όπως φαίνεται.

Ο Έλληνας σταρ του NBA βρέθηκε στη Βουδαπέστη για να δει από κοντά τον τελικό του Champions League μεταξύ Άρσεναλ και Παρί και μπορεί ως φαν των «κανονιέρηδων» να μην χάρηκε με το τελικό αποτέλεσμα, αλλά το διασκέδασε στο περιθώριο της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, αγωνίστηκε σε ένα σε ένα παιχνίδι επίδειξης και εντυπωσίασε με τις ντρίμπλες του. Μάλιστα ενθουσίασε και τον streamer, Μάρλον, ο οποίος δεν μπορούσε να πιστέψει πόσο καλός ήταν ο Γιάννης.

Στο βίντεο φαίνεται ο Αντετοκούνμπο να περνάει τους αντιπάλους του με χαρακτηριστική άνεση αλλά να μην μπορεί να σκοράρει.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

