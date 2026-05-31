ΚΥΡΙΑΚΗ 31.05.2026 12:54
31.05.2026 10:50

Χάνει το Μουντιάλ ο Γκίλμουρ λόγω τραυματισμού

Ο Μπίλι Γκίλμουρ δεν θα ενισχύσει την εθνική Σκωτίας στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς, όπως γνωστοποίησε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας, ο διεθνής μέσος τραυματίστηκε στο γόνατο στο χθεσινό νικηφόρο (4-1) φιλικό με το Κουρασάο.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο 24χρονος άσος της Νάπολι θα επιστρέψει στο σύλλογό του, προκειμένου να αρχίσει πρόγραμμα αποθεραπείας. Ο Γκίλμουρ ήταν βασικό στέλεχος της εθνικής Σκωτίας στα προκριματικά του Μουντιάλ και αναμενόταν να παίξει σημαντικό ρόλο στην τελική φάση της διοργάνωσης.
 
Το φιλικό με το Κουρασάο ήταν το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας της Σκωτίας ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο θα διεξαχθεί το διάστημα 11 Ιουνίου-19 Ιουλίου σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά. Η Σκωτία επιστρέφει σε τελική φάση Μουντιάλ μετά το 1998 και θα αντιμετωπίσει στο πλαίσιο του 3ου ομίλου την Αϊτή (13/6 στο Φόξμπορο της Μασαχουσέτης), το Μαρόκο (19/6 στο Φόξμπορο) και τη Βραζιλία (24/6 στο Μαϊάμι.

Στο μεταξύ, το Κουρασάο θα εμφανιστεί για πρώτη φορά σε τελική φάση Μουντιάλ, αντιμετωπίζοντας στο πλαίσιο του 5ου ομίλου τη Γερμανία (14/6 στο Χιούστον), το Εκουαδόρ (20/6 στο Κάνσας Σίτι) και την Ακτή Ελεφαντοστού (25/6 στη Φιλαδέλφεια).

