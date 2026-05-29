Το Κουρασάο, ένα μικρό νησί της Καραϊβικής, ολλανδική αποικία, ζει το όνειρό του καθώς σε δύο εβδομάδες θα συμμετέχει στο Μουντιάλ για πρώτη φορά στην ιστορία του.

Αυτό το μικρό νησί των 160.000 κατοίκων, ζει και αναπνέει για το μεγάλο αθλητικό γεγονός, αλλά την ίδια ώρα χάρη στην αναγνωρισιμότητα που πήρε μέσω αυτής της πρόκρισης, έχει παρουσιάσει μία ανέλπιστα μεγάλη τουριστική ανάπτυξη.

Δεν ήταν ποτέ από τους δημοφιλής προορισμούς στην Καραϊβική όταν υπάρχει εκεί… Κούβα, Τζαμάικα, Δομινικανή Δημοκρατία και άλλοι… παράδεισοι, όμως το ποδόσφαιρο αλλάζει ριζικά τη ζωή στο νησί.

Πέρασαν στο Μουντιάλ και ανέβηκε ο τουρισμός

Και δεν είναι τυχαίο ότι το παρατσούκλι της ομάδας είναι το «μπλε κύμα». Οι θάλασσες του νησιού είναι αυτές που τράβηξαν τα βλέμματα όσων ήθελαν να δουν ποιο είναι αυτό το μικρό νησί που πολλοί δεν ήξεραν καν την ύπαρξή του.

«Το ποδόσφαιρο μόλις μας έβαλε στον παγκόσμιο χάρτη. Η ροή των ανθρώπων που έρχονται στο Κουρασάο» θα αυξηθεί, δήλωσε στο AFP ο πρωθυπουργός Γκίλμαρ Πίζας, 54 ετών, πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής.

Τα αποτελέσματα της πρόκρισης στο Μουντιάλ, είναι εμφανή στον τουρισμό: από την στιγμή της πρόκρισης, ο τουρισμός αυξήθηκε κατά 13% το πρώτο τρίμηνο, για τον τομέα που αντιπροσωπεύει το 35 έως 40% των εσόδων της χώρας.

Μέχρι το 2025, περίπου 1,5 εκατομμύριο ταξιδιώτες είχαν επισκεφθεί το νησί, όπου ακμάζουν τα ξενοδοχεία και η οικιστική ανάπτυξη.

Πριν από έναν μήνα άνοιξε και μπουτίκ με προϊόντα της εθνικής ομάδας, όπου οι ντόπιοι οπαδοί και οι τουρίστες συρρέουν για να αγοράσουν φανέλες, καπέλα και μπλε κασκόλ.

Έτσι, πολλοί νέοι στρέφονται είτε στον τουρισμό, είτε στο ποδόσφαιρο, για να αποφύγουν τη φτώχεια που ταλαιπωρεί την πλειοψηφία των πολιτών.

Ο 17χρονος Νεβέρον Αλμπέρτο προέρχεται από την φτωχή γειτονιά της Παρέρα και «τα δίνει όλα» στο γήπεδο: «Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να παίζω και να προπονούμαι καθημερινά. Θα δούμε τι θα μου δώσει ο Θεός».

Ονειρεύεται να «παίξω στο μπλε κύμα», αλλά οι γηγενείς παίκτες έχουν ακόμη πολύ δρόμο μπροστά τους.

Η χώρα οφείλει την ιστορική της πρόκριση στη διασπορά της, όπως αναγνωρίζει ο 55χρονος πρόεδρος της ομοσπονδίας Γκίλμπερτ Μαρίνα: «Όλοι οι παίκτες της εθνικής ομάδας παίζουν στο εξωτερικό. Όλοι γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Ολλανδία, εκτός από τον Ταχίθ Τσονγκ, ο οποίος έφυγε για την Ολλανδία στα 13 του. Με 3.500 έως 4.000 εγγεγραμμένους παίκτες, το ποδόσφαιρο ανταγωνίζεται πλέον το μπέιζμπολ και τα πολλά «αστέρια» του, που παίζουν στο αμερικανικό πρωτάθλημα.

Ο Πάτρικ Κλάιφερτ και ο δύσκολος όμιλος του Μουντιάλ

Το πιο διάσημο μέλος της διασποράς του Κουρασάο, είναι αναμφίβολα, ο Ολλανδός, Πάτρικ Κλάιφερτ, του οποίου ο πατέρας, ο οποίος έπαιξε για τις Ολλανδικές Αντίλλες, είναι Σουριναμέζος, αλλά η μητέρα του γεννήθηκε στο Κουρασάο.

Ο πρώην επιθετικός των Άγιαξ και Μπαρτσελόνα δήλωσε στο AFP ότι είναι «πολύ χαρούμενος για τους κατοίκους του νησιού, που μπορούν να το απολαύσουν. Είναι η μικρότερη χώρα και γι’ αυτό είναι φανταστικό για το νησί να συμμετέχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Στην εποχή μου, το ποδόσφαιρο δεν ήταν τόσο σημαντικό στο νησί, αλλά τώρα οι παίκτες έχουν δώσει ποδοσφαιρική οντότητα στο Κουρασάο. Αυτό είναι σημαντικό για το μέλλον, για την επόμενη γενιά».

Σ’ έναν δύσκολο όμιλο, με αντιπάλους την Γερμανία, την Ακτή Ελεφαντοστού και τον Ισημερινό, η χώρα δεν δείχνει να έχει τύχη και μάλλον το ζήτημα -ειδικά απέναντι στην Γερμανία- θα είναι να μην… διασυρθεί. Ομως και μόνο η συμμετοχή γι’ αυτούς είναι τεράστια υπόθεση.

«Θα είναι μια σπουδαία εμπειρία. Κι εάν καταφέρουν να περάσουν τον πρώτο γύρο, θα είναι εξαιρετικό. Όλοι οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι δύσκολοι και μερικές φορές υπάρχουν εκπλήξεις, οπότε γιατί όχι;» δήλωσε στο AFP ο Κλαούντιο Κανίγια, πρώην θρύλος της εθνικής Αργεντινής,

«Είμαστε ένα μικρό νησί με μεγάλα όνειρα», λέει η 21χρονη ταμίας Πετρονίλια από το Ροβιέν, η οποία δηλώνει: «Θα νικήσουμε την Γερμανία! Είναι μια σπουδαία ομάδα, εντάξει, αλλά όταν έχεις αυτοπεποίθηση, μπορείς να τα καταφέρεις».

