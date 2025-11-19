Το έπος του Κουρασάο: Εγινε το μικρότερο κράτος που προκρίθηκε στο Μουντιάλ: Οι «42» σίγουροι και τα τελευταία 6 εισιτήρια

Το παζλ για την τελική φάση του Μουντιάλ έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Από τα 48 εισιτήρια για τα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά, έκλεισαν τα 42 και μένουν τα τελευταία 6 που είναι 4 από τα μπαράζ της Ευρώπης και 2 από τα μπαράζ των υπολοίπων ηπείρων.

Τα ξημερώματα ολοκληρώθηκαν οι όμιλοι στη κεντρική-βόρεια Αμερική και Καραϊβική, όπου ένα μικρό νησί έγραψε ιστορία.

Το νησάκι στο Μουντιάλ με ρεκόρ του Άντβοκατ

Το Κουρασάο, νησί της Καραϊβικής, έγινε η μικρότερη σε έκταση χώρα που προκρίνεται σε τελική φάση Μουντιάλ. Εγινε ανεξάρτητο το 2010 όταν οι Ολλανδικές Αντίλλες ανεξαρτητοποιήθηκαν επίσης.

Η ομάδα από το νησάκι που βρίσκεται απέναντι από τις ακτές της Βενεζουέλας, πήρε ένα υπερπολύτιμο 0-0 από τη Τζαμάικα και θα είναι παρών στη τελική φάση της διοργάνωσης.

CURAÇAO HAVE MADE THEIR FIRST-EVER WORLD CUP 🇨🇼💙



An amazing moment for the Blue Wave. With a population of just 150,000, they shatter Iceland’s record (350k in 2018) to become the smallest nation to ever qualify for the World Cup.pic.twitter.com/rSMuppVoxr — Men in Blazers (@MenInBlazers) November 19, 2025

Το Κουρασάο, πρώην ολλανδική αποικία, μετρά μόλις 156.000 κατοίκους και είναι έκτασης 444 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Προπονητής της ομάδας που έγραψε ιστορία, ο γνώριμος Ολλανδός Ντίκ Αντβοκατ, ο οποίος έχει πάει ως προπονητής σε Μουντιάλ, τόσο με την Ολλανδία, όσο και με τη Νότια Κορέα και τη Ρωσία.

CURAÇAO 🇨🇼 the SMALLEST nation in World Cup history has ENORMOUS plans for this summer.



Look at the scenes back home! 🎇⚡️pic.twitter.com/LmHJ8yX4FN November 19, 2025

Με 4 διαφορετικές ομάδες σε Μουντιάλ, υπολείπεται των Κάρλος Αλμπέρτο Περέιρα και Μπόρα Μιλουτίνοβιτς που έχουν συμμετάσχει με 5 διαφορετικές χώρες (Κουβέιτ, ΗΑΕ, Βραζιλία, Σαουδική Αραβία, Νότια Αφρική ο Περέιρα και Μεξικό, Κόστα Ρίκα, ΗΠΑ, Νιγηρία, Κίνα ο Μιλουτίνοβιτς).

Μαζί με το Κουρασάο, στο Μουντιάλ πέρασε και η Αϊτή για πρώτη φορά μετά το 1974.

Μέχρι στιγμής 4 χώρες έχουν προκριθεί για πρώτη φορά στην τελική φάση (Κουρασάο, Ιορδανία, Ουζμπεκιστάν, Πράσινο Ακρωτήρι).

Στα αξιοσημείωτα ότι για πρώτη φορά θα συμμετέχουν 7 αραβικές χώρες σε τελική φάση Μουντιάλ (Αλγερία, Αίγυπτος, Ιορδανία, Μαρόκο, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τυνησία).

Οι ομάδες που προκρίθηκαν στο Μουντιάλ

Διοργανώτριες χώρες: Καναδάς, Μεξικό, ΗΠΑ

UEFA (Ευρώπη): Αγγλία, Γαλλία, Κροατία, Πορτογαλία, Νορβηγία, Γερμανία, Ολλανδία, Ισπανία, Ελβετία, Βέλγιο, Σκωτία, Αυστρία

AFC (Ασία): Αυστραλία, Ιράν, Ουζμπεκιστάν, Ιορδανία, Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Κατάρ, Σαουδική Αραβία.

CAF (Αφρική): Γκάνα, Μαρόκο, Τυνησία, Αίγυπτος, Αλγερία, Πράσινο Ακρωτήρι, Σενεγάλη, Νότια Αφρική, Ακτή Ελεφαντοστού.

CONMEBOL (Νότια Αμερική): Αργεντινή, Βραζιλία, Κολομβία, Ισημερινός, Παραγουάη, Ουρουγουάη.

CONCACAF (Βόρεια, Κεντρική Αμερική και Καραϊβική): Κουρασάο, Αϊτή, Παναμάς

OFC (Ωκεανία): Νέα Ζηλανδία

Τα τελευταία 6 εισιτήρια

Οσον αφορά τα τελευταία έξι εισιτήρια, θα προκύψουν τρία από τα μπαράζ στην Ευρώπη και τρία από τα μπαράζ που θα γίνουν σε ένα μίνι τουρνουά των υπολοίπων ηπείρων. Αναλυτικά:

Ευρώπη

Ομάδες: Αλβανία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Τσεχία, Δανία, Ιταλία, Κόσοβο, Πολωνία, Δημοκρατία της Ιρλανδίας, Σλοβακία, Τουρκία, Ουκρανία, Ουαλία και

(μέσω του Nations League) Ρουμανία, Σουηδία, Βόρεια Ιρλανδία, Βόρεια Μακεδονία

Στα ευρωπαϊκά play-offs συμμετέχουν δεκαέξι ομάδες. Οι τέσσερις επιπλέον ομάδες επιλέχθηκαν βάσει της προσωρινής συνολικής κατάταξης του Nations League 2024/25, ξεκινώντας από τις καλύτερα καταταγμένες νικήτριες ομίλων που δεν έχουν προκριθεί απευθείας ως νικήτριες ομίλων των Ευρωπαϊκών Προκριματικών, ούτε έχουν ήδη μπει στα play-offs ως δεύτερες.

Τα play-offs διεξάγονται σε μονούς νοκ-άουτ αγώνες. Κάθε διαδρομή (path) αποτελείται από δύο ημιτελικούς, με ένα ισχυρό και ένα ανίσχυρο ζευγάρι: Γκρουπ 1 vs Γκρουπ 4 και Γκρουπ 2 vs Γκρουπ 3.

Οι ισχυρές ομάδες θα κληρωθούν να αγωνιστούν εντός έδρας στους ημιτελικούς. Σε κάθε διαδρομή, οι νικητές των ημιτελικών προκρίνονται στον τελικό της διαδρομής. Για κάθε τελικό, πραγματοποιείται εκ των προτέρων κλήρωση που καθορίζει ποιος ημιτελικός νικητής θα έχει το πλεονέκτημα της έδρας.

Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026, και οι τελικοί την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026. Οι τέσσερις νικητές των τελικών θα προκριθούν στο Μουντιάλ.

Υπόλοιπος κόσμος

Ομάδες: Βολιβία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ιράκ, Τζαμάικα, Νέα Καληδονία, Σουρινάμ

Τα μπαράζ θα γίνουν τον Μάρτιο στο Μεξικό σε δύο ομίλους. Οι κορυφαίες βάσει κατάταξης, το Κονγκό και το Ιράκ, έχουν προκριθεί απευθείας στον τελικό των δύο ομίλων.

Εκεί θα περιμένουν τους αντιπάλους τους από τις άλλες τέσσερις χώρες (Τζαμάικα, Βολιβία, Σουρινάμ, Νέα Καληδονία) που θα μπουν στην αυριανή (20/11) κλήρωση στη Ζυρίχη (14:00 ώρα Ελλάδος). Οι νικητές των δύο τελικών θα πάνε στο Μουντιάλ.

🚨 FIFA Play-offs are Set!



✅ 🇨🇩 DR Congo into the Final

✅ 🇮🇶 Iraq into the Final



💥 Potential Semifinals:



🇧🇴 Bolivia vs

🇯🇲 Jamaica / 🇸🇷 Suriname



🇳🇨 New Caledonia vs

🇯🇲 Jamaica / 🇸🇷 Suriname



🗓️ Draw on Thursday at 13:00 CET

🏟️ All matches played in 🇲🇽 Mexico! pic.twitter.com/KmepD2HQ2r — Football Rankings (@FootRankings) November 19, 2025

