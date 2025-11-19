Γιάννης Αντετοκούνμπο: Γλίτωσε τα χειρότερα ο «Greek Freak» – Εκτός παρκέ για 1-2 εβδομάδες με ελαφριά θλάση

Καλά είναι τα νέα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους Μιλγουόκι Μπακς, καθώς ο τραυματισμός που υπέστη στο παιχνίδι με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς αποδείχθηκε τελικά ήπιας μορφής.

Η μαγνητική τομογραφία, στην οποία υπεβλήθη ο «Greek Freak» έδειξε ότι έχει υποστεί ελαφριά θλάση στον αριστερό προσαγωγό, κάτι που έκανε γνωστό ο δημοσιογράφος του ESPN Σαμς Σαράνια.

«Ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννης Αντετοκούνμπο, υπέστη ελαφρά θλάση στην αριστερή βουβωνική χώρα και θα χάσει 1 έως 2 εβδομάδες, σύμφωνα με πηγές του ESPN. Θετικό ήταν το αποτέλεσμα των εξετάσεων της Τρίτης για τον Αντετοκούνμπο, ο οποίος είναι ο μόνος παίκτης στο NBA με μέσο όρο 30 πόντους και 10 ριμπάουντ», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Σαράνια.

Αυτό σημαίνει ότι ο Γιάννης αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης στο NBA για διάστημα 1 έως 2 εβδομάδων, οπότε δεν θα χάσει πολλά παιχνίδια των Μιλγουόκι Μπακς.

Συγκεκριμένα, για τα «Ελάφια» ακολουθούν τα παιχνίδια με 76ερς (21.11.2025, 03:00), Πίστονς (23.11.2025, 03:00), Μπλέιζερς (25.11.2025, 03:00), Μαϊάμι Χιτ (27.11.2025, 02:30), Νικς (29.11.2025, 02:30), Νετς (30.11.2025, 03:00) και Ουίζαρντς (02.12.2025, 02:00).

