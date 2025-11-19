Γιάννης Αντετοκούνμπο: Γλίτωσε τα χειρότερα ο «Greek Freak» – Εκτός παρκέ για 1-2 εβδομάδες με ελαφριά θλάση

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Καλά είναι τα νέα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους Μιλγουόκι Μπακς, καθώς ο τραυματισμός που υπέστη στο παιχνίδι με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς αποδείχθηκε τελικά ήπιας μορφής.
Η μαγνητική τομογραφία, στην οποία υπεβλήθη ο «Greek Freak» έδειξε ότι έχει υποστεί ελαφριά θλάση στον αριστερό προσαγωγό, κάτι που έκανε γνωστό ο δημοσιογράφος του ESPN Σαμς Σαράνια.
«Ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννης Αντετοκούνμπο, υπέστη ελαφρά θλάση στην αριστερή βουβωνική χώρα και θα χάσει 1 έως 2 εβδομάδες, σύμφωνα με πηγές του ESPN. Θετικό ήταν το αποτέλεσμα των εξετάσεων της Τρίτης για τον Αντετοκούνμπο, ο οποίος είναι ο μόνος παίκτης στο NBA με μέσο όρο 30 πόντους και 10 ριμπάουντ», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Σαράνια.
Αυτό σημαίνει ότι ο Γιάννης αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης στο NBA για διάστημα 1 έως 2 εβδομάδων, οπότε δεν θα χάσει πολλά παιχνίδια των Μιλγουόκι Μπακς.
Συγκεκριμένα, για τα «Ελάφια» ακολουθούν τα παιχνίδια με 76ερς (21.11.2025, 03:00), Πίστονς (23.11.2025, 03:00), Μπλέιζερς (25.11.2025, 03:00), Μαϊάμι Χιτ (27.11.2025, 02:30), Νικς (29.11.2025, 02:30), Νετς (30.11.2025, 03:00) και Ουίζαρντς (02.12.2025, 02:00).
Διαβάστε επίσης:
Μουντιαλ 2026: Οι 39 ομάδες που προκρίθηκαν στην τελική φάση και τα play off της Ευρωπαϊκής Ζώνης – Πότε είναι η κλήρωση
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Πικρό αντίο για την Εθνική με λευκή ισοπαλία κόντρα στη Λευκορωσία (Video)
Μουντιάλ: Η κυβέρνηση Τραμπ δίνει προτεραιότητα για βίζα στους κατόχους εισιτηρίων των αγώνων
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.