Λευκορωσία – Ελλάδα 0-0 – Live η αναμέτρηση

Την τελευταία της παράσταση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου δίνει η εθνική Ελλάδος. Αντιμετωπίζει τη Λευκορωσία στο ουδέτερο Ζάλαεγκερζεγκ της Ουγγαρίας, για την 6η και τελευταία αγωνιστική του 3ου ομίλου.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα επιδιώξει, να περατώσει τις υποχρεώσεις του στα προκριματικά με μια δεύτερη συνεχή νίκη, μετά το 3-2 επί της Σκωτίας το περασμένο Σάββατο στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ωστόσο, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα τερματίσει τρίτη στον όμιλο, επομένως η υπερδεκαετής αναμονή της για να εμφανιστεί ξανά στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα συνεχιστεί.

Live η εξέλιξη του σκορ:

Ημίχρονο 0-0

1′ Σέντρα στο ματς

Οι ενδεκάδες

Λευκορωσία: Λαπούκοβ, Μπεγκούνοβ, Κβάλκο, Ζαμπελίν, Γιαμπλόνσκι, Εμπόνγκ, Μαλασέβιτς, Μάλκεβιτς, Γκρόμικο, Ντεμτσένκο, Λισάκοβιτς.

Ελλάδα: Βλαχοδήμος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Ρότα, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Τζόλης, Μασούρας, Τεττέη.

Στον πάγκο: Τζολάκης, Μανδάς, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Μιχαηλίδης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Κωστούλας, Τριάντης, Καρέτσας, Βήχος.

