Ο Κιλιάν Εμπαπέ ζητά αποζημίωση ύψους 240.000.000 ευρώ από την Παρί Σεν Ζερμέν

Αποζημίωση ύψους 240.000.000 ευρώ ζητά ο Κιλιάν Εμπαπέ από την Παρί Σεν Ζερμέν, στο πλαίσιο της δικαστικής διαμάχης του κορυφαίου Γάλλου ποδοσφαιριστή με την πρώην ομάδα του.

Η διαμάχη ανάμεσα στις δύο πλευρές ξεκίνησε με την αποχώρηση του Εμπαπέ από την Παρί Σεν Ζερμέν, και τη μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η πρώην ομάδα του οφείλει στον Εμπαπέ μπόνους και δεδουλευμένα ύψους 55.000.000 ευρώ, με τον ίδιο να διεκδικεί τώρα αποζημίωση 240.000.000 ευρώ για τη ζημιά που υπέστη μετά την αποχώρησή του και το μπόνους που δεν πληρώθηκε.

Από την πλευρά της η Παρί Σεν Ζερμέν ζητάει αποζημίωση ύψους 180.000.000 από τον Γάλλο ποδοσφαιριστή, υποστηρίζοντας ότι είχε προηγηθεί συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές ώστε το ποσό αυτό (55.000.000 ευρώ) να μη δοθεί στον Εμπαπέ, ως ένα είδος αποζημίωσης, μιας και ο ποδοσφαιριστής πήγε στη Ρεάλ Μαδρίτης ως ελεύθερος.

