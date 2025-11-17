Ο Χουάν Ραμόν Ρότσα αναλαμβάνει τον Αίαντα Γαστούνης

Ο Χουάν Ραμόν Ρότσα μόλις τρεις εβδομάδες, μετά την αποχώρηση του από τον Θεσπρωτό Ηγουμενίτσας που συνοδεύτηκαν από καταγγελίες ότι ήταν απλήρωτος επί 14 μήνες, βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Έπειτα από σχεδόν επτά χρόνια, στον Θεσπρωτό ο Ρότσα συμφώνησε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Αίαντα Γαστούνης.

Ο 71χρονος προπονητής βρέθηκε την Κυριακή (16/11) το απόγευμα στο δημοτικό στάδιο της Γαστούνης και παρακολούθησε τη νίκη της ομάδας του με 3-1 επί του Απόλλωνα Νέας Φιγαλείας.

Σήμερα (17/11) θα παρουσιαστεί επίσημα ατο γήπεδο της Γαστούνης.

Να σημειωθεί ότι ο Αίαντας βρίσκεται στην 4η θέση της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Ηλείας με 16 βαθμούς, 4 λιγότερους από τον πρωτοπόρο Αστέρα Αμαλιάδας.

