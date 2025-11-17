Ανοίγει μέτωπο με Μαρινάκη ο Αλαφούζος για τον Παναθηναϊκό: Το κλεμμένο πρωτάθλημα, ο… «Φαταούλ» η έλλειψη FairPlay και οι… φούρνοι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ξεχωριστό κεφάλαιο, με πολλές και διάσπαρτες αιχμηρές αναφορές και βαριές κατηγορίες, αποτέλεσε η επίθεση που εξαπέλυσε ο Γιάννης Αλαφούζος εναντίον του Βαγγέλη Μαρινάκη στη συνέντευξη που παραχώρησε για τον Παναθηναϊκό.
Ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΠΑΕ κινήθηκε πέρα από τα συνηθισμένα και δεν δίστασε να ανοίξει μέτωπο με τον μεγαλομέτοχο των Ερυθρόλευκων, σε μία αναμέτρηση που πιθανόν θα έχει συνέχεια, αλλά και ενδεχομένως φανερώνει και μία γενικότερη τοποθέτηση στο πολιτικό/επιχειρηματικό σκηνικό.
Οι αιχμές και οι κατηγορίες είχαν και προσωπικό χαρακτήρα, σε βάρος του κ. Μαρινάκη, ενώ μεγάλο μέρος της κακοδαιμονίας του Παναθηναϊκού στα χρόνια που είναι επικεφαλής ο κ. Αλαφούζος, αποδόθηκαν στην κυριαρχία του Ολυμπιακού στο παρασκήνιο.
Μάλιστα, ο πρόεδρος του Τριφυλλιού σημείωσε με έμφαση ότι η ομάδα στερήθηκε επί χρόνια την έξοδο στο Τσάμπιονς Λιγκ, κάτι που θα του έδινε μία οικονομική ανάσα της τάξης των 25-30 εκατομμυρίων ευρώ. Παρομοίασε δε τη σύγκρουση Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού σαν εκείνη του Γολιάθ με τον Δαυίδ και επισήμανε τη διαφορετική αντιμετώπιση που είχαν οι ομάδες από την Πολιτεία στο θέμα των γηπέδων, καθώς οι Κόκκινοι βοηθήθηκαν ώστε να το αποκτήσουν το 2004, με τους Πράσινους να το προσπαθούν ακόμα.
Είναι ακόμα ασαφές εάν η τακτική κίνηση αυτή του κ. Αλαφούζου έχει και στρατηγικά χαρακτηριστικά, υπό την έννοια πως ξεκινάει ένας νέος σκληρός γύρος σύγκρουσης με διάφορες απολήξεις, ή έγινε για να συσπειρωθεί η οπαδική βάση του Παναθηναϊκού, η οποία σε ένα σημαντικό βαθμό αμφισβητεί τις επιλογές και την παρουσία του μεγαλοεπιχειρηματία στην ΠΑΕ, ζητώντας του συχνά να πουλήσει και να αποχωρήσει.
Σε κάθε περίπτωση οι αναφορές του στον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Ολυμπιακό ήταν κάτι παραπάνω από οξείες. Ιδού οι σημαντικότερες:
Μέχρι το πρωί της Δευτέρας δεν υπήρχε επίσημη απάντηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός στα λεγόμενα του Γιάννη Αλαφούζου. Ο αντιπρόεδρος των Ερυθρόλευκων Κώστας Καραπαπάς έκανε μία μάλλον αμήχανη ανάρτηση στο Istagram, γράφοντας μεταξύ άλλων: «Ο Ολυμπιακός δεν πιστεύει στο Fair Play είπε ο Γιάννης Αλαφούζος! Ο άνθρωπος που φοβάται να πάει στο γήπεδο της ομάδας του! Ο πιο αποτυχημένος Πρόεδρος όλων των εποχών σε όλα τα σπορ (και να μείνει εκεί πάντα ευχόμαστε)».
