Ανοίγει μέτωπο με Μαρινάκη ο Αλαφούζος για τον Παναθηναϊκό: Το κλεμμένο πρωτάθλημα, ο… «Φαταούλ» η έλλειψη FairPlay και οι… φούρνοι

Ξεχωριστό κεφάλαιο, με πολλές και διάσπαρτες αιχμηρές αναφορές και βαριές κατηγορίες, αποτέλεσε η επίθεση που εξαπέλυσε ο Γιάννης Αλαφούζος εναντίον του Βαγγέλη Μαρινάκη στη συνέντευξη που παραχώρησε για τον Παναθηναϊκό.

Ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΠΑΕ κινήθηκε πέρα από τα συνηθισμένα και δεν δίστασε να ανοίξει μέτωπο με τον μεγαλομέτοχο των Ερυθρόλευκων, σε μία αναμέτρηση που πιθανόν θα έχει συνέχεια, αλλά και ενδεχομένως φανερώνει και μία γενικότερη τοποθέτηση στο πολιτικό/επιχειρηματικό σκηνικό.

Οι αιχμές και οι κατηγορίες είχαν και προσωπικό χαρακτήρα, σε βάρος του κ. Μαρινάκη, ενώ μεγάλο μέρος της κακοδαιμονίας του Παναθηναϊκού στα χρόνια που είναι επικεφαλής ο κ. Αλαφούζος, αποδόθηκαν στην κυριαρχία του Ολυμπιακού στο παρασκήνιο.

Μάλιστα, ο πρόεδρος του Τριφυλλιού σημείωσε με έμφαση ότι η ομάδα στερήθηκε επί χρόνια την έξοδο στο Τσάμπιονς Λιγκ, κάτι που θα του έδινε μία οικονομική ανάσα της τάξης των 25-30 εκατομμυρίων ευρώ. Παρομοίασε δε τη σύγκρουση Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού σαν εκείνη του Γολιάθ με τον Δαυίδ και επισήμανε τη διαφορετική αντιμετώπιση που είχαν οι ομάδες από την Πολιτεία στο θέμα των γηπέδων, καθώς οι Κόκκινοι βοηθήθηκαν ώστε να το αποκτήσουν το 2004, με τους Πράσινους να το προσπαθούν ακόμα.

Είναι ακόμα ασαφές εάν η τακτική κίνηση αυτή του κ. Αλαφούζου έχει και στρατηγικά χαρακτηριστικά, υπό την έννοια πως ξεκινάει ένας νέος σκληρός γύρος σύγκρουσης με διάφορες απολήξεις, ή έγινε για να συσπειρωθεί η οπαδική βάση του Παναθηναϊκού, η οποία σε ένα σημαντικό βαθμό αμφισβητεί τις επιλογές και την παρουσία του μεγαλοεπιχειρηματία στην ΠΑΕ, ζητώντας του συχνά να πουλήσει και να αποχωρήσει.

Σε κάθε περίπτωση οι αναφορές του στον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Ολυμπιακό ήταν κάτι παραπάνω από οξείες. Ιδού οι σημαντικότερες:

Κατηγόρησε τον Ολυμπιακό ότι έκλεψε το πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό, την πρώτη χρονιά που ο ίδιος ανέλαβε την ομάδα. «Ήταν βαριά κλεψιά» είπε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε εκτενώς και πολλές φορές στον έλεγχο παλαιότερα της διαιτησίας από την ερυθρόλευκη ΠΑΕ, σημειώνοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχει «σπάσει» αυτή η μκονοκρατορία, καθώς επιρροή στα κέντρα απέκτησε και οι ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, ενώ υπάρχει και το VAR. Μίλησε κάποια στιγμή για… «Φαταούλ», υπενθυμίζοντας με αυτό τον τρόπο παλαιότερες «φωτογραφικές» αναφορές από την πλευρά του Παναθηναϊκού στον Βαγγέλη Μαρινάκη και τη φερόμενη τότε εμπλοκή του στο σκάνδαλο στημένων ματς – ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού αθωώθηκε. Ο κ. Αλαφούζος είπε ανοιχτά ότι η αθλητική διαιοσύνη δεν έκανε τη δουλειά της. Πάντως μίλησε για «εποχές Παπουτσέλη». Σε επιβεβαίωση των παραπάνω για την επιρροή του παρασκηνίου, είπε ότι «εμείς δεν ανατινάζουμε φούρνους, ούτε δέρνουμε διαιτητές», φωτογραφίζοντας και πάλι τον Ολυμπιακό. Απέδωσε την όξυνση της βίας κάποια μακρά περίοδο στο γεγονός αυτής της αδικίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σημείωσε ότι ακόμα και την εποχή που κάποιοι λένε ότι ο Παναθηναϊκός ήταν κυρίαρχος στα κέντρα αποφάσεων, πήρε μόλις 3 πρωταθλήματα και ο Ολυμπιακός 4. Κατηγόρησε τον Ολυμπιακό ότι δεν επέδειξε FairPlay κατά την υπόθεση με τα κρούσματα covid, που είχαν χτυπήσει τον Παναθηναϊκό, αναγκάζοντάς τον να παίξει το κρίσιμο παιχνίδι στο Καραϊσκάκη υπό αντίξοες συνθήκες.

Μέχρι το πρωί της Δευτέρας δεν υπήρχε επίσημη απάντηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός στα λεγόμενα του Γιάννη Αλαφούζου. Ο αντιπρόεδρος των Ερυθρόλευκων Κώστας Καραπαπάς έκανε μία μάλλον αμήχανη ανάρτηση στο Istagram, γράφοντας μεταξύ άλλων: «Ο Ολυμπιακός δεν πιστεύει στο Fair Play είπε ο Γιάννης Αλαφούζος! Ο άνθρωπος που φοβάται να πάει στο γήπεδο της ομάδας του! Ο πιο αποτυχημένος Πρόεδρος όλων των εποχών σε όλα τα σπορ (και να μείνει εκεί πάντα ευχόμαστε)».

