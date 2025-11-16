Αλαφούζος για Παναθηναϊκό: «Aν ερχόταν επενδυτής θα τον έδινα – Ο Ολυμπιακός είχε την εξουσία στη διαιτησία, μετά ήταν ο ΠΑΟΚ και λίγο η ΑΕΚ»

Συνέντευξη σε επιλεγμένους εκπροσώπους των αθλητικών ΜΜΕ δίνει αυτή τη στιγμή ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος.

Απαντώντας στο ερώτημα «γιατί τώρα αυτή η συνέντευξη», ο κ. Αλαφούζος τόνισε: «Κάποτε έπρεπε να αποφασίσω να μιλήσω. Το αποφάσισα γιατί θα έχω πιο εμφανή παρουσία από εδώ και πέρα στον Παναθηναϊκό. Για αυτόν τον λόγο».

«Πάντοτε ο μοναδικός στόχος και πρόθεσή μου ήταν ο Παναθηναϊκός να κερδίσει το πρωτάθλημα. Αυτό όμως δεν κατέστει δυνατό για πολλούς λόγους. Ο Μπαλντίνι είναι πολύ υψηλού επιπέδου σύμβουλος και με κατεύθυνε και στον Μπενίτεθ, αλλά και στον Κορόνα. Μέχρι σήμερα ακολούθησα το πλάνο των προπονητών και των τεχνικών διευθυντών και αυτό θα κάνω και τώρα. Ελπίζω αυτή τη φορά να είμαστε πιο τυχεροί και αποτελεσματικοί», συμπλήρωσε στη συνέχεια της συνέντευξης.

Για τις αρχικές προθέσεις του: «Αναμείχθηκα στον Παναθηναϊκό λόγω ελλείψεως προσώπου. Εγώ ήθελα ο Παναθηναϊκός να διοικείται με λαϊκή βάση, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατόν. Είχαμε κάνει μία έρευνα για το κατά πόσο θα μπορούσε να γίνει αυτό, όμως αυτή τελικά έπεσε έξω, ίσως και λόγω των συνθηκών. Έτσι αποφάσισα να πάρω την ομάδα».

Για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Εγώ ζήτησα να φύγει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, παρά τις θετικές συζητήσεις που είχα για να μείνει. Θεωρώ ότι δεν θα κερδίζαμε το πρωτάθλημα γιατί δεν πηγαίναμε καθόλου καλά. Πήρα το ρίσκο. Θα παίρναμε τον Πάουλο Σόουζα. Είχαμε κάνει ραντεβού στην Μαδρίτη, αλλά είχε επιφυλάξεις με τον Αράο και κάποιους ακόμη παίκτες, οπότε αποφασίσαμε να μην το κάνουμε. Τα Χριστούγεννα ήταν μία καλή περίοδος, τότε μίλησα με τον Ατζούν, μου είπε για τον Τερίμ και ότι θα ήταν καλή λύση για δύο χρόνια. Δεν πήγαν τα πράγματα όπως περιμέναμε. Η απόφαση ήταν προσωπική. Έβλεπα πως έτσι όπως πηγαίναμε δεν θα κερδίζαμε το πρωτάθλημα».

Ο Αλαφούζος αποκάλυψε επίσης πως συναντήθηκε με εκπροσώπους της Θύρας 13: «Χωρίς καμία αμφιβολία είναι βασικό να υπάρχει ενότητα μεταξύ των οπαδών για να κερδίσει μία ομάδα πρωτάθλημα. Χθες υπήρξε συνάντηση με την Θύρα 13 και θεωρώ πως θα τα πάμε καλύτερα από το μέλλον. Πρέπει να μιλάμε στον κόσμο συχνότερα για να έχει καλύτερη εικόνα».

Αναφορικά με το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού τόνισε: «Τον Μάιο του 2027 τελειώνει το νέα μας γήπεδο που θα είναι υπέροχο. Τότε θα πρέπει να έχουμε την καλύτερη ομάδα. Το κακό είναι πως δεν είμαστε μόνοι μας στα ομαδικά σπορ. Η προσπάθειά μας θα είναι να είμαστε οι καλύτεροι».

Για το περίφημο τράβηγμα της πρίζας στον Παναθηναϊκό και την κόντρα με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Τον Αύγουστο του 2016 η κυβέρνηση μου πάγωσε όλους τους λογαριασμούς με μία εισαγγελική απόφαση. Δεν είχα καθόλου έσοδα. Τον ΣΠΟΡΦΜ όταν τον πήρα χρωστούσε χρήματα και κάναμε 2-2,5 χρόνια να τους ξεπληρώσουμε. Στον Παναθηναϊκό ποτέ δεν τραβήχθηκε η πρίζα. Είχα δηλώσει να έρθει κάποιος να τον πάρει και ήλπιζα να έρθει κάποιος να τον πάρει. Στον Παναθηναϊκό μάζευα χρήματα με κάθε τρόπο. Καθυστερήσαμε κάποιους μισθούς μερικές φορές, όμως πληρώναμε κανονικά. Υπήρχαν ακραίοι κανονισμοί. Πληρώναμε. Δεν τραβήχθηκε η πρίζα. Υπήρξε ένας Ταϋλανδός, είχε δώσει κι 1 εκατ. Δεν προχώρησε. Πήγα στον κ. Γιαννακόπουλο, όμως δεν προχώρησε, γιατί ήθελε εκείνος να είμαι εγώ μπροστά οικονομικά, αλλά δεν μπορούσα. Δεν έχω δεχθεί ποτέ πρόταση. Έχω άριστη σχέση με τον κύριο Γιαννακόπουλο. Όσα γράφονται είναι ψέματα και ίσως προέρχονται από τους αντιπάλους μας».

Για το παρασκήνιο του ελληνικού ποδοσφαίρου:

«Η κατάσταση σήμερα στην διαιτησία, γιατί αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο κάποιες ομάδες έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα απέναντι στον Παναθηναϊκό, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Κάνουμε κι άλλα πράγματα που δεν τα γνωρίζετε. Αλλά δεν ανατινάζουμε φούρνους, δεν δέρνουμε διαιτητές, ούτε σπάμε αυτοκίνητα. Με το VAR και το ημιαυτόματο οφσάιντ τα πράγματα έχουν βελτιωθεί. Πχ τώρα κυνηγάνε την Κηφισιά γιατί μας πούλησε τους Τεττέη και Παντελίδη.

Κάτι άλλο που κάναμε. Κάποια στιγμή ανακαλύψαμε τα λεφτά του στοιχήματος. Αυτό ήταν πρωτοβουλία του Παναθηναϊκού και μάλιστα υπήρξε επιθυμία άλλων ομάδων να μοιράζονται τα χρήματα ανάλογα με την εμπορικότητα. Εγώ επέμεινα να πάρουν όλες οι ομάδες από 2 εκατ. ευρώ και συμφώνησε και ο πρωθυπουργός. Τώρα αυτές έχουν έσοδα 5 εκατ. ευρώ και δεν είναι τόσο εξαρτημένες. Γιατί αλλιώς μία μικρή ομάδα δεν μπορεί να επιβιώσει αν δεν βρει έναν ισχυρό να την βοηθάει ποικιλοτρόπως. Ελπίζω να κινηθεί η κυβέρνηση για κάποιες μικρές ομάδες κι αυτό που γίνεται. Θα πάρουμε κι εμείς νομικές πρωτοβουλίες για να κυνηγήσουμε τα στημένα παιχνίδια

Υπήρχαν κακές διαιτησίες και στοχευμένα λάθη. Αυτά εκπορεύονταν κυρίως από τον Ολυμπιακό, μετά είχαμε μία φάση ΠΑΟΚ και μετά στην ΑΕΚ. Τα ξέρετε όλοι και μην κάνετε πως δεν τα ξέρετε.

Υπήρξαν αποδείξεις, αλλά η ελληνική δικαιοσύνη δεν έχει τιμωρήσει κανέναν. Όλα αυτά που πήγαν στα αθλητικά δικαστήρια και δεν τιμωρήθηκε κανείς, ήταν όλα ψέματα; Έτσι πιστεύετε; Η FIFA και η UEFA για αθλητικές παραβάσεις ζητάνε ενδείξεις και όχι αποδείξεις ενοχής. Όταν υποβιβάστηκε η Γιουβέντους στην Ιταλία, αθωώθηκαν όλοι, η ομάδα όμως τιμωρήθηκε. Τελείως διαφορετικό να καταδικάσω κάποιον ενώ πρέπει να αποδειχθούν τα πάντα και τελειώς να αποδείξω ότι κάποιος κάνει κακοτοπιές».

Για το αν θα σκεφτόταν να πουλήσει τώρα: «Δεν έχουν εκπληρωθεί ακόμα οι στόχοι μου. Έχω αποκτήσεις σημαντικές γνώσεις και εμπειρίες, που ένας καινούργιος επενδυτής δεν θα της έχει. Οπότε θα ήταν πρόβλημα. Αν ερχόταν ένας επενδύτής να πάρει τον Παναθηναϊκό και να τον τρέξει με επιθυμία, θα τον έδινα».

H συνέντευξη βρίσκεται σε εξέλιξη…

