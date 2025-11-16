search
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

16.11.2025 17:51

Γερμανία: Οργανωμένοι οπαδοί των ομάδων έκαναν κοινή πορεία διαμαρτυρίας για την αστυνομία στα γήπεδα (video)

Την ώρα που στα ελληνικά γήπεδα τρέμει το… φιλοκάρδι του καθενός όταν πάνε φιλοξενούμενοι σε αγώνες, στην Γερμανία οι οργανωμένοι σύνδεσμοι των ομάδων έκαναν – με τα διακριτικά τους – κοινή πορεία στη Λειψία.

Ο λόγος της πορείας διαμαρτυρίας ήταν ότι η κυβέρνηση αποφάσισε -χωρίς να ρωτήσει τη γνώμη των συλλόγων- να επιβάλει περαιτέρω αστυνόμευση, κάτι που στους οργανωμένους δεν άρεσε καθόλου.

Ετσι, περίπου 10.000 οπαδοί από τις ομάδες της Bundesliga, αλλά και την 2η κατηγορία, φόρεσαν τα διακριτικά των ομάδων τους, πήραν τα πανό τους και βγήκαν στους δρόμους της Λειψίας να διαμαρτυρηθούν για την απόφαση.

