Χάος στο Μουντιάλ U17: Ξύλο και ανελέητο κυνηγητό μέχρι το διπλανό γήπεδο (Video)

Σκηνές απείρου, με ξύλο και ανελέητο κυνηγητό, εκτυλίχθηκαν στην αναμέτρηση της Γαλλίας με την Κολομβία, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κύπελλο U17, στην Ντόχα.

Όλα ξεκίνησαν μετά τη λογομαχία που είχαν δύο ποδοσφαιριστές από τις αντίπαλες ομάδες. Κουβέντα στην κουβέντα τα αίματα άναψαν και η κατάσταση ξέφυγε.

Παίκτες και συγγενείς των ποδοσφαιριστών και των δύο ομάδων μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο που μετατράπηκε σε ρινγκ.

Τα επεισόδια έφτασαν μέχρι το διπλανό γήπεδο, όπου εκείνη τη στιγμή αγωνίζονταν η Αργεντινή με το Μεξικό. Για την ιστορία η Γαλλία επικράτησε 2-0 της Κολομβίας.

Διαβάστε επίσης:

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Διαιτητές αρνήθηκαν να δώσουν την μπάλα σε rookie των Λέικερς και ο Έλληνας σταρ παρενέβη (Video)

Ελλάδα-Σκωτία 3-2: Ματσάρα και νίκη χωρίς αντίκρισμα για την Εθνική

Euroleague: «Στάση» Μιλάνο για τον Ολυμπιακό που έχασε την ευκαιρία να ανέβει στην κορυφή, ήττα με 88-87 από την Αρμάνι