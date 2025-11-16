Γιάννης Αντετοκούνμπο: Διαιτητές αρνήθηκαν να δώσουν την μπάλα σε rookie των Λέικερς και ο Έλληνας σταρ παρενέβη (Video)

Την ανθρώπινη πλευρά του έδειξε για άλλη μία φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, παρά την ήττα της ομάδας του από τους Λέικερς, έκανε μία κίνηση στην οποία υποκλίθηκαν άπαντες.

Μετά το φινάλε του αγώνα, ο rookie της ομάδας του Λος Άντζελες Αντού Τιερό θέλησε να κρατήσει την μπάλα αφού σκόραρε τους πρώτους του πόντους στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Ωστόσο, οι διαιτητές του αγώνα δεν του το επέτρεψαν και την άρπαξαν από τα χέρια του, παρά την εξήγηση που προσπαθούσε να τους δώσει ο νεαρός παίκτης.

Giannis secured the game ball for Lakers rookie Adou Thiero after scoring his first NBA points. pic.twitter.com/9BwecS0pdy — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 16, 2025

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, προφανώς, αντιλήφθηκε το σκηνικό και πήγε στους ανθρώπους των Μπακς. Ο Έλληνας σούπερ σταρ πήρε την μπάλα και την παρέδωσε στον Λούκα Ντόντσιτς, που ευχαρίστησε τον Greek Freak για την κίνησή του.

«Δεν ξέρω γιατί δεν έδιναν την μπάλα. Απλώς πήγα, άρπαξα την μπάλα και την έδωσα στην ομάδα», σημείωσε ο Greek Freak στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα, εξηγώντας πως ο αδερφός του, Θανάσης, τον βοήθησε να καταλάβει την κατάσταση.

