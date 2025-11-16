search
ΚΥΡΙΑΚΗ 16.11.2025 11:53
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.11.2025 11:20

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Διαιτητές αρνήθηκαν να δώσουν την μπάλα σε rookie των Λέικερς και ο Έλληνας σταρ παρενέβη (Video)

16.11.2025 11:20
antetokounmpo

Την ανθρώπινη πλευρά του έδειξε για άλλη μία φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, παρά την ήττα της ομάδας του από τους Λέικερς, έκανε μία κίνηση στην οποία υποκλίθηκαν άπαντες.

Μετά το φινάλε του αγώνα, ο rookie της ομάδας του Λος Άντζελες Αντού Τιερό θέλησε να κρατήσει την μπάλα αφού σκόραρε τους πρώτους του πόντους στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Ωστόσο, οι διαιτητές του αγώνα δεν του το επέτρεψαν και την άρπαξαν από τα χέρια του, παρά την εξήγηση που προσπαθούσε να τους δώσει ο νεαρός παίκτης.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, προφανώς, αντιλήφθηκε το σκηνικό και πήγε στους ανθρώπους των Μπακς. Ο Έλληνας σούπερ σταρ πήρε την μπάλα και την παρέδωσε στον Λούκα Ντόντσιτς, που ευχαρίστησε τον Greek Freak για την κίνησή του.

«Δεν ξέρω γιατί δεν έδιναν την μπάλα. Απλώς πήγα, άρπαξα την μπάλα και την έδωσα στην ομάδα», σημείωσε ο Greek Freak στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα, εξηγώντας πως ο αδερφός του, Θανάσης, τον βοήθησε να καταλάβει την κατάσταση.

Διαβάστε επίσης:

Ελλάδα-Σκωτία 3-2: Ματσάρα και νίκη χωρίς αντίκρισμα για την Εθνική

Euroleague: «Στάση» Μιλάνο για τον Ολυμπιακό που έχασε την ευκαιρία να ανέβει στην κορυφή, ήττα με 88-87 από την Αρμάνι

Συγκλονίζει η Μάριον Τζόουνς για την ασθένειά της: «Τα γόνατά μου κρέμονται από μια κλωστή, αλλά ακόμα στέκομαι όρθια»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

tasoulas-paros-dekapentaygoustos-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένας… «ανήσυχος» πρόεδρος: Η κομματική παρέμβαση του Κώστα Τασούλα, που ταυτίζεται με την κυβερνητική ρητορική

antetokounmpo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Διαιτητές αρνήθηκαν να δώσουν την μπάλα σε rookie των Λέικερς και ο Έλληνας σταρ παρενέβη (Video)

mitsotakis_zelenski_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα εισάγει φυσικό αέριο από την Ελλάδα – Η ανακοίνωση για τη συμφωνία πριν την επίσκεψη

syriopoulou
LIFESTYLE

Ευαγγελία Συριοπούλου: «Δεν κοιμάμαι το βράδυ, έχω πολύ μεγάλο άγχος και στεναχώρια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
thialia-matika-new
LIFESTYLE

Θάλεια Ματίκα: «Πάθαμε μεγάλη καταστροφή - Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε χρεωμένοι» (Video)

mitsotakis-akinito-maketa
ΕΛΛΑΔΑ

Παίρνει μορφή το συγκρότημα πολυτελών διαμερισμάτων στο ιστορικό σπίτι των Μητσοτάκηδων στη Γλυφάδα (αποκλειστικές φωτό)  

soi new
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: «Ο "Χαμπέας" και η "Λυδία" περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία "Το Σόι Σου"» (Video)

Kinito
ΕΛΛΑΔΑ

Πρώην αθλήτρια των Ολυμπιακών Αγώνων ανάμεσα σε συλληφθέντες για τηλεφωνικές απάτες

despoian spanou 765- new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο Μητσοτάκης μετατρέπει την χώρα μας σε πρατήριο καυσίμων για να κερδίζουν οι ΗΠΑ και οι Αμερικανοί πετρελαιάδες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 16.11.2025 11:47
toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

tasoulas-paros-dekapentaygoustos-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένας… «ανήσυχος» πρόεδρος: Η κομματική παρέμβαση του Κώστα Τασούλα, που ταυτίζεται με την κυβερνητική ρητορική

antetokounmpo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Διαιτητές αρνήθηκαν να δώσουν την μπάλα σε rookie των Λέικερς και ο Έλληνας σταρ παρενέβη (Video)

1 / 3