Euroleague: «Στάση» Μιλάνο για τον Ολυμπιακό που έχασε την ευκαιρία να ανέβει στην κορυφή, ήττα με 88-87 από την Αρμάνι

Ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία να βρεθεί στο «ρετιρέ» και να είναι ακόμη και πρώτος με νίκη με +5 στο Μιλάνο, αλλά εξαιτίας της κακής άμυνάς του, ηττήθηκε με 88-87, από την «αποδεκατισμένη» Αρμάνι, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής. Η ομάδα του Πειραιά υποχώρησε στο 7-4, ενώ η ιταλική ομάδα που πέτυχε την 4η σερί νίκη της, βάζοντας τέλος στο νικηφόρο σερί 3-0 του Ολυμπιακού, ανέβηκε στο 6-5.

Τα 13/28 τρίποντα της Αρμάνι και κυρίως τα δύο του Βρετανού “ rookie” γκαρντ Κουίν Έλις (16π., 5 ασίστ) στο τέλος «πλήγωσαν» τους «ερυθρόλευκους» που ακολουθούσαν στο σκορ στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, βρέθηκαν και στο -13 στην 3η περίοδο (61-48), για να τα δώσει όλα στο τέλος και με επιμέρους σκορ 21-31 να διεκδικήσει τη νίκη, αλλά να ηττηθεί στο τέλος με έναν πόντο.

Το άστοχο σουτ του Σάσα Βεζένκοφ υπό κακές προϋποθέσεις στα 9΄΄ έγειρε οριστικά την πλάστιγγα υπέρ της Αρμάνι που είχε πάντα απαντήσεις, αφού έστω κι αν μπήκε εν συνεχεία το τρίποντο του Ντόρσεϊ ήταν πλέον αργά για την ελληνική ομάδα.

Ο Μιλουτίνοφ (9π.) φτάνοντας τα 1064 ριμπάουντ με τα 5 που μάζεψε απόψε μπήκε στο TOP-10 των ριμπάουντερ στην ιστορία της Euroleague.

Ο Άλεκ Πίτερς σημείωσε 27 πόντους με 4/6 τρίποντα, μάζεψε 5 ριμπάουντ και ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πέτυχε 25 πόντους με 3/8 τρίποντα. Ο Εβάν Φουρνιέ βρήκε το… χέρι του έξω από τα 6.75 με 3/4 τρίποντα και 10 πόντους. Ο Τάισον Ουόρντ σημείωσε 8 πόντους. Στους 6 πόντους έμεινε ο Σάσα Βεζένκοφ (με 1/4 τρίποντα) και μάζεψε 7 ριμπάουντ. Ο Ουόκαπ που ήταν πολύ… μόνος στον άσο, εν τη απουσία του τραυματία Φρανκ Νιλικίνα είχε 6 ασίστ, αλλά μόνο 2 πόντους με 0/3 τρίποντα.

Ο Άρμονι Μπρουκς σημείωσε 15 πόντους με 3/7 τρίποντα, 13 πόντους πέτυχε ο Ντέβιν Μπούκερ. Ο Μπολμάρο είχε 9 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ 8 πόντους με 1/5 τρίποντα ήταν η προσφορά του Μάρκο Γκούντουριτς στην ομάδα του.

«Μην χάνεις ποτέ την ελπίδα σου, υπάρχει πάντα ένας τρόπος. Μείνε δυνατός Κίναν» έγραφαν τα μπλουζάκια που φορούσαν στην προθέρμανση οι παίκτες του Ολυμπιακού, στέλνοντας μήνυμα στήριξης στον άτυχο Κίναν Έβανς που υπέστη ρήξη αριστερού Αχίλλειου τένοντα στην πρώτη αγωνιστική επιστροφή του στη Euroleague από τις 11 Απριλίου 2024, απέναντι στη Ζαλγκίρις Κάουνας στη 10η αγωνιστική

Χωρίς τους Μπράουν, Σιλντς, Σέστινα, ΛεΝτέι και Νίμπο αγωνίστηκε η Αρμάνι.

Τα δεκάλεπτα: 27-21, 47-43, 67-56, 88-87

Σε αναμετρήσεις της 11ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Μονακό (Μονακό) 91-79

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 74-68

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 77-87

Παρί (Γαλλία)-Βαλένθια (Ισπανία) 90-86

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπασκόνια (Ισπανία) 89-83

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 95-89

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 74-72

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Παρτιζάν (Σερβία) 88-87

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 88-81

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 88-87

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 8-3

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 8-3

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 7-4

Ολυμπιακός 7-4

Παναθηναϊκός 7-4

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 7-4

Μονακό (Μονακό) 6-5

Βαλένθια (Ισπανία) 6-5

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 6-5

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 6-5

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-6

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 5-6

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 5-6

Παρί (Γαλλία) 5-6

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 5-6

Παρτιζάν (Σερβία) 4-7

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 4-7

Μπασκόνια (Ισπανία) 3-8

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 3-8

Βιλερμπάν (Γαλλία) 3-8

