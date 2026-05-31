Επένδυση 1,35 δισ. στην Ελευσίνα φέρνει 10.000 θέσεις εργασίας και νέο ναυπηγικό κόμβο

Ένα από τα μεγαλύτερα βιομηχανικά και ναυπηγικά επενδυτικά σχέδια που έχουν παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα δρομολογείται στην Ελευσίνα, με επίκεντρο τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και τη συνεργασία της ONEX με τον κορεατικό κολοσσό Hanwha Ocean.

Το σχέδιο, που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της υπογραφής μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, προβλέπει επενδύσεις συνολικού ύψους 1,35 δισ. ευρώ και φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ναυπηγικό, βιομηχανικό και αμυντικό οικοσύστημα με περιφερειακή εμβέλεια.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει έως και 10.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια, ενώ εκτιμάται ότι θα έχει σημαντική συμβολή στην εγχώρια βιομηχανική παραγωγή, στις εξαγωγές και στην ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Το λεγόμενο «Project Trident» αναπτύσσεται σε τρεις διακριτές φάσεις. Η πρώτη περιλαμβάνει επενδύσεις περίπου 150 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των δυνατοτήτων συντήρησης, επισκευής και τεχνικής υποστήριξης πλοίων μέσω νέων υποδομών και δεξαμενών μεγάλης κλίμακας.

Η δεύτερη φάση, προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ, επικεντρώνεται στην αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων και στη δημιουργία ενός σύγχρονου δικτύου logistics και εφοδιαστικής αλυσίδας, το οποίο θα μπορεί να εξυπηρετεί τόσο εμπορικές όσο και αμυντικές δραστηριότητες.

Η μεγαλύτερη επενδυτική παρέμβαση αφορά την τρίτη φάση του σχεδίου, ύψους 1 δισ. ευρώ. Σε αυτή προβλέπεται η εγκατάσταση προηγμένου βιομηχανικού εξοπλισμού, αυτοματοποιημένων γραμμών παραγωγής και εξειδικευμένων υποδομών που θα επιτρέπουν την υποστήριξη σύνθετων ναυπηγικών προγραμμάτων και προηγμένων ναυτικών συστημάτων.

Κεντρικός στόχος του εγχειρήματος είναι η μετατροπή της Ελευσίνας σε ένα από τα σημαντικότερα ναυπηγικά και βιομηχανικά κέντρα της Ανατολικής Μεσογείου. Το σχέδιο φιλοδοξεί να εξυπηρετεί ανάγκες συντήρησης, αναβάθμισης και υποστήριξης τόσο εμπορικών όσο και στρατιωτικών πλοίων, διευρύνοντας τον ρόλο της Ελλάδας στον διεθνή ναυπηγικό χάρτη.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις που παρουσιάστηκαν, η εγχώρια προστιθέμενη αξία στα έργα που θα αναπτυχθούν θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και το 70%, δημιουργώντας σημαντικές ευκαιρίες για ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ναυπηγικής, των μεταλλικών κατασκευών, των ηλεκτρονικών συστημάτων, της άμυνας και των βιομηχανικών υπηρεσιών.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ONEX, Πάνος Ξενοκώστας, περιέγραψε το σχέδιο ως το επόμενο μεγάλο βήμα για την ανάπτυξη της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας, επισημαίνοντας ότι η επένδυση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη μετάβαση από τις εργασίες επισκευής και συντήρησης σε δραστηριότητες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Από την πλευρά της Hanwha Ocean, τονίστηκε ότι η Ελλάδα διαθέτει στρατηγική γεωγραφική θέση και σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης στον τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας, ενώ η συνεργασία μπορεί να λειτουργήσει ως πλατφόρμα μεταφοράς τεχνογνωσίας και προηγμένων τεχνολογιών.

Η επένδυση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής ναυπηγική αγορά αναζητά νέες παραγωγικές βάσεις και πρόσθετες δυνατότητες υποστήριξης στόλων σε στρατηγικές περιοχές. Για την Ελευσίνα, το σχέδιο μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για μια νέα βιομηχανική αναγέννηση, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο κέντρο παραγωγής, τεχνολογίας και εξειδικευμένης απασχόλησης με μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό αποτύπωμα.

