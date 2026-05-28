Cenergy Holdings: Ισχυρή κερδοφορία και ανεκτέλεστο 3,3 δισ. ευρώ ενισχύουν την αναπτυξιακή δυναμική

Με ισχυρή αύξηση κερδοφορίας και υψηλό ανεκτέλεστο έργων ξεκίνησε το 2026 για την Cenergy Holdings, η οποία συνεχίζει να επωφελείται από τη μεγάλη ζήτηση για ενεργειακές υποδομές, δίκτυα μεταφοράς και έργα εξηλεκτρισμού.

Ο όμιλος ανακοίνωσε καθαρά κέρδη μετά φόρων ύψους 74 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του έτους, καταγράφοντας άνοδο 81% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Παράλληλα, η λειτουργική κερδοφορία (αναπροσαρμοσμένο EBITDA) ανήλθε στα 100,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 33%, με το περιθώριο κέρδους να διαμορφώνεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, στο 19,7%.

Οι πωλήσεις έφτασαν τα 511 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 5% σε ετήσια βάση, με βασικό μοχλό ανάπτυξης τα υπεράκτια ενεργειακά έργα και τη σημαντική συμμετοχή του κλάδου καλωδίων.

Το στοιχείο που δίνει, ωστόσο, ιδιαίτερο βάρος στα αποτελέσματα είναι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών, το οποίο στις 31 Μαρτίου 2026 διαμορφώθηκε περίπου στα 3,3 δισ. ευρώ. Πρόκειται για επίπεδο που εξασφαλίζει σημαντική ορατότητα για τα επόμενα χρόνια και ενισχύει την εικόνα σταθερής ανάπτυξης του ομίλου.

Η εταιρεία συνεχίζει παράλληλα να επεκτείνει το βιομηχανικό της αποτύπωμα σε στρατηγικές αγορές. Η κατασκευή του νέου εργοστασίου χερσαίων καλωδίων στις ΗΠΑ προχωρά σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ενώ στον τομέα των σωλήνων χάλυβα ολοκληρώθηκε η εξαγορά μονάδας παραγωγής σωλήνων LSAW στο Hartlepool της Βρετανίας.

Η διοίκηση της Cenergy Holdings επιβεβαίωσε επίσης τον στόχο για αναπροσαρμοσμένο EBITDA μεταξύ 370 και 400 εκατ. ευρώ για το σύνολο του 2026.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Αλέξης Αλεξίου, σημείωσε ότι τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου αντανακλούν τη συνεπή εκτέλεση ενεργειακών έργων σε ένα περιβάλλον όπου η ζήτηση για ενεργειακές υποδομές και ενίσχυση δικτύων παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή.

Όπως ανέφερε, η αυξημένη συμβολή των υποθαλάσσιων έργων καλωδίων και το ευνοϊκό μείγμα έργων συνέβαλαν στην επίτευξη υψηλών περιθωρίων κερδοφορίας, ενώ οι αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο όμιλος συνεχίζουν να τροφοδοτούνται από την επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού, τις ανάγκες ενεργειακής ασφάλειας και τις μεγάλες επενδύσεις σε δίκτυα μεταφοράς ενέργειας.

Η πλήρης πλέον αξιοποίηση της νέας παραγωγικής δυναμικότητας στα υποθαλάσσια καλώδια ενίσχυσε σημαντικά την απόδοση του κλάδου, καθώς στο αντίστοιχο περσινό διάστημα η ενσωμάτωση της νέας δυναμικότητας βρισκόταν ακόμη σε μεταβατικό στάδιο.

Παράλληλα, ο κλάδος σωλήνων χάλυβα διατήρησε σταθερά επίπεδα εσόδων, βελτιώνοντας περαιτέρω τα περιθώρια λειτουργικής κερδοφορίας σε σχέση με πέρυσι.

Στην αγορά εκτιμούν ότι η Cenergy Holdings συνεχίζει να τοποθετείται δυναμικά σε έναν από τους πιο ευνοημένους κλάδους της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, καθώς οι επενδύσεις σε ηλεκτρικά δίκτυα, διασυνδέσεις, offshore αιολικά και ενεργειακές υποδομές αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς διεθνώς.

Διαβάστε επίσης

Το Κτηματολόγιο καλύπτει πλέον το 99% της χώρας και μπαίνει στην τελική ευθεία ολοκλήρωσης

Εγκρίθηκε η 40ετής παραχώρηση του αεροδρομίου Καλαμάτας στην κοινοπραξία Fraport-Delta-Πηλέας

Ξεκινά στις 3 Ιουνίου η δημόσια προσφορά για το ομόλογο 350 εκατ. της Lamda