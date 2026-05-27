Το Κτηματολόγιο καλύπτει πλέον το 99% της χώρας και μπαίνει στην τελική ευθεία ολοκλήρωσης

Στην τελική φάση φαίνεται να εισέρχεται το Ελληνικό Κτηματολόγιο, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του φορέα, το 99% της ελληνικής επικράτειας διαθέτει πλέον αναρτημένα κτηματολογικά δεδομένα και Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για ένα έργο που επί δεκαετίες συνδέθηκε με καθυστερήσεις, γραφειοκρατικά προβλήματα και συνεχείς παρατάσεις, επηρεάζοντας μεταβιβάσεις ακινήτων, επενδύσεις, πολεοδομικά ζητήματα αλλά και δικαστικές υποθέσεις που σχετίζονται με ιδιοκτησίες.

Σύμφωνα με το Κτηματολόγιο, το ποσοστό κάλυψης 99% σηματοδοτεί ουσιαστικά τη μετάβαση στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της συνολικής κτηματογράφησης της χώρας.

Από το 2019 και μετά, η πρόοδος του έργου επιταχύνθηκε μέσω σειράς νομοθετικών παρεμβάσεων, ψηφιοποίησης διαδικασιών και στενότερης παρακολούθησης των συμβάσεων κτηματογράφησης.

Κεντρικό στάδιο της διαδικασίας παραμένει η ανάρτηση των στοιχείων, μέσω της οποίας οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν τα δεδομένα που αφορούν την ακίνητη περιουσία τους και να υποβάλλουν διορθώσεις ή ενστάσεις όπου απαιτείται.

Η διαδικασία πραγματοποιείται πλέον ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας του Ελληνικού Κτηματολογίου και της ηλεκτρονικής υπηρεσίας maps.ktimatologio.gr, όπου οι ιδιοκτήτες μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία των ακινήτων τους μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον χωρικής πληροφορίας.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του φορέα, η επίδοση του 99% υπερβαίνει τον στόχο που είχε τεθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, γεγονός που αποδίδεται στην επιτάχυνση των διαδικασιών και στη σταδιακή μετάβαση σε πλήρως ψηφιακές υπηρεσίες.

Παρά τη σημαντική πρόοδο, παραμένουν ακόμη ανοιχτές εκκρεμότητες μέχρι την οριστική ολοκλήρωση του έργου. Το επόμενο διάστημα το βάρος θα δοθεί στην ολοκλήρωση συμβάσεων που παραμένουν σε εξέλιξη, στη διαχείριση ειδικών περιπτώσεων και στην ολοκλήρωση ειδικών κτηματολογίων.

Παράλληλα, συνεχίζεται η μετάβαση στο πλήρως λειτουργικό ψηφιακό Κτηματολόγιο, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη διεκπεραίωση περισσότερων διαδικασιών εξ αποστάσεως, χωρίς φυσική παρουσία των πολιτών στις υπηρεσίες.

Ο επίσημος σχεδιασμός προβλέπει ότι η συνολική ολοκλήρωση της κτηματογράφησης θα πραγματοποιηθεί έως το τέλος του 2026, στο πλαίσιο τόσο των δεσμεύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης όσο και του ευρύτερου σχεδιασμού για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου.

Η ολοκλήρωση του έργου θεωρείται κρίσιμη όχι μόνο για τη λειτουργία της αγοράς ακινήτων, αλλά και για την ασφάλεια των συναλλαγών, την επιτάχυνση επενδύσεων και τη συνολική οργάνωση της δημόσιας διοίκησης γύρω από την ακίνητη περιουσία.

