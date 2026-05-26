IWG: Επεκτείνει το δίκτυο ευέλικτων γραφείων στην Ελλάδα ποντάροντας στη νέα αγορά εργασιακών χώρων

Με τα ευέλικτα μοντέλα εργασίας να αλλάζουν σταδιακά τον χάρτη της αγοράς ακινήτων και γραφείων, η International Workplace Group επιταχύνει την ανάπτυξή της διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα, προσθέτοντας νέα κέντρα coworking και flexible offices σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ο όμιλος, που δραστηριοποιείται μέσω brands όπως τα Spaces, Regus και HQ, ανακοίνωσε ότι μέσα στο 2025 υπέγραψε συμφωνίες για 1.132 νέα κέντρα ευέλικτης εργασίας παγκοσμίως, συνεχίζοντας την επιθετική του επέκταση σε μια αγορά που αναπτύσσεται ταχύτατα διεθνώς.

Στην ελληνική αγορά, η IWG προχώρησε την περσινή χρονιά σε τρεις νέες συμφωνίες, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το Piraeus Gate σε συνεργασία με τη DKG Development, η πρώτη ανάπτυξη της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη μέσω συνεργασίας με την i4G, αλλά και ένας νέος χώρος στην οδό Κολοκοτρώνη στο κέντρο της Αθήνας.

Η συγκεκριμένη τοποθεσία έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς σηματοδοτεί και την είσοδο του brand Open Office στην ελληνική αγορά. Πρόκειται για ένα νέο μοντέλο εργασιακού χώρου με υψηλό βαθμό αυτοματοποίησης και περιορισμένη ανάγκη φυσικής στελέχωσης, στοιχείο που αποτυπώνει και τη συνολική τάση ψηφιοποίησης στον κλάδο.

Παράλληλα, η IWG εγκαινίασε πρόσφατα το Spaces Imeras σε συνεργασία με τη DKG, ενώ ήδη βρίσκονται στον σχεδιασμό δύο ακόμη νέα κέντρα που προγραμματίζεται να λειτουργήσουν το 2026 και το 2027.

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η Ελλάδα εξελίσσεται σταδιακά σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αγορές για flexible workspaces στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς η ζήτηση για πιο ευέλικτα μοντέλα εργασίας αυξάνεται τόσο από πολυεθνικές όσο και από μικρότερες επιχειρήσεις.

Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στα κλασικά coworking spaces στο κέντρο της Αθήνας. Η στρατηγική της IWG προβλέπει περαιτέρω ανάπτυξη και σε περιφερειακές πόλεις, αλλά και σε μικρότερα αστικά κέντρα, ποντάροντας στην αυξανόμενη τάση αποκέντρωσης της εργασίας.

Στην εταιρεία εκτιμούν ότι η ανάγκη για καθημερινή φυσική παρουσία σε μεγάλα κεντρικά γραφεία υποχωρεί σταδιακά, με ολοένα περισσότερες επιχειρήσεις να επιλέγουν υβριδικά μοντέλα λειτουργίας.

Αυτό αλλάζει και τις ισορροπίες στην αγορά επαγγελματικών ακινήτων, καθώς αρκετοί ιδιοκτήτες ή developers αναζητούν πλέον νέες χρήσεις για κενούς ή υποαξιοποιημένους γραφειακούς χώρους.

Δεν είναι τυχαίο ότι περίπου το 95% των νέων τοποθεσιών της IWG αναπτύσσεται μέσω συμφωνιών διαχείρισης και στρατηγικών συνεργασιών και όχι μέσω κλασικών επενδύσεων υψηλού κόστους.

Το λεγόμενο «capital-light» μοντέλο αποτελεί πλέον βασικό κομμάτι της στρατηγικής του ομίλου, επιτρέποντας ταχύτερη επέκταση με χαμηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Σύμφωνα με την IWG, η ανάπτυξη νέων κέντρων καθοδηγείται κυρίως από ιδιοκτήτες ακινήτων που επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τη ραγδαία αυξανόμενη ζήτηση για ευέλικτους εργασιακούς χώρους, σε μια περίοδο όπου η παραδοσιακή αγορά γραφείων εμφανίζει σαφή σημάδια μετασχηματισμού.

Ο ιδρυτής και CEO της εταιρείας, Mark Dixon, ανέφερε ότι το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ρεκόρ τόσο για τα έσοδα όσο και για την ανάπτυξη του δικτύου του ομίλου.

Όπως σημείωσε, η IWG κατέγραψε ιστορικά υψηλά επίπεδα ανάπτυξης, με 1.132 νέες συμφωνίες κέντρων και 782 νέα ανοίγματα μέσα σε μία χρονιά, ενώ υπογράμμισε ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να επενδύει σε ευέλικτα μοντέλα ανάπτυξης μέσω συνεργασιών, management agreements και franchising.

Οι ίδιες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η παγκόσμια αγορά ευέλικτων εργασιακών χώρων μπορεί να καταγράψει ανάπτυξη έως και 600% μέχρι το 2030, καθώς αλλάζουν σταδιακά οι ανάγκες των επιχειρήσεων αλλά και οι συνήθειες των εργαζομένων μετά την πανδημία και την εξάπλωση της υβριδικής εργασίας.

Διαβάστε επίσης:

Skroutz: Η επόμενη μέρα μετά την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού από τη Blackstone

Embraer και ΕΑΒ ενισχύουν τη συνεργασία τους με επίκεντρο την υποστήριξη του στρατιωτικού C-390

Βιομηχανία τροφίμων: Επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων αλλάζουν παραγωγή, logistics και πράσινες υποδομές