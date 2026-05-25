Embraer και ΕΑΒ ενισχύουν τη συνεργασία τους με επίκεντρο την υποστήριξη του στρατιωτικού C-390

Σε στρατηγική ενίσχυση της συνεργασίας τους στους τομείς της αεροδιαστημικής και της άμυνας προχωρούν η Embraer και η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), υπογράφοντας μνημόνιο συνεργασίας με βασικό αντικείμενο την ανάπτυξη δυνατοτήτων υποστήριξης του στρατιωτικού αεροσκάφους C-390 Millennium στην Ελλάδα.

Η συμφωνία δημιουργεί το πλαίσιο για περαιτέρω συνεργασία των δύο πλευρών στην υποστήριξη, συντήρηση και τεχνολογική ανάπτυξη γύρω από το αεροσκάφος νέας γενιάς C-390, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής αυτονομίας της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας αλλά και της εγχώριας αμυντικής βιομηχανικής βάσης.

Το μνημόνιο υπεγράφη από τον Fabio Caparica, Vice President of Contracts της Embraer Defense & Security, και τον εκτελεστικό πρόεδρο της ΕΑΒ Αλέξανδρος Διακόπουλος.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση, η συνεργασία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας και υποδομών υποστήριξης για το C-390 Millennium στην Ελλάδα, με στόχο τη δημιουργία δυνατοτήτων συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και MRO (Maintenance, Repair, Overhaul).

Ο κ. Διακόπουλος σημείωσε ότι η συμφωνία ξεπερνά το πλαίσιο μιας απλής επιχειρηματικής συνεργασίας, τονίζοντας ότι η ΕΑΒ μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστο ευρωπαϊκό συνεργάτη για μεγάλες διεθνείς αεροναυπηγικές εταιρείες.

Όπως ανέφερε, η ανάπτυξη δυνατοτήτων υποστήριξης του C-390 στην Ελλάδα ενισχύει όχι μόνο την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Πολεμικής Αεροπορίας αλλά και τη μακροπρόθεσμη βιομηχανική υποδομή της χώρας.

Από την πλευρά της Embraer, ο Fabio Caparica υπογράμμισε ότι η συνεργασία με την ΕΑΒ βασίζεται σε πολυετή σχέση και κοινή εμπειρία δεκαετιών, χαρακτηρίζοντας την ελληνική εταιρεία ως σημαντικό εταίρο της Embraer στην ελληνική αγορά.

Ο Douglas Lobo, Vice President Customer Support & Aftermarket Sales της Embraer Services & Support, σημείωσε ότι η νέα συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω ανάπτυξη εγχώριας τεχνογνωσίας στον τομέα της συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης στρατιωτικών αεροσκαφών.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η συνεργασία αναμένεται να ενισχύσει τις δυνατότητες υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας και να δημιουργήσει τις βάσεις για μία μακροχρόνια στρατηγική παρουσία της Embraer στην Ελλάδα.

Το μνημόνιο εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της Embraer για διεύρυνση της παρουσίας της στην ευρωπαϊκή αμυντική και αεροδιαστημική αγορά, σε μία περίοδο κατά την οποία αυξάνεται το ενδιαφέρον για νέες συνεργασίες και βιομηχανικές συμπράξεις στον τομέα της άμυνας.

Το C-390 Millennium αποτελεί το νέο μεταγωγικό αεροσκάφος της Embraer, σχεδιασμένο για στρατιωτικές αποστολές πολλαπλού ρόλου, με δυνατότητες μεταφοράς προσωπικού και φορτίου, αεροδιακομιδών, εναέριου ανεφοδιασμού και επιχειρήσεων σε απαιτητικά επιχειρησιακά περιβάλλοντα.

