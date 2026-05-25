search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 11:37
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.05.2026 10:35

Embraer και ΕΑΒ ενισχύουν τη συνεργασία τους με επίκεντρο την υποστήριξη του στρατιωτικού C-390

25.05.2026 10:35
C-390 Millennium

Σε στρατηγική ενίσχυση της συνεργασίας τους στους τομείς της αεροδιαστημικής και της άμυνας προχωρούν η Embraer και η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), υπογράφοντας μνημόνιο συνεργασίας με βασικό αντικείμενο την ανάπτυξη δυνατοτήτων υποστήριξης του στρατιωτικού αεροσκάφους C-390 Millennium στην Ελλάδα.

Η συμφωνία δημιουργεί το πλαίσιο για περαιτέρω συνεργασία των δύο πλευρών στην υποστήριξη, συντήρηση και τεχνολογική ανάπτυξη γύρω από το αεροσκάφος νέας γενιάς C-390, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής αυτονομίας της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας αλλά και της εγχώριας αμυντικής βιομηχανικής βάσης.

Το μνημόνιο υπεγράφη από τον Fabio Caparica, Vice President of Contracts της Embraer Defense & Security, και τον εκτελεστικό πρόεδρο της ΕΑΒ Αλέξανδρος Διακόπουλος.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση, η συνεργασία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας και υποδομών υποστήριξης για το C-390 Millennium στην Ελλάδα, με στόχο τη δημιουργία δυνατοτήτων συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και MRO (Maintenance, Repair, Overhaul).

Ο κ. Διακόπουλος σημείωσε ότι η συμφωνία ξεπερνά το πλαίσιο μιας απλής επιχειρηματικής συνεργασίας, τονίζοντας ότι η ΕΑΒ μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστο ευρωπαϊκό συνεργάτη για μεγάλες διεθνείς αεροναυπηγικές εταιρείες.

Όπως ανέφερε, η ανάπτυξη δυνατοτήτων υποστήριξης του C-390 στην Ελλάδα ενισχύει όχι μόνο την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Πολεμικής Αεροπορίας αλλά και τη μακροπρόθεσμη βιομηχανική υποδομή της χώρας.

Από την πλευρά της Embraer, ο Fabio Caparica υπογράμμισε ότι η συνεργασία με την ΕΑΒ βασίζεται σε πολυετή σχέση και κοινή εμπειρία δεκαετιών, χαρακτηρίζοντας την ελληνική εταιρεία ως σημαντικό εταίρο της Embraer στην ελληνική αγορά.

Ο Douglas Lobo, Vice President Customer Support & Aftermarket Sales της Embraer Services & Support, σημείωσε ότι η νέα συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω ανάπτυξη εγχώριας τεχνογνωσίας στον τομέα της συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης στρατιωτικών αεροσκαφών.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η συνεργασία αναμένεται να ενισχύσει τις δυνατότητες υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας και να δημιουργήσει τις βάσεις για μία μακροχρόνια στρατηγική παρουσία της Embraer στην Ελλάδα.

Το μνημόνιο εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της Embraer για διεύρυνση της παρουσίας της στην ευρωπαϊκή αμυντική και αεροδιαστημική αγορά, σε μία περίοδο κατά την οποία αυξάνεται το ενδιαφέρον για νέες συνεργασίες και βιομηχανικές συμπράξεις στον τομέα της άμυνας.

Το C-390 Millennium αποτελεί το νέο μεταγωγικό αεροσκάφος της Embraer, σχεδιασμένο για στρατιωτικές αποστολές πολλαπλού ρόλου, με δυνατότητες μεταφοράς προσωπικού και φορτίου, αεροδιακομιδών, εναέριου ανεφοδιασμού και επιχειρήσεων σε απαιτητικά επιχειρησιακά περιβάλλοντα.

Διαβάστε επίσης:

Η CrediaBank απορροφά την Ευρώπη Holdings – Tι προβλέπει το deal

Η ΔΕΗ αλλάζει επίπεδο με ιστορική υπερκάλυψη και διεθνή επενδυτική ψήφο εμπιστοσύνης

Louis Hotels: Δρομολογεί επενδύσεις άνω των 60 εκατ. σε Ελλάδα και Κύπρο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitso2 new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μητσοτάκης: «Οι υγιείς φίλαθλοι χαίρονται όταν μια ελληνική ομάδα κατακτά το τρόπαιο»

baywatch
MEDIA

«Baywatch»: Πρώτη εικόνα των πρωταγωνιστών μέσα από το νέο teaser για το reboot της σειράς (videos)

nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

Kontra Channel: Τέλος ο Νίκος Παναγιωτόπουλος από το δελτίο του σταθμού

iran new
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Συνομιλίες με «αγκάθια» μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ – Για «πλαίσιο», αλλά όχι ακόμα συμφωνία μιλά η Τεχεράνη

julia_roberts2505
ΣΙΝΕΜΑ

«Home Economics»: Η Julia Roberts στο νέο κινηματογραφικό στοίχημα της Sony

Δείτε όλες τις ειδήσεις
image
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θερμό επεισόδιο μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη στα επίσημα του ΟΑΚΑ (φωτό)

kausonas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται 30άρια πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Με τι καιρό θα περάσουμε την αργία

gogo new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα - Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της κόρης της

touni-alexandrou-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Ερωτευμένος δηλώνω με τον Ολυμπιακό» - Η αντίδρασή του για την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες (Video)

karystianoy zwi androulakis famellos
ΚΑΛΧΑΣ

Ντέρμπι για 3 η δεύτερη θέση, το στοίχημα του Ανδρουλάκη, η απειλή Καρυστιανού, η Κωνσταντοπούλου σε μεταίχμιο, η αμφισβήτηση σε Φάμελλο  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.05.2026 11:37
mitso2 new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μητσοτάκης: «Οι υγιείς φίλαθλοι χαίρονται όταν μια ελληνική ομάδα κατακτά το τρόπαιο»

baywatch
MEDIA

«Baywatch»: Πρώτη εικόνα των πρωταγωνιστών μέσα από το νέο teaser για το reboot της σειράς (videos)

nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

Kontra Channel: Τέλος ο Νίκος Παναγιωτόπουλος από το δελτίο του σταθμού

1 / 3