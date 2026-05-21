Louis Hotels: Δρομολογεί επενδύσεις άνω των 60 εκατ. σε Ελλάδα και Κύπρο

Σε εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα ανακαινίσεων, αναβαθμίσεων και νέων ξενοδοχειακών μονάδων προχωρά ο Louis Hotels, επιταχύνοντας τη στρατηγική ανάπτυξής του σε Ελλάδα και Κύπρο, παρά τις αβεβαιότητες που προκαλούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στον τουρισμό της Ανατολικής Μεσογείου.

Η συνολική αξία των επενδύσεων του ομίλου εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 60 εκατ. ευρώ, συνδυάζοντας έργα εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων με νέες ξενοδοχειακές αναπτύξεις σε βασικούς τουριστικούς προορισμούς.

Σύμφωνα με στελέχη της διοίκησης, κατά την τριετία 2024-2026 υλοποιείται πρόγραμμα ανακαινίσεων και αναβαθμίσεων άνω των 30 εκατ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας του ομίλου στην premium ξενοδοχειακή αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώθηκε η πλήρης αναβάθμιση του Valmar Corfu στην Κέρκυρα σε πεντάστερο premium all inclusive resort, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη νέα μονάδα Imperial Island Resort στην Κύπρο, η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της στις αρχές Μαΐου.

Παράλληλα, ο όμιλος επενδύει και σε νέες μονάδες, όπως το King Jason Zante στη Ζάκυνθο, ενισχύοντας περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό του στην ελληνική αγορά φιλοξενίας.

Στελέχη της εταιρείας ανέφεραν ότι, πέρα από το υφιστάμενο επενδυτικό πρόγραμμα, εξετάζονται και νέες εξαγορές ή μισθώσεις ξενοδοχείων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, καθώς ο όμιλος επιδιώκει να αξιοποιήσει ευκαιρίες που εμφανίζονται στην αγορά φιλοξενίας.

Ο κυπριακός όμιλος, ο οποίος εκτιμά ότι τα έσοδά του το 2025 θα κινηθούν κοντά στα 150 εκατ. ευρώ, βρίσκεται παράλληλα σε διαδικασία αποχώρησης από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, όπου ήταν εισηγμένος από το 1999.

Η διοίκηση εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη για τη φετινή τουριστική περίοδο, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή επηρεάζουν ήδη τη ζήτηση, κυρίως στην κυπριακή αγορά.

Όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια ενημερωτικής εκδήλωσης, τους προηγούμενους μήνες καταγράφηκαν ακυρώσεις και επιβράδυνση στις κρατήσεις, ιδιαίτερα κατά τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Ωστόσο, η εικόνα φαίνεται να σταθεροποιείται σταδιακά μέσα στον Μάιο, με την αγορά να προσδοκά ενίσχυση των κρατήσεων τελευταίας στιγμής.

Για την Κύπρο, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανή υποχώρηση της τουριστικής κίνησης έως και 10%, ενώ για την Ελλάδα η εικόνα αναμένεται πιο ισορροπημένη, χωρίς όμως να επαναληφθούν οι ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις της προηγούμενης χρονιάς.

Ο όμιλος διατηρεί ισχυρή παρουσία σε βασικές αγορές του εξωτερικού, με την Αγγλία, την Πολωνία, το Ισραήλ και τη Γερμανία να αποτελούν τις σημαντικότερες πηγές επισκεπτών. Περίπου το 25% των πελατών είναι επαναλαμβανόμενοι, στοιχείο που – σύμφωνα με τη διοίκηση – αποτυπώνει τον υψηλό βαθμό πιστότητας των ταξιδιωτών στα ξενοδοχεία του ομίλου.

Σήμερα, η Louis Hotels διαθέτει συνολικά 25 ξενοδοχειακές μονάδες σε Ελλάδα και Κύπρο, με δυναμικότητα άνω των 13.000 κλινών και περισσότερους από 2.000 εργαζομένους.

Το χαρτοφυλάκιό της εκτείνεται σε τουριστικούς προορισμούς όπως η Πάφος, ο Πρωταράς, η Λεμεσός, η Λευκωσία, η Κέρκυρα, η Κρήτη, η Μύκονος, η Ζάκυνθος και η Ρόδος.

Η στρατηγική του ομίλου επικεντρώνεται στην ανάπτυξη τριών βασικών συλλογών φιλοξενίας. Η Elegant Collection περιλαμβάνει premium πεντάστερες μονάδες υψηλής αισθητικής και προσωποποιημένων υπηρεσιών, ενώ η Family Collection εστιάζει σε οικογενειακά resorts με water parks, kids clubs και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες.

Παράλληλα, η Villa Collection περιλαμβάνει πολυτελείς ιδιωτικές βίλες σε Κύπρο και Ρόδο, απευθυνόμενες σε ταξιδιώτες υψηλών απαιτήσεων που αναζητούν ιδιωτικότητα και εξατομικευμένες υπηρεσίες.

Με ιστορία που ξεκινά από το 1935, ο όμιλος συνδέεται διαχρονικά με την ανάπτυξη του κυπριακού τουρισμού. Ιδρυτής του ήταν ο Λούης Λοΐζου, ο οποίος δημιούργησε το πρώτο τουριστικό γραφείο της Κύπρου και στη συνέχεια επέκτεινε τη δραστηριότητα στον ξενοδοχειακό κλάδο με εμβληματικές μονάδες όπως το ιστορικό Ledra Palace στη Λευκωσία.

Η επέκταση στην Ελλάδα ξεκίνησε αργότερα με την πρώτη ξενοδοχειακή μονάδα στην Κρήτη, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας πολυετούς παρουσίας στην ελληνική αγορά φιλοξενίας.

Διαβάστε επίσης:

Fourlis: Άλμα πωλήσεων αλλά οι επενδύσεις και ο μετασχηματισμός έφεραν ζημιές αντί κερδών στο 3μηνο

Coca‑Cola Τρία Έψιλον: Εγκαινίασε γραμμή παραγωγής στο Σχηματάρι – Νέα επένδυση 31 εκατ. ευρώ σε κέντρο logistics

BriQ Properties: Άνοδος κερδών, ενώ επιταχύνει φέτος νέες επενδύσεις σε logistics και γραφεία