ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 12:52
21.05.2026 10:07

Καταδίωξη στο Χαλάνδρι: 21χρονος χωρίς δίπλωμα προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο και συνελήφθη

Καταδίωξη έγινε τα ξημερώματα της Πέμπτης στους δρόμους του Χαλανδρίου, όταν ένας οδηγός μοτοσικλέτας αρνήθηκε να υπακούσει στο σήμα αστυνομικών της Άμεσης Δράσης και προσπάθησε να διαφύγει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 3.25 όταν αστυνομικοί που επέβαιναν σε περιπολικό είδαν τη μηχανή στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Τζαβέλλα και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει.

Εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα, πέρασε κόκκινο φανάρι και άρχισε να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς.

Στη συμβολή των οδών Αετιδέων και 23ης Μαρτίου στον Χολαργό ο οδηγός εγκατέλειψε το δίκυκλο και διέφυγε πεζός.

Τελικά εντοπίστηκε λίγο παρακάτω και συνελήφθη.

Πρόκειται για έναν 21χρονο ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε, δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

