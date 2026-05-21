ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 12:52
21.05.2026 09:54

Χανιά: 75χρονος ξυλοκόπησε τον 87χρονο θείο του – Βρέθηκαν όπλα στο σπίτι του

Ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στους Λάκκους Κυδωνίας στα Χανιά, με πρωταγωνιστές δύο συγγενείς ηλικίας 75 και 87 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ένας 75χρονος Χανιώτης κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για την επίθεση και τον τραυματισμό του 87χρονου θείου και γείτονά του.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε αργότερα στην κατοικία του, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν ένα δίκανο κυνηγετικό όπλο και ένα πιστόλι, τα οποία φέρεται να κατείχε χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε περίπου στις 8 το πρωί, όταν ο 87χρονος πραγματοποιούσε εργασίες στην αυλή του σπιτιού του χρησιμοποιώντας σφυρί.

Ο 75χρονος διαμαρτυρήθηκε έντονα για τον θόρυβο και ακολούθησε έντονη λογομαχία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 75χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον ηλικιωμένο θείο του, σπρώχνοντάς τον με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο χέρι και στον θώρακα.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν, σύμφωνα με την καταγγελία του 87χρονου, ο δράστης συνέχισε να τον χτυπά με κλωτσιές ακόμη και όταν είχε πέσει στο έδαφος, μέσα στην αυλή του σπιτιού του.

Ο 75χρονος συνελήφθη αρχικά για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, ωστόσο η δικογραφία αναβαθμίστηκε σε κακουργηματικού χαρακτήρα μετά την ανεύρεση των όπλων στην κατοχή του.

Η απολογία του, που ήταν προγραμματισμένη για χθες, αναβλήθηκε για την Παρασκευή προκειμένου να του οριστεί συνήγορος υπεράσπισης.

