Η χωρίς γάντια κόντρα Ανδρουλάκη – Ντόρας για τις συνεννοήσεις για τις Ανεξάρτητες Αρχές

Στο μποξ υπάρχει ένας όρος που ταιριάζει απόλυτα στην αντιπαράθεση που είχε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, με την πρώην υπουργό της ΝΔ, Ντόρα Μπακογιάννη, στο πλαίσιο εκδήλωσης του «Κύκλου Ιδεών».

Ο όρος είναι το «sparring» και σημαίνει την προπόνηση που βρίσκεται όσο πιο κοντά σε πραγματικό αγώνα, με ανταλλαγή χτυπημάτων που λίγο απέχουν από τις συνθήκες στο ρινγκ. Κάπως έτσι μπορεί να περιγραφεί και η κόντρα Ανδρουλάκη – Μπακογιάννη, με αφορμή τις συνεννοήσεις που είχαν γίνει σε επίπεδο Βουλής για τα μέλη των Ανεξάρτητων Αρχών.

Τι συνέβη; Αφού η συνέντευξη τελείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θέλησε να αναφερθεί στον τρόπο επιλογής επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών στην Επιτροπή της Βουλής, λέγοντας ότι «προφανέστατα όταν το Σύνταγμα λέει 3/5 , πρέπει να υπάρχουν συνεννοήσεις των κομμάτων. Είναι το προφανές». Και συνέχισε αναφερόμενος στο ζήτημα του επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα λέγοντας ότι «μη προφανές είναι να υπάρχει συμφωνία 3/5 στην Ανεξάρτητη Αρχή στο πρόσωπο της κυρίας Συγγούνα και αντί σήμερα να είναι πρόεδρος της Αρχής, η Αρχή να είναι ακέφαλη λόγω της παραίτησης του κ. Μενουδάκου. Και αυτή η ευθύνη βαραίνει τον πρόεδρο της Βουλής κ. Νικήτα Κακλαμάνη» τον οποίο και κάλεσε να απολογηθεί.

Τότε, η πρώην υπουργός, που παρακολουθούσε μαζί με τον Βαγγέλη Βενιζέλο, παρενέβη και ζήτησε να γίνει ξανά η διαδικασία για να οριστεί επικεφαλής της Αρχής. «Ας συγκληθεί η Αρχή», πρόσθεσε και ο Ν. Ανδρουλάκης. Όμως, η Ντόρα Μπακογιάννη δεν άφησε την ευκαιρία να… πέσει κάτω, λέγοντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι «είχατε συμφωνήσει και μετά απορρίφθηκε…». Ο Ν. Ανδρουλάκης αντέδρασε απαντώντας ότι «εγώ δεν είχα συμφωνήσει τίποτα». Τότε η Ντόρα Μπακογιάννη παρατήρησε ειρωνικά: «Ναι, καλά τώρα…».

