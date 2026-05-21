Αλέξης Τσίπρας: «Όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα» – Στην τελική ευθεία για το νέο κόμμα

Στην τελική ευθεία έχουν μπει οι προετοιμασίες για το νέο κόμμα που θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας την προσεχή Τρίτη (26.05.2026) στο Θησείο.

Ο πρώην πρωθυπουργός πέρα από το όνομα του νέου κόμματος αναμένεται να παρουσιάσει και την ιδρυτική διακήρυξη. Μάλιστα με σημερινή του πρωινή ανάρτηση περιέγραψε το κλίμα από τις πυρετώδεις διεργασίες εκείνου και των στενών του συνεργατών.

«Όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα», έγραψε χαρακτηριστικά στο Facebook.

Την ανάρτηση συνοδεύει με μια ποδοσφαιρική φανέλα στα χρώματα της Μπαρτσελόνα με τον αριθμό 26, την ημερομηνία δηλαδή των πολυαναμενόμενων ανακοινώσεων.

Εκπλήξεις και… Κραουνάκης

Σύμφωνα με πληροφορίες, πολλές είναι οι εκπλήξεις που αναμένονται την επόμενη Τρίτη ενώ οι διοργανωτές θέλουν η ιδρυτική εκδήλωση να αντανακλά την αντίληψη του νέου φορέα: Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία.

Έτσι, την ιδρυτική διακήρυξη θα κληθούν να υπογράψουν από το βράδυ της Τρίτης όλοι οι πολίτες που θέλουν να γίνουν «συνεργοί» στο νέο εγχείρημα. Ανοιχτά, δημόσια, μαζικά, σε σχετική πλατφόρμα που ετοιμάζεται μεθοδικά τις τελευταίες ημέρες ώστε λίγα λεπτά μετά την εκδήλωση της Τρίτης να βρίσκεται στο διαδίκτυο στη διάθεσή όλων των πολιτών που θα θελήσουν να την υπογράψουν .

Ταυτόχρονα ετοιμάζεται η νέα ιστοσελίδα του κόμματος όπου θα φιλοξενηθεί και η διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί από το επιτελείο του Αλ. Τσίπρα σε συνεργασία με ομάδα ειδικών.

Στόχος η δημιουργία μιας ανοικτής ψηφιακής κοινότητας που θα υποδεχθεί στην συνέχεια τα μέλη του κόμματος. Μέσα από την πλατφόρμα θα μπορούν να πραγματοποιούνται συζητήσεις, επικοινωνίες σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα μεταξύ των μελών. Επίσης θεματικές συζητήσεις με συμμετοχή από όλη την Ελλάδα, συνεδριάσεις και συντονισμός κινήσεων και δράσεων των ομάδων εθελοντών.

Την εκδήλωση του Θησείου προετοιμάζει εθελοντική ομάδα σκηνοθετών και σκηνογράφων, ενω το μουσικό κομμάτι που θα ακουστεί για πρώτη φορά στην εκδήλωση, έγραψε ειδικά για τη νέα αυτή προσπάθεια ο Σταμάτης Κραουνάκης.

