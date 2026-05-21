ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 09:31
Φωκάς Ευαγγελινός: «Είμαι ευγνώμων για το ταξίδι που ζήσαμε όλοι μαζί» – Η πρώτη ανάρτηση μετά τη Eurovision

Την πρώτη του ανάρτηση μετά τη Eurovision 2026, έκανε ο Φωκάς Ευαγγελινός στο προφίλ του στο Instagram, την Τετάρτη 20 Μαΐου. Ο creative director της ελληνικής συμμετοχής, μίλησε για τη φετινή διαδρομή και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του «για το ταξίδι που ζήσαμε όλοι μαζί».

Συγκεκριμένα, ο Φωκάς Ευαγγελινός δημοσίευσε διάφορα στιγμιότυπα από τη Eurovision με τον Akyla και μέλη της ελληνικής αποστολής.

Ο Φωκάς Ευαγγελινός, στη λεζάντα της ανάρτησής του έχει γράψει: «Η φετινή διαδρομή της ελληνικής αποστολής ήταν ένα ταξίδι γεμάτο δημιουργία, συγκίνηση και αληθινή ενέργεια.

Μαζί με τον Akyla και τους συνεργάτες μας παρουσιάσαμε ένα τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ γιατί εκφράζει κάτι ουσιαστικό από την σημερινή γενιά – μια γενιά που εξελίσσεται, τολμά και αναζητά τον δικό της τρόπο να επικοινωνήσει με τον κόσμο.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία ένιωσα ξανά τη δύναμη των νέων ανθρώπων, παιδιών που δημιουργούν με ελευθερία, προσωπικότητα και αλήθεια. Αυτό που κρατώ περισσότερο από την φετινή ελληνική συμμετοχή είναι το ήθος και ο χαρακτήρας της ομάδας που όχι μόνο στάθηκε με αξιοπρέπεια, σεβασμό και αφοσίωση μέχρι το τέλος αλλά επέδειξε ότι η ανθρωπιά, η αγάπη και η ποιότητα ψυχής έχουν πάντα την μεγαλύτερη αξία!

Είμαι ευγνώμων για το ταξίδι που ζήσαμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!!!!».

