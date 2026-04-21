Eurovision 2026: Akylas και Φωκάς Ευαγγελινός ποζάρουν με το σήμα της νίκης – Σήμερα η συνέντευξη Τύπου στην ΕΡΤ (Video/Photos)

Ευδιάθετος και χαμογελαστός εμφανίστηκε ο Akylas στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ λίγο πριν από τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της Eurovision 2026.

Ο τραγουδιστής που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον μουσικό διαγωνισμό με το «Ferto» θα απαντήσει σήμερα, Τρίτη (21/4) στις 13:15 σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μαζί με τους πρωταγωνιστές της ελληνικής αποστολής, λίγο πριν από την αναχώρησή τους για τη Βιέννη.

Στο πλευρό του καλλιτέχνη βρίσκεται ο Φωκάς Ευαγγελινός, με τους δύο να ποζάρουν μαζί, κάνοντας μεταξύ άλλων το σήμα της νίκης.

Ο Akylas εμφανίστηκε με το χαρακτηριστικό σκουφάκι του και τις πορτοκαλί μπότες που φοράει σε εκδηλώσεις σχετικές με την προώθηση του κομματιού του και της συμμετοχής του στη φετινή Eurovision. Το look του ολοκληρώθηκε με μαύρα γυαλιά ηλίου και σετ σε μαύρο και πορτοκαλί χρώμα.

Διαβάστε επίσης:

