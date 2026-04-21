ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 12:30
21.04.2026 11:31

Eurovision 2026: Akylas και Φωκάς Ευαγγελινός ποζάρουν με το σήμα της νίκης – Σήμερα η συνέντευξη Τύπου στην ΕΡΤ (Video/Photos)

21.04.2026 11:31
akylas-evaggelinow-new

Ευδιάθετος και χαμογελαστός εμφανίστηκε ο Akylas στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ λίγο πριν από τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της Eurovision 2026.

Ο τραγουδιστής που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον μουσικό διαγωνισμό με το «Ferto» θα απαντήσει σήμερα, Τρίτη (21/4) στις 13:15 σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μαζί με τους πρωταγωνιστές της ελληνικής αποστολής, λίγο πριν από την αναχώρησή τους για τη Βιέννη.

Στο πλευρό του καλλιτέχνη βρίσκεται ο Φωκάς Ευαγγελινός, με τους δύο να ποζάρουν μαζί, κάνοντας μεταξύ άλλων το σήμα της νίκης.

Ο Akylas εμφανίστηκε με το χαρακτηριστικό σκουφάκι του και τις πορτοκαλί μπότες που φοράει σε εκδηλώσεις σχετικές με την προώθηση του κομματιού του και της συμμετοχής του στη φετινή Eurovision. Το look του ολοκληρώθηκε με μαύρα γυαλιά ηλίου και σετ σε μαύρο και πορτοκαλί χρώμα.

google_news_icon

tsiaras_new
steliospetsas_new
lesvos_ktinotrofoi_new
spiti-chatgpt-9
doctros new
benitez
dimitris_markopoulos_new
georgiadis – papakosta- karystianoy- panagopoylos – new
pliromi-kinito-karta
evroekloges_kalpi_1004_1920-1080_new
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 12:29
tsiaras_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τσιάρας: Θα μας διευκολύνει να αρθεί η βουλευτική ασυλία και των 13 για να μην τίποτα στην σκιά

steliospetsas_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας βουλευτών: Πρώτη απώλεια για τη ΝΔ, «θα απέχω» λέει ο Πέτσας

lesvos_ktinotrofoi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λέσβος: Προσωρινό άνοιγμα του λιμανιού της Μυτιλήνης από τους κτηνοτρόφους – Σχοινάς: «Θετική εξέλιξη»

1 / 3